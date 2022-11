J’ai besoin de vos lumieres, car J’me pose de nombreuses questions et je ne degote aucune reponse :

Je connais un homme Taureau depuis des annees. (moi meme, je suis Vierge).Je n’etais gui?re disponible, il ne semble s’i?tre jamais rien passe entre nous.

Depuis quelques mois, j’habite separee, ainsi, libre. Cela s’est rapproche de moi, nous nous voyons souvent. Le plus souvent, il se comporte juste en ami avec moi, cool, mais un brin distant. Neanmoins, quelquefois, Cela reste ambigu, cherchant a me seduire. Il existe quelques jours, aussi qu’il est chez moi, on discutait, il a embrassee, moi aussi. Nous n’avons jamais fera l’amour mais presque ( ).J’etais si bien avec lui, il y avait une forte attirance entre nous.Mais peu apres, il dit qu’il a peur de ses reactions, ne souhaite pas s’engager, que la situation reste trop compliquee (c’est mes fri?res proche de mon ex), qu’il ne va falloir nullement qu’on s’accroche l’un a l’autre, qu’il coi»te plus en rester la.Comme moi aussi, j’ai peur de l’engagement, car je sors de la histoire Complique, j’habite d’accord avec lui, malgre le desir que j’ai de lui.Mais la fois suivante quand on se voit, il essaie de m’approcher a nouveau d’une meme maniere, je le repousse, en lui disant que je ne suis pas un jouet, il me dit qu’il sera d’accord.

Des amies qui nous connaissent tous les 2 m’avaient evoque qu’elles le trouvaient bizarre avec moi, que celui-ci sembait amoureux.

A votre avis ? Qu’a-t-il dans la tete ? Est votre que celui-ci m’aime vraiment ? (je precise que c’est un collectionneur de femmes depuis des annees) Sachant que c’est un homme taureau.Je n’arrive nullement a le decrypter.

A voir egalement

Votre navigateur ne va pas afficher ce tag video.

Peut etrequ’il a une attirance sexuelle envers toi..

Et surement peur aussi.En general, un taureau amoureux le evoque clairement , ou le fait saisir franchement, j’habite taureau moi mm.

site de rencontre nobody

Mon impressionUn taureau ou un homme d’ailleur digne de le sexe ne bouscoule pas la femme magres l’ensemble de ses desirs etant donne qu’il a peur lui aussi du quand dira ton (etant un ami intime de ton ex.) des miliers de pensees peuvent le traverser1 – il ne souhaite gui?re trahir le amitie 2 – y gi?re vraiment a toi et ne veux pas te faire de de mal, et cela arrive obligataoirement di?s qu’il a du mal a se remettre proprement dit. ( j’en ai fait l’experience avec le meilleur ami) n’ayant nullement su contenir sa libido aussi qu’il se disait etre le meilleur ami et il l’est toujours malgres notre erreur. 3 – sa propre collection de femme le poursuit et il ne veux gui?re que tu en subisse les consequences

Mon conseil et beaucoup je n’en ai gui?re, je desire juste que tu vive ta passion en sachant que personne n’est bon, mais mon conseil est de le garder comme meilleur ami avec ou sans sexe, c’est a toi de gerer. nul ne peu te guider dans cette aventure si ce n’est que ton intuition est ton coeur .Car si tu ne fais rien , tu le regretteras et si tu tente ta chance tu risque le plaisir ou la souffrance

Pour en repasser a ma propre experience j’etais dans le risque juste de vouloire dormir au sein d’ ses bras et en controlant ma libido. je n’ai pas bouge tout d’un poil,mais lui a ceder a sa libido et j’ai ete merveilleux, mais j’avais compris que votre nuit serai la seule et unique et j’en souffre i nouveau. sans pas de regret , juste une erreur de pacourre. C’est bien fera pour ma gueule, mais j’ai decide que rien ne ternira notre amitie quoi que celui-ci arrive nous resterons des meilleurs amis du monde. lui sur son chemin et moi le mien a nous partager votre que personne n’ecouterai en tant que simple ami J’en deduis que l’amitie reste beaucoup plus fort que l’amour trahit par n’egligence ou libido exarcerbe