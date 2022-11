?Cual es la situacion de estas hembras en Nepal?

El pais sacudido por el terremoto esta basado en la humanidad rigidamente patriarcal donde las nepalies dependen sobre sus maridos y no ha transpirado sus padres

La chica de la apariencia llora a las fallecidos en Bhaktapur, detras de el terremoto que sacudio al pais el sabado. Nepal seri­a Algunos de los tres paises de el mundo donde las hembras viven menos que las varones. Alla las feminas constituyen el 52% sobre la colectividad. Es una mundo rigidamente patriarcal adonde dependen de su marido desplazandolo hacia el pelo de su progenitor. Cuando una mujer nepali contrae matrimonio, ocurre a usar a la estirpe de el marido asi­ como recaesobre ella toda la carga de el hogar. Nunca opina desplazandolo hacia el pelo la sola ventaja podri­a ser si tiene un hijo caballero este pueda traerle a morada en el porvenir a una diferente chica que se ocupe del hogar. Esta ocasion varia de un conjunto etnico a otro. Se encuentran mas liberadas en la region cercana a Tibet que en el valle sobre Katmandu. Las mujeres de las castas bajas, en sintonia a la clasificacion social hinduista, Asimismo gozan de autonomia relativamente gran asi­ como el integrante mujeril sobre grado superior desempena un papel dominante en la estirpe mediante el control de las dinero: la siembra y la cosecha, los gastos y no ha transpirado las asignaciones presupuestarias de la explotacion agricola. Sin embargo, por costumbre las ninas reciben menor alimento que los ninos varones, sobre todo si escasean los vi­veres.

No obstante la Constitucion brinda a las hembras la igualdad de oportunidades de capacitacion, muchos causas sociales, economicos y no ha transpirado culturales han contribuido a la inferior matricula desplazandolo hacia el pelo tasas mas altas de desercion escolar de estas ninas. Es un circulo vicioso. Su estatus inferior obstaculiza su capacitacion, y la falta sobre ensenanza, a su vez, limita su estado asi­ como emplazamiento. Conforme las estadisticas, mas del 75% de estas mujeres de quince anos nunca ha ido a la escuela. Solo un 4% de estas mujeres acceden a la educacion secundaria (un 13% en el caso de las chicos). El nivel de logro educativo entre las hijas sobre familias adineradas asi­ como educadas es mucho gran que dentro de las ninas sobre familias pobres. Seri­a po ello que las chicas educadas han tenido un exacto acceso a posiciones de exacto alto estatus en el gobierno asi­ como en los sectores de servicios privados. En Nepal los anuncios de telefonia movil o de electrodomesticos presentan a la mujer occidentalizada igual que prototipo sobre prosperidad.

“La vision de las mujeres nepalies es significativo en las travesi­as, cosa que nunca pasa con paises islamicos de igual pobreza economica. Las tertulias dentro de mujeres, como dentro de hombres son habituales en todos las rincones de las travesi­as de los pueblos nepalies, donde la risa y no ha transpirado la charla amena permite meditar que su nivel de satisfaccion no esta conforme con su grado de pobreza. No Tenemos estres, ni tampoco prisas, No obstante no Tenemos ganduleria, se les ve trabajadoras. Son protagonistas en el sector, en la instruccion, en la salud”, relata Paco Pniella, profesor titular de la Universidad de Cadiz asi­ como bloguero de viajes en El Lobo Bobo. En cuanto al labor, las chicas trabajan mas duramente y a lo largo de mas tiempo que los miembros masculinos. De hecho, la cooperacion economica de estas chicas es un factor fundamental en Nepal. Si bien, siempre Existen un aunque, las salarios son un 25% menos que las percibidos por los miembros masculinos, en la mayoridad de las porciones rurales la chica es el motor de la explotacion agraria: siembra, desbrozado desplazandolo hacia el pelo cosecha. En las zonas de ciudad, suelen emplearse en trabajos domesticos y ti­picos, de este modo como en el sector publico, en su mayoridad sobre poca cualificacion. En la capital, Katmandu, no es dificil ver hembras policias sobre trafico desplazandolo hacia el pelo feminas vestidas con trajes absolutamente occidentales.

Ninas desprovisto transgenderdate para pc derecho a herencia

Ahora hemos mencionado que la marginacion por sexo en Nepal es un hecho. Se plasma de un forma muy angustioso en la pelicula Katmandu, un reflejo en el paraiso, sobre Iciar Bollain, basada en hechos reales asi­ como protagonizada por Veronica Echegui. La cinta revive la vida de la maestra catalana, Vicky Subirana, que viajo a Katmandu Con El Fin De trabajar en la escuela de las barrios mas pobres. Alli se dio cuenta de toda la miseria que la rodeaba desplazandolo hacia el pelo su de mi?s grande afan fue utilizar un plan educativo por el que los ninos mas pobres recibieran una educacion de clase que les ayudara a proceder en un manana sobre esa situacion. El film se estreno e incluia la historia paralela de una mujer nepali que queria abortar porque iba a atener la chiquilla, asi­ como las ninas en Nepal nunca tienen derecho a herencia. De hecho, alla las chicas que tienen hijas muchas veces son maltratadas fisicamente por sus maridos e incluso Tenemos hombres que se divorcian por eso.

Asimismo, en la franja sur del pais pervive la costumbre de atribuir las desgracias a la actividad sobre alguna bruja, chica, Cristalino. Activistas humanitarios han denunciado en mas sobre una situacion que la Policia no siempre investiga las denuncias de violacion de las nepalies. Asimismo, demasiadas mujeres violadas nunca se atreven a hablar sobre lo ocurrido por motivo de que seri­a la misma victima quien acaba estando culpada desplazandolo hacia el pelo a menudo las agresores forman pieza sobre su ambiente. Por una diferente parte, la causa mas habitual sobre violencia son las malos tratos domesticos, no obstante igualmente se registran casos relativos a la posesion de tierras o viviendas. Otro hecho destacable podri­a ser en algunas zonas las chicas se enfrentan a la aceptacion social sobre la bigamia. “nunca recurren a la bigamia para tener hijos. Vuelven a casarse por placer”, sostiene la activista Nirmala Bagchand, de la asociacion Defensores de las Derechos Humanos Femeninos en Nepal. Seri­a, digamos, la mentalidad patriarcal mal entendida. En Youtube se puede dar con un documental protagonizado por una femina ama sobre vivienda que esta casada con 3 varones. Titulado Nepal: femina sobre tres maridos, se emitio realiza un lapso en Canal + dentro de el ciclo chicas de lugares remotos.

Otro impedimento que en Nepal atane a las hembras es que viven durante anos con prolapso uterino, indisposicion en la cual se debilitan los musculos pelvicos, lo que ocasiona que el utero descienda a la vagina. Las causas son importantes: tener gran cantidad de ninos en poquito tiempo, dar a luz carente la concurso de personal doctor cualificado asi­ como ponerse pesadas cargas a lo largo de el embarazo o en Durante la reciente fase del puerperio. Detras de las causas de esta enfermedad subyace una discriminacion generalizada contra las chicas y no ha transpirado las ninas en la mundo, que puede impedirles coger decisiones basicas acerca de su mismo tronco, su salud desplazandolo hacia el pelo su vida. Es Asimismo extremadamente dolorosa la condicion de la casta sobre los dalits, que esta en el escalon mas escaso sobre las conjuntos etnicos de Nepal. El 42% de los dalits viven escaso la camino sobre pobreza, liga al 23% en el resto sobre los nepalies. Se aprobo en Nepal la normativa Contra la Discriminacion con base en la Casta y de Intocabilidad. Sin embargo, las dalits continuan aun tienen prohibido participar en tareas comunitarias igual que rezar en los mismos templos que los nepaleses de castas superiores.