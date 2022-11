Es que existe personas por alla diciendo que el gimnasio seri­a el lugar en donde mas se liga despues de las bares (en estudios asi­ como cosas serias al parecer)

?Ligar en el gimnasio?

Como alguien que puede narrar con la mano las veces que ha unido en un bar (y me sobran bastantes dedos) os dire que seri­a mentira. Igual cual. Desplazandolo hacia el pelo Ahora sabeis que yo continuamente soy sincera con vosotros. Esa muchedumbre que liga en el gimnasio, ?que pasa con la novia? Porque, sobre realidad, si vas al gym a lo que vas (a bajar de peso, a ganarlo, a afinar, a que se te metan las mallas por el o lo que sea) es practicamente inalcanzable atar . (Voy a hablar de practicamente porque la esperanza seri­a lo ultimo que se pierde pero… Que yo creo que no asi­ como punto) .

LAS DIFICULTADES

1.- Hay 2 clases de cristiano que van al gimnasio: los que van, y no ha transpirado los que necesitamos ir. Las primeros son los cachitas y no ha transpirado las tias buenisimas a las que les encanta realizar deporte (de permanecer cachas desplazandolo hacia el pelo buenorras, li?gicamente) ; desplazandolo hacia el pelo los segundos somos las demas, que tu nos ves en el gimnasio desplazandolo hacia el pelo dices « Si que te realiza falta acercarse, si » y no ha transpirado nunca anades « grueso sobre mierda » al final sobre la frase porque tu Asimismo maneras parte sobre ese poco agraciado grupo esta pagina. (Que yo conozco que duele, pero esto es mismamente) . Asi­ como a los que somos de el segundo grupo no nos sienta bien la ropa sobre pasatiempo. Por motivo de que la licra fluor no le queda bien a todo el universo. Bueno, en general, la ropa fluorescente asi­ como ajustadisima nunca le queda bien a ninguna persona que tenga mas mugre que la loncha de pavo. (asi­ como aqui rollos sobre autoestima y no ha transpirado quererse a individuo igual las justos, que vosotros igualmente vais al gimnasio Con El Fin De consumir los bollos. « No, yo voy al gimnasio Con El Fin De sentirme bien ». ME LO CREO, TIA) .

En sintesis, que esa ropa no ayudo nunca a nadie a enlazar. El chandal, por Dios. Podri­a ser nunca. Tambien, una dudita que tengo yo, las tias que llevais mallas sobre esas que parecen una segunda piel, ?que ropa interior llevais? Por motivo de que llevais ?verdad? Es que no existe modo de que no se te marquen las bragazas de abuela con esos culotes, nunca LA Existen.

LA ROPA FI­SICA ESTA EN CONTRA sobre QUE LIGUES

2.- Tu rostro. La tuya, la mia y la del cachitas ese del banco sobre pesas. ?Te has conocido muchas ocasii?n haciendo ejercicio? Nunca es grato. Que nunca es que seas desagradable (que En Caso De Que sobre lo eres, olvidate) , podri­a ser con el esfuerzo sobre sublevar las pesas tienes cara sobre que te este ofreciendo una embolia. ?Os acordais de el post sobre mi primera oportunidad en el gym? Pues yo me sigo poniendo igual sobre roja, Actualmente tardo un poco mas o necesito mas peso, aunque el color sigue estando el tiempo, y no ha transpirado al igual que el chandal, esto tampoco me va a favorecer.

3.- los usuarios acento sobre ligar como si el gimnasio fuese un coto de caza, origen inagotable sobre presas. ?Vosotros sabeis lo complejo que es coincidir 2 veces con el tio bueno de las 10:55? NO LO SABEIS. No. Que le llamas mismamente porque un conmemoracion le viste a esa hora, No obstante nunca mais, ha desaparecido. Es que sobre los macizos juegan al despiste (porque no es que mi gimnasio sea el unico en el que no exista) . Cono , que bien tienes tu tu rutina, tus horarios, que sabes que se encuentran las maquinas libres y esta tu amiga la del gym, y no ha transpirado sobre repente, cuando bajas al guardarropa derrotada luego de la hora y no ha transpirado media de rigor, te cruzas con un tio buenisimo que se eleva en vaqueros a ponerse el chandal. Y digo yo: ?No tenia otro puto instante Con El Fin De acercarse al gimnasio este mozuelo? No, tenia que aparecer alla, guaperrimo, exacto cuando tu sales sudorosa y arrastrandote, con al completo el pelo pegado a la rostro, hacia las duchas. Mira, de este modo nunca SE PUEDE, de verdad.

CONCLUSION

Los consumidores que liga en el gimnasio es un mito.

P. D.: Por si acaso, voy a seguir practicando investigacion sobre sector, pero yo creo que existe que encontrar otro sitio en el que reconocer al amor de tu vida, que nunca sea este ni chicas y no ha transpirado hombres desplazandolo hacia el pelo a la inversa.