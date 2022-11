Lo que aprendi de mis aventuras con hombres casados

No estoy segura de obtener evidenciar mis relaciones con varones casados, No obstante vale la pena dialogar lo que he aprendido sobre ellas. No es la discusion entre las esposas desplazandolo hacia el pelo yo, pero me interesaria escuchar su momento de ojeada. No, esta charla deberia darse dentro de las esposas y no ha transpirado sus maridos, cada ano, como cuando llevas el auto familiar a trabajo desplazandolo hacia el pelo revision como la banda sobre rodamiento sobre los neumaticos Con El Fin De eludir accidentes.

Permite determinados anos de vida, entretanto vivia en Londres, sali con hombres casados en busca de empresa entretanto procesaba el duelo de mi flamante divorcio. No busque especificamente a varones casados; cuando estableci un perfil en Tinder desplazandolo hacia el pelo en OkCupid dije que estaba en busca de personas que querian pasar un buen rato carente ataduras. Diversos solteros me enviaron mensajes asi­ como sali con varios sobre ellos… No obstante igualmente me llegaron mensajes de hombres casados.

Mi casamiento duro veintitres anos de vida desplazandolo hacia el pelo En la actualidad queria sexo, no una contacto seria

Seri­a algo que puede complicarse, por motivo de que nunca siempre seri­a viable dominar los apegos emocionales cuando de por vi­a existe quimica del cuerpo humano, aunque supuse que el hecho sobre que esos varones tuvieran esposas, hijos e hipotecas prevendria que las emociones se desbordaran. Estaba en lo preciso. Nunca se apegaron demasiado ni yo tampoco. Sabiamos que nunca habria ninguna sorpresa.

Elegia con precaucion. El adulto nunca debia estar interesado en dejar a su esposa ni en comprometer de ninguna Ver el sitio maneras lo que habian construido ellos juntos. En varios casos las personas a las que conoci estaban casados con mujeres que tenian algun inconveniente medico o alguna discapacidad y Ahora nunca podian mantener relaciones sexuales, y los esposos mantenian su devocion.

Un amorio, o las ansias sobre tenerlo, puede ser el comienzo sobre la conversacion necesaria acerca de el sexo y no ha transpirado la intimidad.

Durante ese tiempo sobre mi vida, me puse en comunicacii?n con la decena sobre hombres y me acoste con menos de la mitad. Con las otros intercambiaba mensajes o charlaba, lo que a veces se mostraba en casi la misma intimidad.

Antes sobre encontrarme con un varon casado, le preguntaba: “?Por que estas realizando lo cual?”. Queria garantias de que cualquier lo que el deseaba era sexo.

Lo que me sorprendia era que esos maridos nunca estaban tras tener mas sexo. Estaban tras tener sexo, tema.

Conoci a un hombre cuya esposo habia consentido de manera implicita a que el novio tuviera una amante porque ella Ahora no estaba interesada en el sexo sobre ningun tipo. Los dos, inclusive evidente punto, obtenian lo que necesitaban falto tener que abandonar lo que querian. No obstante, todo el mundo las maridos que conoci habrian preferido tener sexo con las esposas. Asi­ como, por alguna razon, eso nunca estaba sucediendo.

Se lo que se siente permanecer sin ganas sobre tener sexo, pero tambien se lo que es notar mas afan que mi pareja. Es mucho requerir acostarse con la misma sujeto a lo largo de mas anos sobre los que nuestros ancestros muchas ocasion esperaron vivir. Y no ha transpirado Tenemos que meditar que, en la menopausia, las hormonas de las chicas disminuyen de forma repentina.

A mis 49 anos de vida, estaba al limite de esa fase desplazandolo hacia el pelo me aterraba perder mi anhelo sexual. Los varones nunca pasan por este cambio tan drastico. Mismamente que poseemos este desnivel, un problema del envergadura sobre un elefante, tan pesado y vergonzoso que escasamente podemos juntar las fuerzas Con El Fin De hablar de ello.

Quiza el finalidad por el que demasiadas esposas no quieren mas sexo con sus maridos seri­a por motivo de que, con la permanencia, las hembras anhelamos un modelo de sexo dispar. Aunque sea eso queria yo, desplazandolo hacia el pelo fue lo que me llevo a ese itinerario de encuentros ilicitos. Luego sobre todo, la cuanti­a sobre varones asi­ como hembras que tienen amorios es casi la misma.

En caso de que leen la reforma de Esther Perel, autora del libro de nuevo publicacion State of Affairs, aprenderan que, de demasiadas esposas, el sexo afuera del matrimonio seri­a la manera en la que rompen con ser las esposas desplazandolo hacia el pelo madres “responsables” que deben ser en morada. El sexo adentro del matrimonio, Con El Fin De ellas, suele parecer la obligacion. Un amorio resulta una aventura. Mientras tanto, las maridos con las que estuve no habrian tenido ningun impedimento con el sexo por obligacion. La peripecia, para ellos, no era lo que los motivaba a cometer adulterio.

Durante la reciente oportunidad que vi a mi casado favorito subir su tarro sobre cerveza, la bocamanga arremangada de su atuendo a la modo revelo un caleidoscopio geometrico de tatuajes. Era un hombre sobre excelentes modales y de barba finamente rasurada que escondia un alarido mustio de rebeldia. La noche que vi la trabajo sobre procedimiento de su tatuaje en cualquier su esplendor, bebimos Prosecco, escuchamos musica sobre los anos ochenta y si, lo hicimos. Tambien charlamos.