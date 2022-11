Parfois, il suffira d’une seule question pour declencher des hostilites.

Voici donc les dix questions a eviter si vous ne voulez gui?re nuire a votre couple.

1. Est-ce que j’ai l’air grosse dans votre robe ?

C’est une des phrases les moins glamours qu’une femme puisse prononcer devant son homme. Imaginez une seconde qu’il vous reponde : « Oui, amolatina c’est grand que tu as l’air enceinte habillee tel ca ! ». Ouch, ca fera mal. Aussi, on oublie cette question et on se souvient que au sein d’ un couple, on doit forcement faire en sorte qu’il subsiste une part de sensualite ainsi que mystere…

2. Tu penses a quoi la ?

Le regard absent de votre petit copain vous laisse perplexe ? Sachez que, contrairement a toutes les jeunes filles, nos hommes ne passent jamais leurs moment a bavarder avec eux-memes, d’ou leur reponse invariable a la question : « Rien ! ». Et c’est la verite ! Si vous voulez connaitre les pensees de votre homme, ciblez plus precisement votre question. Notamment : « que penses-tu de… ? ».

3. Si tu pouvais embrasser une de mes amies, tu choisirais qui ?

C’est la question qui fache. Peu importe sa reponse, elle ne vous satisfera nullement. Si le visage s’illumine soudainement et que -comble du malheur- il ose vous donner une reponse, voire quelques, c’est qu’il a deja etudie la question… Aie ! Ou pire, s’il se met serieusement a reflechir, c’est qu’il vous met sur le meme plan d’egalite que nos autres meufs. Aie bis

4. Tu veux combien de bebes ?

Vous voulez voir votre cher et tendre s’enfuir loin de vous et ne plus jamais repondre a vos messages ? Non ? Aussi, on oublie vite cette question et on se detend. Du moins, des premiers temps d’une relation. Pourquoi effrayer l’homme avec ce genre d’interrogations ? Concernant le moment, profitez de l’instant present. Vous vous rendrez compte bien assez tot de son envie de pouponner… Inutile de lui mettre la pression.

5. Si je meurs ecrasee par un vehicule, tu attendrais combien de temps avant de ressortir avec une fille ?

Avec cette question, c’est le commencement des hostilites… et il ne va y avoir de reponses honnetes. Pourquoi ? Parce qu’on se sent toutes irremplacables et qu’on imagine tout juste son homme dans les bras d’une autre -vision d’horreur !-. On veut tout de suite re-entendre J’ai fameuse phrase : « je ne pourrais jamais vivre sans toi ». Oui, mais… imaginez qu’il puisse satisfaire a cette question.

6. Ca t’ennuie si je viens a ta fi?te « entre mecs » ?

Alerte rouge ! Si vous voulez passer pour la petite amie « pot de colle », c’est la solution a adopter… En revanche, si l’etiquette de la fille « ultra-cool et sans prise de tete » vous attire aussi, evitez de coller ce homme a bien tarifs. Les sorties/soirees entre gars sont ideales pour lui, parce qu’elles vont lui permettre de s’epanouir seul et de « respirer ». D’ailleurs entre nous, ca vous ferait gui?re bizarre de voir votre mec debarquer dans une viree shopping ou a une de vos fi?tes « Sex & the City » ?

7. Tu la trouves jolie cette fille ?

Pourquoi vouloir a bien tarifs creer des problemes la ou il n’y en a pas ? Premierement, poser votre question laisse sous-entendre une faible estime de soi et ca, votre n’est pas tres sexy. Deuxiemement, rappelez vous qu’il est avec vous et pas avec elle. Aussi, inutile de paniquer des qu’une jolie fille croise le regard. C’est avec vous qu’il est, donc c’est bien vous qui lui plaisez !

8. Tu as frequente combien de meufs avant moi ?

Vous tenez vraiment a connaitre le nombre exact de ses conquetes feminines ? Qu’est-ce que cela vous apportera ? Rien de vraiment positif. D’ailleurs, ce homme aussi a droit a son jardin secret. En ne vous devoilant rien de son passe amoureux la homme desire peut-etre bien simplement tirer un trait concernant ses ex, histoire de vivre pleinement votre relation, non ?!

9. Tu preferes ta mere ou moi ?

Que ce soit bien pertinent dans votre esprit : l’amour qui l’unit a vous reste totalement different de celui qui l’unit a sa maman. Comme vous, ce homme est en mesure de aimer deux personnes a la fois : sa tante et sa cherie. Sans preference. Mais en distinguant tout de meme les deux femmes de sa vie. Bah oui, vous aimez votre pere une meme facon que la copain, vous ?!

10. Est-ce que tu m’aimes vraiment ?

Probablement Notre plus vexante des questions ! Poser cette question a son homme, c’est lui dire « Je ne crois jamais en ton amour » et i§a met un delicieux coup au moral. Ok, votre mec ne vous repete plus aussi souvent qu’il tient par-dessus bien a vous, mais si vous cherchez bien denichez forcement des petites attentions amoureuses, comme venir vous chercher a J’ai sortie du bureau, vous apporter ce dessert prefere ou meme vous masser consciencieusement les pied.