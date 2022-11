Agressions sexuelles et viols : ces temoignages accablants contre Nicolas Hulot

#MeToo

Partager l’article concernant Facebook

Partager l’article concernant Twitter

Ce jeudi 25 novembre, France 2, dans l’emission « Envoye special » a diffuse une enquete portant concernant plusieurs accusations de viols et d’agressions sexuelles contre Nicolas Hulot. Des temoignages precis et circonstancies.

Cela ne s’agit environ l’affaire Hulot mais des affaires Hulot. Ce jeudi 25 novembre, sur France 2, l’emission « Envoye Special », a diffuse une enquete portant sur des faits de viols, agressions sexuelles et gestes deplaces de Nicolas Hulot sur 5 jeunes filles.

En fevrier 2018, Ebdo bien petit magazine cree plusieurs mois plus tot, publiait une premiere enquete via l’ancien animateur dans de TF1, revelant une plainte pour viol deposee en 2008 contre lui. Mes faits se seraient passes en juin 1997 tandis que la plaignante, une jeune photojournaliste agee de 19 ans, sejournait dans une residence secondaire de Nicolas Hulot en Corse Afin de realiser un thi?me a J’ai requi?te l’agence de presse Sipa. Des faits prescrits lorsqu’elle porte plainte 11 ans prochainement, raison pour laquelle le procureur classera le dossier.

Lorsqu’en 2018, le magazine Ebdo revele l’existence de votre plainte, Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition ecologique et homme fort du gouvernement d’Emmanuel Macron, utilisera abondamment la decision du magistrat Afin de recuser toute accusation contre sa personne. Fin de l’affaire ? Jusqu’a l’emission d’investigation de France 2.

Fellation

La toute premiere cherie a temoigner s’appelle Sylvia. Elle affirme avoir ete agressee sexuellement en 1989, alors qu’elle n’avait que 16 annees, Nicolas Hulot 34. Fan de l’animateur vedette de l’emission « Ushuaia », l’adolescente lui ecrit une lettre a l’adresse de Radio France Afin de lui temoigner son admiration. « Je suis une ado qui ecrit comme une ado qui ecrirait a un chanteur qu’elle admire » https://datingmentor.org/fr/swinglifestyle-review/, confie-t-elle.

Surprise, elle recoit en retour votre carton d’invitation pour assister a l’emission « Antipodes », animee via Nicolas Hulot sur France Inter. Notre 27 mai 1989, elle se rend donc en locaux de Radio France et assiste au programme. Quand celui-ci s’acheve, l’animateur lui propose d’aller prendre un petit-dejeuner et d’une deposer en voiture a J’ai station de metro a Trocadero.

C’est a ce moment que tout bascule, en fonction de son recit : « Au moment de dire au revoir, il me demande de l’embrasser au cou. Et je ne sais jamais pourquoi je l’embrasse au cou (…) et il redemarre la voiture en ne disant que dalle. » Quelques minutes plus tard, il s’arrete dans un parking aerien, sort son sexe et demande a la jeune adolescente de le prendre en main. Selon elle, Nicolas la forcera a lui pratiquer une fellation puis il la redeposera a Trocadero. Un traumatisme qu’elle gardera un moment pour elle avant de se confier, une toute premiere fois a l’un des amis en 2011, moment ou Nicolas Hulot se lance pour devenir le candidat des ecolos a Notre presidentielle, puis une autre fois a sa propre maman en 2017.

Devant des cameras d’« Envoye Special », la maman tel l’ami confirment avoir recu ces confidences. Quant a Sylvia, elle souffle, les yeux rougis par l’emotion : « Je n’ai pas de preuves, ca, c’est le plus gros poids ma vie (…) En outre je ne m’attaque gui?re a n’importe qui (…) Qui allait me croire, une gamine de 16 annees ? »

Une plainte classee

L’enquete revient ensuite i propos des revelations d’Ebdo. Et vient battre en breche la defense de Hulot, qui s’avera redoutablement efficace a l’epoque de sa publication Afin de eteindre l’incendie mediatique. La veille de la sortie de l’enquete du magazine, le ministre Hulot te prend les devants au micro de Jean-Jacques Bourdin via RMC, pour denoncer une non-affaire puisque la plainte fut classee sans suite, les faits etant prescrits et, citant le procureur de l’epoque, parce qu’ils n’ont « gui?re ete etablis ».

Devant les cameras de France Television, le journaliste Jean-Michel Aphatie, auteur du livre Mes amateurs (Flammarion, 2018), qui consacre 2 chapitres a l’affaire, revient sur cet episode : « Comment peut-il [le procureur] dire que des faits ne semblent pas etablis puisque la justice reste paralysee par la prescription ? » D’autant que, comme le revele « Envoye special », dans le document envoye avec le procureur a Notre plaignante Afin de annoncer le classement sans-suite, votre formule n’apparait nullement…

A la suite d’la publication de l’enquete d’Ebdo, Nicolas Hulot porte plainte contre les auteurs. Interroge, l’avocat des journalistes raconte qu’Hulot retira enfin sa plainte un 24 decembre, date choisie selon lui pour eviter d’eveiller la curiosite parce qu’« il ne veut gui?re que son desistement (…) soit l’occasion d’une nouvelle sequence mediatique concernant son comportement ».

Frappe au visage

Autre temoignage exclusif, celui de Cecile qui aurait ete agresse par Hulot en septembre 1998. Alors agee de 23 ans, elle reste contractuelle pour l’ambassade de France a Moscou et s’occupe des problemes de visas entre autres. Selon celle-ci, l’ambassade reste mobilisee dans exige directe de l’Elysee Afin de aider Hulot et le equipe bloquee a Notre douane de l’aeroport d’une capitale russe. Notre petit copine s’execute. Selon le recit forcement, Afin de la remercier, Nicolas Hulot l’invite a manger avec le equipe puis a boire un verre. Un coup sur place, Cecile se retrouve face a un Hulot qui J’ai drague lourdement, ce qui la conduit a interrompre la fi?te pour eviter que nos choses ne derapent.