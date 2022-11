By

Plusieurs criteres doivent etre commande en consideration Afin de retenir une proposition d’achat.

Si le tarifs est 1 facteur important, il n’est pas le seul parametre a etudier. La solidite du plan de financement de l’acheteur est egalement a regarder de pres. Vous devez egalement etre vigilant au remplissage des conditions suspensives qui peuvent etre inserees dans l’offre.

Le tarifs d’achat n’est pas le seul critere determinant

Notre prix d’achat propose reste un des premiers elements que tout vendeur va retenir pour choisir d’accepter ou de refuser une apporte d’achat. S’il reste evident qu’une proposition anormalement basse doit etre imperativement refusee, votre n’est jamais parce que J’ai proposition financiere est en dessous du prix de vente que vous avez fixe que vous devez l’ecarter. Dans les faits, tout peut dependre une situation dans laquelle vous vous trouvez au moment ou vous recevez une telle apporte. Il va falloir etre sur de votre estimation immobiliere initiale avant de la decliner. Laurent, proprietaire d’un trois-pieces a Lille en a fera l’experience. « J’ai refuse une apporte d’achat jugeant le prix anormalement bas. Je me suis apercu peu de temps libre prochainement que mon beaucoup est surevalue et j’ai du modifier mon prix de vente a hauteur de l’offre recue » temoigne t’il.

Le conseil de l’agent immobilier

Ne vous precipitez gui?re des la premiere apporte d’achat

Comparez les plans de financement des offrants

Mieux coi»te accepter une procure d’achat a un tarifs inferieur securise via un bon plan de financement qu’une apporte superieure avec de belles incertitudes sur la capacite de l’acheteur a financer le bien. L’offre d’achat doit comporter le fonctionnement de financement du logement. Vous pourrez donc comparer des offres a partir de cette clause. sweet pea L’eventualite echeant, vous pourrez reclamer a l’acheteur de vous communiquer une eventuelle simulation de pret. Mais sachez que ces precautions ne retirent jamais l’eventualite que l’acquereur se retracte durant le delai de retractation de dix jours a compter de la signature de la promesse ou du compromis de commercialisation.

Le conseil de l’agent immobilier

Renseignez-vous des la visite via ca de l’eventuel acheteur

Attention a toutes les conditions suspensives

L’acquereur peut inserer dans son apporte des conditions suspensives qui rendent l’offre caduque et empeche la signature du commerce. La plus connue des conditions est celles relatives a l’obtention d’un pret immobilier, egalement offre dans la promesse ou le compromis de vente. Mais n’importe quel condition peut etre edicte dans la proposition. Il pourra s’agir de l’obtention d’un permis de construire ou d’une declaration en amont si l’acquereur ne veut s’engager que s’il est en mesure de accomplir un certain nombre de chantiers. L’acheteur va egalement conditionner le engagement a la realisation de chantiers prealables dans le logement. Ces clauses contractuelles bien particuliers sont a etudier attentivement pour faire le bon choix.

Dans le but de pouvoir convenablement analyser les offres d’achat recues, Il semble essentiel d’etre certain en coherence de l’estimation immobiliere de son beaucoup. Pour cela, il va i?tre important de disposer d’une evaluation fiable. Des ce projet de mise en vente, vous pourrez effectuer une toute premiere estimation gratuite de votre bien que vous pourrez ensuite faire confirmer, si vous le souhaitez, par une agence immobiliere.

