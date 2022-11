Si vous etes nouveau ici, vous voudrez en general faire votre test de personnalite qui vous permet ensuite de recevoir un guide personnalise (yoga, developpement personnel et alimentation adaptee) : Cliquez ici Afin de nos 5 minutes de votre temps libre des plus rentables d’la journee

Comme n’importe qui, j’ai connu des ruptures, des douleurs amoureuses.

J’ai ete envahie de sentiments negatifs tels que la remise proprement dit, le doute, le manque de confiance en moi, la diminution et j’en passe. Pour surpasser tout cela et relever la tete, j’ai adopte les affirmations positives. J’me repetais sans cesse « Je suis belle, intelligente, ainsi, je vaux la peine« . Ca peut paraitre bete de se repeter ca au debut. D’ailleurs J’me suis sentie relativement ridicule. Neanmoins, ainsi que Hitler a pu laver les esprits en repetant sans cesse analogues trucs, on va pouvoir proceder d’la aussi maniere positivement. Aussi bizarre que ca puisse paraitre, ca m’a vraiment aide. Je ne croyais pas a votre affirmation i l’origine, et puis a force, les mots resonnent. Encore, encore et bien. Et vient un moment ou ils font echo.

J’ai commence a marcher avec confiance. J’ai realise que faire mes mots et faire mes pensees etaient tres puissantes. Dans 1 sens comme dans l’autre. Il ne tenait qu’a moi de les diriger positivement. Je maitrisais mes emotions, j’etais plus calme de maniere generale. J’ai appris comment briser les murs et laisser libre cours a qui j’habite reellement.

J’ai ensuite developpe ce renouveau au travers du yoga. Pour me sentir plus puissante, maitre de moi et sexy, j’ai decouvert que 8 postures yoga etaient reellement efficaces. Chaque posture reste associee avec une affirmation qui vous invite a devenir la meilleure version de vous-meme. A J’ai fois en tant que femme et amante.

#1 – Posture en montagne (Ta?asana)

Notre posture une montagne reste tres simple. Mais c’est egalement majoritaire des postures Afin de vous aider a gagner confiance en vous et vous sentir sexy. C’est vital pour la croissance spirituelle car votre posture est la quintessence Afin de vous relever. Vous etes grand, ancre a la terre et puissant, sans laisser quoi que votre soit d’externe vous influencer. Notre posture une montagne ouvre la voie a la mentalite que vous devez avoir tout en faisant les autres postures : etre vraiment, avec un souffle ferme et un esprit stable.

#2 – Posture facile (Sukhasana)

Asseyez-vous et gardez le dos droit. Prenez trois grandes inspirations. Et faites 30 repetitions de Mula Bandha. Mula Bandha reste une contraction du bas ventre. C’est comme si vous vous reteniez d’effectuer pipi. Il s’agit du meme muscle. Faire le Mula Bandha va engager toutes vos muscles pelviens et cela va vous aider dans la pratique de vos postures. Assurez-vous de vous sentir sexy en pratiquant ces postures. Repetez l’affirmation « Je dirige et possede la sugardaddyforme arnaque propre sexualite ». Lorsque vous avez fera les 30 Mula Bandha, prenez 3 respirations profondes.

#3 – Posture du pigeon

Avec une telle posture vous allez vous sentir sexy. Mettez-vous a quatre pattes et placez votre genoux droit derriere ce poignet droit. Glissez la cheville droite vers le poignet gauche. J’ai jambe gauche est tendue. Etendez le buste et ancrez vos hanches. Sentez l’etirement dans votre hanche droite. Prenez 10 respirations. Changez de cote et reprenez 10 respirations. A chaque respiration, repetez « Je suis attirant(e) ».

#4 – Posture d’une grenouille (Bhekasana)

Commencez a quatre pattes. Separez les genoux autant que les hanches vous le permettent. Les cuisses doivent etre perpendiculaires a votre buste. Les pieds s’ecartent a la meme distance que des genoux. Avancez la buste aussi bas que vous le pouvez. Laissez vos hanches s’ouvrir et repetez l’affirmation « J’ai confiance ». Prenez 10 profondes respirations.

#5 – Posture du poisson

Couchez-vous via le dos. Asseyez-vous sur les mains, des bras tendus. Poussez concernant toutes vos coudes Afin de soulever votre poitrine. Cambrez le bas du dos et posez ce tronche au sol. Rapprochez les epaules et elevez-vous plus bas. Vos jambes sont tendues et engagees. Prenez 5 respirations profondes et repetez le mantra « j’suis beau/belle ».

#6 – Bebe heureux (Ananda Balasana)

Couchez-vous concernant le dos. Pliez toutes vos genoux a votre poitrine et amenez les pieds vers le ciel. Separez toutes vos genoux pour qu’ils s’approchent du cote de ces cotes. Attrapez la plante de pied de l’interieur de vos jambes avec vos mains. Tirez les pieds vers le bas pour bien etirer les hanches. Prenez 10 respirations. Cette posture est importante Afin de vous relaxer et vous ouvrir. Repetez l’affirmation « Je suis ouvert ».

#7 – Supta Baddha Konasana

Couchez-vous dans le dos et laissez vos plantes de pieds se toucher, les genoux ecartes. Vous pourrez placer un coussin sous les genoux si vous le desirez. Amenez les bras sur l’aspect et laissez vos paumes de main aupres du haut. C’est une posture Pluti?t vulnerable. Il semble important que vous vous sentiez extri?mement. Repetez l’affirmation « j’suis en securite » et maintenez cette posture pendant 20 respirations bien en repetant l’affirmation.

#8 – Posture d’un cadavre (Savasana)

Couchez-vous concernant le dos. Separez les jambes a hauteur de vos hanches. Laissez-vous orteils parcourir les cotes. Etendez toutes vos bras sur l’aspect, legerement ecartes de ce corps. Les paumes seront vers le ciel. J’ai colonne reste etiree. Gardez votre menton etire par la cage thoracique pour etirer la nuque egalement. Fermez vos yeux et prenez 5 grandes respirations. Laissez ce corps entierement se relaxer et se laisser aller. Repetez l’affirmation « j’habite detendue » encore, i nouveau et bien. Jusqu’a votre que vous sentiez votre corps se relacher entierement.

Notre volonte reste puissante. Nos corps ne vont pas nous faire sentir sexy ou non. Claque de se sentir desirable reste 1 etat d’esprit.