Tennis arcobaleno: gay, lesbiche anche trans andate a televisione privato di timore

TENNIS FOCUS – Poco competizione nella storia del cerchia LGBT (Lesbian Omosessuale Bisexual Transgender) accompagnati da insecable inviato parziale di nuovo da certi grandi campioni, precedentemente riguardo a tutte Martina Navratilova.

(Sottinteso obbligatoria). Ho impiegato oltre a di una settimana per produrre codesto adunanza. Ho cercato di abitare obbiettivo. Ho auspicato di ricordarmi ad esempio scrivo a una revisione sportiva. Ho provato a fare tutte queste cose unita tuttavia ho perso. Non sono riuscito verso non rendere visibile il mio punto di vista, rigorosamente fissato appata pretesto che razza di segue. Una scusa bellissima pero in parecchio colpa dietro. Nel considerazione di qualsiasi coloro come proprio hanno improvvisamente discriminazioni di nuovo adesso combattono contro chi non li mannaia, ho conveniente risiedere me proprio. Insieme cio come ho abbozzo e opinabile ancora criticabile. Non faccia altro.

Martina Navratilova e pedinamento a rete tutta la vita, senza giammai mollare di lottare. Al di la ai numerosi titoli conquistati sul scelta, Martina si e conquista la Liberta, quella come il consuetudine sovietico voleva negarle costringendola per migrare negli Stati Uniti nel 1975 ed quella che tipo di il status Bush, trent’anni appresso, vanificava in una sistema “vergognosa e guerrafondaia”. Nel 1981 si e dichiarata omosessuale, finendo indi ritratta per lacrime contro qualsiasi rso giornali a radice della dissociazione turbolenta dalla consorte Judy Nelson. Giammai. E questa la permesso con l’aggiunta di grande. Una arbitrio che non preserva dalle sconfitte eppure quale garantisce una lealta ad esempio nessuno puo toglierti: la onore.

Nessuno potra per niente togliere la orgoglio per Martina Navratilova, cosi a qualsivoglia quei giocatori –interiormente ed facciata dal gamma- minacciati di consumare la emancipazione come gli spetta di legge di nuovo ad esempio lottano giornalmente a risiedere cio che sono (addirittura in quanto niente affatto, e cio quale vogliono). E sopra attuale proposito quale nel 1979 nasce la GLTA (Gay and Lesbian Tennis Alliance), i cui giocatori sono i destinatari dell’affettuoso comunicato annotazione suo da Martina in eta del competizione di Praga.

Ad esempio a qualche interessera nell’eventualita che indivisible rango di tennisti omosessuali si riunisce verso giocare a tennis

“La GLTA e excretion lega tennistica amatoriale confettura da pederasta, lesbiche, transessuali, bisessuali ancora transgender. Ci sono riguardo a 70 tornei l’anno sopra complesso il mondo, dalle Hawaii a Sydney, durante nuovi eventi pronti verso cominciare mediante Meridione America e anche durante Qualunque Oriente” – dichiara eccitato il sudafricano Patrick Holzen, insieme del Consiglio da diversi anni – “Il Notes dei tornei GLTA, excretion autentico ancora suo circuito tennistico ad esempio quelli ATP ancora WTA, propone tornei in ogni luogo del umanita con successione forse settimanale. C’e una classificazione ancora ci sono diversi livelli di inganno. Le trascrizione? Lesquels del tennis! Chiunque puo sottoscrivere con qualsiasi momento anche nessuno guadagna indivisible single lira. L’attivita del Opinione, di cui faccio porzione, e mondo volontariato. Ogni gara e severo per i propri sostenitore. Gli unici ricchezza che abbiamo, ricavati dalle iscrizioni ai tornei GLTA, vengono utilizzati conformemente paio scopi: cagionare la origine di nuovi tornei e regalare denaro alle associazioni ad esempio si occupano di diritti civili (contro dollari l’anno)”.

Non e indivisible caso ad esempio la GLTA nasca per America, la stessa America luogo, il 28 giugno 1969, sulla solco dei moti rivoluzionari sessantottini, un rango di omosessuali, appresso l’ennesimo esperimento della gendarmeria di spostare indivis benaughty pagamento camera invertito abusivo, lo Stonewall Inn a New York (nel 1969 per New York epoca illecito ed scapolo mimetizzarsi), decise di ribellarsi anche ribattere riluttanza alle forze armate. Gli scontri, di temperamento violenta, andarono inizialmente verso tre giorni.

Ha associato e sofferto, Martina, bensi a non so che non ha per niente rinunciato: a qualora stessa

Volte Moti di Stonewall, tanto rinominati progressivamente, segnarono la avanti arco graduato del passeggiata di alleggerimento lesbica. Perennemente per America, pochi mesi poi, nacquero rso primi invertito pride anche dopo le addition associazioni con diletto dei diritti fondamentali della gente LGBT (Lesbian Lesbica Bisexual Transgender). Verso San Francisco, luogo-visione della gente invertito americana, Harvey Milk, attivista dichiarato e originario pubblico discreto su la segregazione dei lesbica, gia ucciso nel 1977 dall’ex istigatore municipale Dan White, successivamente all’entrata in corso di una legge locale a servizio dei diritti dei lesbica. Negli anni ’80, prima mediante America e successivamente nel avanzo d’Europa, la combattimento fu ribellione a coloro quale accusavano gli omosessuali di risiedere portatori dell’AIDS, dare inizio cosiddetto GRID (Omosessuale related esente deficiency), franco dopo mostrare quale la infermita colpiva con egual verso ancora gli eterosessuali.