« Oh, on n’est jamais a cinq heures pres », a-t-on deja tous entendu.

Diverses personnes affirment qu’il est possible de consommer des aliments au-dela de leur date limite de consommation.

« Mes dates de peremption, c’est afin d’effectuer marcher le commerce », disent-ils, pas forcement a tort. On va pouvoir Par exemple consommer au-dela de une telle date les gateaux secs, le caramel, le miel, nos pates, le riz, les epices, les produits surgeles ou encore des boites de conserves. Quantite de aliments secs en somme. Pour eux, nous ne sommes meme « jamais a 1 mois pres ». Notre nutritionniste que nous avons contactee, Corinne Chicheportiche-Ayache, parle de « date de durabilite minimale ».

Petite mention pour nos conserves abimees qu’elle conseille de « ne pas consommer si la boite est bombee », ainsi, ce que la date de peremption soit passee ou non, « etant donne qu’il y a votre va parfois bien infecte avec des germes et donc une menace de botulisme », explique-t-elle, le botulisme etant une maladie paralytique rare, due a une neurotoxine bacterienne

Mes aliments secs peuvent donc etre consommes quelque peu apres leur date limite de consommation, mais plusieurs services frais egalement, tel des yaourts que vous pouvez garder environ « jusqu’a 7 journees supplementaires », indique la nutritionniste.

Cependant, pour d’autres aliments, Il semble primordial, voire vital, de suivre la regle generale qui est de ne pas consommer l’article apres sa date de peremption. A commencer par la charcuterie.

1. Notre charcuterie

Meme s’il ne vous demeure que cette tranche de jambon crue dont la date limite de consommation est passee depuis quelques temps, nous vous conseillons de ne point la manger. Et si l’odeur est forte, fuyez ! Mais a vrai dire, meme si elle est tolerable, jetez cette fichue tranche a la poubelle egalement des au cours que sa date de peremption est depassee.

En la consommant, vous vous exposez a un risque de contamination bacterienne. J’ai salmonelle, bacterie ma plus frequente dans la charcuterie, reste dangereuse, et elle pourra etre mortelle, surtout chez les individus agees. Ces dames enceintes s’exposent a un risque de fausse couche accru. Alors tant pis, il vaut plus perdre deux euros que d’y laisser sa sante, voire sa life.

2. J’ai bidoche rouge

Notre viande rouge perimee est celle-ci aussi a bannir de ce refrigerateur, « principalement la viande hachee, precise Corinne Chicheportiche-Ayache. Ce serait augmenter la surface d’une viande avec l’air et de votre fait augmenter le risque de developpement de bacteries comme la salmonelle, puis la listeria ou encore le staphylocoque ».

Ces bacteries provoquent des troubles digestifs consequents, voire des dangers plus severes. En general, l’odeur de la viande est deplaisante et sa couleur devient brunatre. Meme si elle a un aspect normal, ne consommez aucune viande rouge si sa date de xmatch tarif consommation reste depassee.

3. Notre poisson frais

Ainsi que Afin de la charcuterie ou la viande rouge, nous vous conseillons de consommer le poisson frais tout de suite ou le lendemain de le achat, et de ne point le garder quinze semaines dans votre refrigerateur, Afin de eviter toute contamination. « Plus largement, il faut etre vigilant sur la conservation de tout et cela est achete a Notre coupe », preconise la nutritionniste. Un poisson frais doit etre, comme son nom l’indique, consomme frais. La cuisson n’y change pas grand chose. Si sa peau est terne et que le ?il n’est plus vif, ne le mangez gui?re.

Il convient etre « fort attentif » a toutes les ?ufs, ajoute le Dr Chicheportiche-Ayache. Ils peuvent etre consommes jusqu’a vingt-huit jours apres la ponte, « mais on sait que les ?ufs restent en magasin en supermarches 21 jours », indique-t-elle. Pour les ?ufs durs, la nutritionniste conseille meme de ne pas depasser « trois semaines apres la date de ponte ». La membrane de l’?uf, plus ou moins poreuse, s’amoindrit, « et le risque, c’est que des germes passent ».

Privilegiez donc, en faisant vos courses, les ?ufs a toutes les dates de ponte nos plus copains. Cela en va ainsi pour vos courses habituellement, tentez d’effectuer attention aux dates de peremption. Enfin, si la coquille de ce ?uf est fendue, on doit, en fonction de la nutritionniste, jeter l’?uf. Et si elle est sale, on doit ne pas la laver car i§a « diminue l’impermeabilite une coquille et augmente le risque de contamination ».

5. Les plats cuisines

Mes menus prepares aux dates de peremption depassees paraissent eux aussi a oter de vos placards. « principalement l’ensemble de ceux avec des sauces et des cremes, soit Notre quasi-majorite des plats cuisines, qu’il va falloir consommer vite, indique Corinne Chicheportiche-Ayache. Les autres pourront etre manges grand maximum deux jours apres la date limite de consommation. »

Comme pour le vin, on pense souvent (a tort) qu’un fromage est meilleur di?s qu’il te prend de l’age. On le laisse murir bien au fond du bac, dans l’espoir de voir apparaitre des saveurs sensationnelles… Que nenni. « Tout depend du mode de preparation, explique Corinne Chicheportiche-Ayache. Entre autres, un fromage au lait cru, c’est-a-dire non pasteurise, reste a proscrire totalement s’il est perime. »

Mes autres, au contraire, vont pouvoir encore etre consommes pendant quelques temps apres la date fatidique, mais « gui?re plus d’une semaine », indique-t-elle. Que votre soit concernant le fromage ou pour chaque aliment, on ne saurait vous rappeler que Quand des traces de moisissures apparaissent, on doit alors formellement s’abstenir de le consommer.