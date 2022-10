Dans la derniere lecture que j’avais faite de Madame Bovary, cela m’avait le plus profondement saisie, c’etait la composition, que j’appellerai musicale, de votre grand livre.

J’avais senti, limite avec souffrance, une angoisse tragique s’y exprimer d’un bout a l’autre dans un superbe crescendo, bien en s’enrobant dans une composition parfaite et fournie.

Un jour, etant occupe i parler a les eleves du materialisme et du realisme, je cherchais a exprimer via faire mes pauvres paroles votre que Flaubert ecrivit avec le charme de le look immortel : une telle inquietude qui s’fait entendre des les premieres pages, tel une note interrogative et reservee, et qui se change peu a peu en un rythme insistant et obsedant, jusqu’a la crise finale, a votre course desesperee d’Emma, du chateau de Rodolphe a la pharmacie, ainsi, a ce geste, terrible et definitif, qu’elle accomplit sous les yeux terrifies de l’innocent Justin. Je voyais ici (j’oserais dire : je ne voyais qu’ici) la grandeur de Flaubert, c’est-a-dire dans sa puissance a tisser, dans un livre au cadre realiste et d’un realisme minutieux, une trame accordee d’une facon tout a fait musicale : c’est votre chant d’innocence, votre je ne sais quoi de hardi et de candide, se changeant en une interrogation emplie d’angoisse, restee sans reponse ; ce sont des cris etouffes de revolte et, a Notre fin, 1 hurlement atroce de refus ainsi que mort, le hurlement desenchante d’Emma agonisante. Je cherchais a mettre en evidence la methode flaubertienne par laquelle l’inquietude et l’angoisse de son heroine s’enregistrent en une composition symphonique ; je cherchais aussi a montrer De quelle fai§on toutes les Voix du livre : voix de Charles, voix de Rodolphe, voix de Leon et meme de Homais, etaient accordees d’une facon instrumentale a J’ai voix d’Emma, voix qui hurle et crie jusqu’au dechirement, plus haute que l’integralite des autres. Le premier violon gemit, alors que des autres instruments, d’un ton tantot humble tantot imperieux, continuent a tresser leurs themes, s’introduisant de temps a nouvelle dans la plainte et dans le gemissement qu’ils accompagnent.

Aussi voyais-je le realisme flaubertien se resoudre en une partie en symphonie ; il etait tel le deuteragoniste d’une tragedie : en effet, c’est contre une realite ironique et implacable qui l’environne et l’enferme de l’integralite des cotes, qu’Emma, se debattant en vain, se heurte douloureusement, jusqu’a en mourir.

Mon point de vue regardait exclusivement la composition du roman, dont chaque element me semblait converger vers la crise finale, une telle pi?te qui devait apporter le visage d’une dissolution et de la mort a votre « quelque chose de funeste et incomprehensible » que Charles, tout aveugle qu’il etait, avait pourtant senti circuler vaguement autour de lui. Neanmoins,, le jour suivant, un de mes eleves m’adressa une question qui, de prime abord, me laissa interdite : etait-ce Emma Bovary ou Therese Raquin qui me semblait la plus coupable ? Comme j’avais i nouveau fixee devant moi l’image de Flaubert qui m’est familiere, d’un, Flaubert revant un livre qui serait du style pur, sans concept, sans objet, j’allais repondre que c’etait la 1 probleme n’ayant pas de sens. Le public et l’exegete avaient a s’occuper du type, du rythme ou les evenements et des personnages trouvaient un forme expressive et non d’autre chose. Toutefois, je me retins, comme si j’avais ete saisie d’un doute, craignant presque de tomber dans un piege que cette question, pourtant si naive, avait l’air de receler : votre maniere ingenue et convaincue d’envisager les problemes proposes via faire mes lectures n’avait-elle pas ete, autrefois, la mienne ? En oubliant presque le livre, j’en suivais les personnages avec ma fantaisie et avec mon sentiment. Le livre n’existait limite pas, mais les personnages, eux, vivaient ; ils me proposaient souvent des problemes moraux, concrets, vecus, exigeant avec insistance une option. C’est ainsi que j’avais lu les chefs-d’?uvre qui ont ete les amis de ma jeunesse, c’est ainsi que j’en avais cause avec ceux qui s’etaient montres disposes a m’ecouter. C’est pourquoi le sujet que notre eleve venait de me poser m’avait, en un certain sens, troublee ; c’etait ma voix d’il y a vingt annees que je venais d’entendre, la propre voix, meme si, ensuite, j’avais fini avec diriger ailleurs faire mes recherches et par considerer ces premieres exigences comme le rendu d’une forme d’esprit moraliste et tout a fait depassee. Mais je n’avais pas ete la seule rencontre femmes indiennes a envisager de cette facon le probleme des personnages ; n’importe quel petit lecteur assez intelligent et curieux pour s’interesser a un certain genre de lectures, les envisage de une telle maniere. « Dans vingt ans, toi aussi, me disais-je, tu liras autrement, mais d’autres liront tel tu le fais aujourd’hui » . C’est Notre maniere de lire de ceux qui oublient l’?uvre d’art, Afin de croire en elle comme on croit dans la vie. Personnages et vicissitudes ne se revelent pas a votre tel lecteur sous le signe du type, mais ils sont pour lui notre vie, notre vie sans solution, qui apparai®t incertaine, difficile, non jugee mais exprimant une sorte d’exigence a etre jugee : peut-etre etait-ce une volonte secrete de l’ecrivain qui se revelait dans cette exigence d’un jugement moral ? Que de fois je m’etais demandee si tel ou tel personnage etait ou n’etait gui?re coupable, et en avancant dans la voie que l’auteur m’avait qu’indiquee, je cherchais la reponse que les livres, en eux-memes, ne donnaient guere.