By

Au corps humain, on voit 205 os relies a bien un autre os.

Cette connexion est possible grace a toutes les articulations, lesquelles garantissent 1 mouvement physiologique lisse et fluide.

Selon leur emplacement au corps humain, nos articulations procurent stabilite et mouvement.

Comment fonctionnent des articulations ?

Pour mieux saisir un fonctionnement, nous nos diviserons par leur niveau de mouvement.

Mobilite reduite ou nulle

Mes articulations non mobiles sont plus des stables. Elles assemblent solidement les os entre eux, de fai§on que le mouvement possible est nul ou presque nul.

Prenons un exemple, ceux situes au crane sont attaches a un tissu fibreux qui empeche le mouvement des os adjacents. De votre maniere, ils protegent le cerveau.

Mouvement reduit

Notre tissu conjonctif fibreux va permettre a toutes les os de se lier entre eux, ainsi, dans ce cas, avec tres peu de mouvement. Sa fonction principale reste de supporter le poids du corps dans le but de lui apporter soutien et stabilite.

Prenons un exemple, le tibia et le perone seront des os dont l’espace entre eux reste limite et qui assurent la stabilite du corps debout.

Mes articulations en colonne vertebrale permettent des mouvements reduits qui, en travaillant ensemble, donnent la flexibilite utile au corps Afin de acquerir plusieurs postures.

Avec une grande amplitude de mouvement

Ces articulations ne lient jamais directement nos os entre eux. Il y a 1 fluide lubrifiant qui enveloppe la surface articulaire et permet la mobilite.

Les articulations a grande amplitude de mouvement paraissent moins stables. La majeure partie d’entre elles seront situees dans la partie du squelette qui forme des extremites du corps (bras, jambes, mains et pieds) ou squelette appendiculaire. Sa fonction rend possible l’action musculaire i propos des os.

Ligaments et cartilage

Un ligament reste une structure constituee de tissu fibreux qui sert a lier et a stabiliser nos os dans les articulations.

Les ligaments relient nos os adjacents dans une articulation. Ainsi, ils permettront et facilitent le mouvement qui delimite les directions anatomiques naturelles. Ainsi, ils limitent des anomalies et previennent des blessures.

Le cartilage assure le mouvement entre des os. Cela agit comme votre amortisseur qui empeche le contact d’un os avec un nouvelle.

Le cartilage reste enroule autour de la capsule articulaire, renforcee par des ligaments. Ceux-ci (le cartilage et nos ligaments) travaillent ensemble Afin de lier nos os dans les articulations.

Pour i?tre capable de parler des complements alimentaires articulaires, Il semble essentiel de comprendre d’abord l’importance des articulations pour le corps humain.

Sans elles, il n’y aurait aucune mouvement et le corps humain serait physiquement inflexible. Le cartilage et les ligaments seront egalement etroitement lies a toutes les articulations.

Usure

Les activites qui produisent un vraiment impact articulaire provoquent la ti?che constant de ce systeme et, par consequent, l’usure des cartilages et des ligaments.

Notre cartilage est la partie qui souffre le environ l’usure : il se degrade, devient encore en plus mince, ce qui finit avec provoquer une douleur genante causee avec le frottement des os. En cas extremes, il est en mesure de meme arriver a empecher la flexibilite de l’articulation.

Il n’est gui?re necessaire d’attendre que la douleur apparaisse avant de prendre conscience de l’importance d’la sante articulaire et de ses effets sur la vie quotidienne.

Cependant, l’usure reste evitable et s’attenue grace a des habitudes de vie saines. Controler son poids, faire de l’exercice et avoir une nourriture equilibree sont si»rement de l’aide utiles. Si vous voulez vraiment recuperer la structure articulaire, on doit lui fournir des nutriments.

Cet article peut aussi vous interesser : Comment augmenter omgchat la production naturelle de collagene

Complements afin d’entretenir la sante des articulations

Glucosamine

L’un des meilleurs supplements qui existent pour traiter nos articulations est la glucosamine. Notre corps service deja ce composant naturel, que l’on retrouve autour des articulations soutenant le cartilage.

En vieillissant, les taux de glucosamine diminuent et provoquent une rupture progressive de l’articulation. Pour cette raison, Cela reste important d’en ingerer.

On va pouvoir l’obtenir a partir de crustaces, comme le crabe ou le homard.

Elle reste egalement accessible en supplements alimentaires vendus dans les supermarches dietetiques.

Chondroitine

Le sulfate de chondroitine est compose d’une chaine de sucres alternatifs qui aident a construire et reparer le cartilage.

Notre chondroitine reste habituellement extraite du cartilage animal.

Le MSM, ou methyl sulfonylmethane, reste une source naturelle de soufre aux proprietes importantes qui renforcent et maintiennent les tissus articulaires.

Une agreable sante articulaire reste fondamentale pour notre bien-etre general. Integrez ces supplements a la cure alimentaire et profitez d’une meilleure qualite de life.