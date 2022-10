L’anthropologue et medecin legiste est parti enqueter en Haiti, i propos des traces des centaines de gens « zombifiees » chaque annee.

I ls ont fait l’ouverture du Festival de Cannes avec la farce resignee de Jim Jarmusch, « The Dead Don’t Die ». Mais d’ou viennent vraiment des zombies ? Comment se passe une « zombification » ? Elements de reponses avec le medecin legiste et anthropologue Philippe Charlier, auteur d’une formidable enquete sur les veritables morts-vivants.

Le Point Pop : Qu’est-ce qu’un zombie ?

Philippe Charlier : Dans les films de George Romero, le pape du genre, le zombie – cet etre depenaille mort-vivant – apparai®t comme le fantasme d’la fond contagieuse, votre peur ancestrale des grandes epidemies, de la peste. Or, le zombi originaire d’Haiti, c’est un individu beaucoup vivant qui, soit parce qu’il a fait du mal a Notre agence (viol, vol, etc.), soit parce qu’il reste victime de confortables de sorcellerie, fut enfile en etat de mort sociale. Le zombi sans -e, c’est une mort sociale, nullement biologique.

Alors, comme ca, les zombies existent vraiment ?

Evidemment qu’ils existent vraiment. Il y a deux formes de zombis en Haiti : des zombis rituels et les zombis criminels. Dans le premier cas, il s’agit d’un individu dangereux pour la agence. Comme la justice reste ralentie via les catastrophes naturelles, il y a un possible plus pratique et expeditif pour empecher les criminels de nuire : on se marche vers une agence secrete. Ces agences, grandes au pays, officient a J’ai marge d’la religion vaudoue. Afin qu’il n’y ait pas d’erreur judiciaire possible, le fautif est convoque sept fois Afin de etre mis en garde avant qu’on lui inflige une peine annoncee comme « pire que la fond » : la zombification. En parallele de une telle procedure « traditionnelle », il existe aussi une zombification qui permet de se debarrasser de quelqu’un. Une belle-mere de sa propre bru qu’elle n’apprecie jamais, une epouse de le mari adultere, etc. Des sorciers, nos bokors, se chargent de des tuer symboliquement lors de ceremonies tres impressionnantes.

Pour votre enquete, vous avez assiste a quelques-unes de ces ceremonies. Comment se deroulent-elles ?

Dans les deux cas, le processus est le aussi. On place dans les chaussures de l’individu ou sur ses vetements, d’une tetrodoxine, une drogue presente chez une certaine espece de poissons, nos tetraodons. Melange a des substances botaniques irritantes, votre poison va plonger la personne dans le coma certains heures apri?s. On l’espace alors dans un cercueil en lui maintenant les yeux ouverts. Ordinairement, on choisit 1 cercueil vitre dans le dessus Afin de qu’elle ne perde jamais une miette de une propre fond. Car, aussi si elle est en etat de fond apparente – son c?ur bat tres lentement, la respiration est ralentie, la temperature corporelle abaissee – la personne reste consciente : elle voit tout, elle entend bien, elle regroupe tout. Sans mauvais jeu de mots, ainsi, suivant les temoignages que j’ai pu recueillir, elle est morte de peur. Plusieurs individus qui s’en sont sortis m’ont raconte les pelletees de terre qui cognaient dans la vitre jusqu’a l’obscurcissement complet, le noir, l’angoisse, le bruit des battements du c?ur dans le cercueil. C’est un brin Kill Bill…

On descend ensuite le cercueil dans le tombeau, tel lors d’un grand enterrement ?

Mais De quelle fai§on les bokors parviennent-ils a les maintenir dans cet etat ?

On leur donne un menu sans sel, accompagne parfois de barbituriques, qui va provoquer au fur et a mesure, une sorte d’?deme cerebral qui prive completement du libre arbitre. Ces internautes paraissent capables uniquement d’accomplir des taches repetitives : biner 1 champ, cueillir du mais, irriguer une riziere… C’est J’ai diminution complete des capacites intellectuelles de l’individu.

Certains zombis parviennent-ils a s’echapper et a redevenir tel avant ?

Certains en reviennent. Neanmoins, avec des sequelles, des degats neuropsychiatriques, des troubles psychologiques… Ca arrive lorsqu’un zombi parvient a manger la nourriture – salee – du bokor, ou encore Quand le bokor meurt, ou apres une catastrophe naturelle. L’un des zombis les plus connus et etudies, Clairvius Narcisse (1922-1964) a reussi a s’echapper et s’est donne une tres belle seconde vie. Chacune des jeunes femmes lui couraient apres pour voir ce que i§a faisait de coucher avec votre zombi !

Y a-t-il des recours pour ceux – meme peu nombreux – qui s’en sortent ?

Il semble important de preciser Effectivement que les deux formes de zombification sont punies par le Code penal haitien, au aussi titre qu’un assassinat. Le souci pour ceux qui s’en sortent, c’est qu’il y a eu un certificat de deces. Or, les certificats de « resuscitation », evidemment, n’existent pas. Me Emmanuel Jeanty, au barreau de Port-au-Prince, se bat aujourd’hui afin que la loi evolue. Cela propose un certificat d’adoption par la famille d’origine, qui permettrait de reintegrer ces individus dans la societe.

Combien y a-t-il aujourd’hui de zombis en Haiti ?

A peu pres une dizaine de milliers, mais le chiffre est sans doute largement sous-evalue. Notre quotidien Notre Nouvelliste evoque un cas de zombi l’ensemble des semaines ou tous les quinze journees au sein d’ ses colonnes.

« Zombis : enquete i propos des morts-vivants », de Philippe site rencontre joingy Charlier, Tallandier, 2015.« Mes Zombies : la vie au-dela d’la fond », de Philippe Charlier (textes) et Richard Guerineau (dessin), J’ai Petite Bedetheque Plusieurs Savoirs, 2017.

