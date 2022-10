Je sais , il y a beaucoup pire dans le quotidien, mais je sais plus reperer nos signes d’une rupture imminente que nos signes d’un amour naissant.

Mon ami depuis quelques temps libre a change de comportement envers “notre relation”, on s’appelle presque la totalite des journees avec un an , ou on s’envoie des messages.

depuis plusieurs temps, des symptomes du passe reviennent ” moins d’appels, aucun reponses aux messages, de presque l’integralite des semaines, on se donne des nouvelles la totalite des 3 j, et depuis deux semaines. finis des appels, constatant le changement, j’ai suivi Afin de voir ou ca irait. ja’i fini par demander ce qui se passe, que ses silences paraissent inhabituelles. tel d’hab , meme repons,e non tout va bien. sauf que ca continue. la j’ai lache l’affaire, s’il ne coupe pas nos ponts, il va bien finir par se choisir a me penser cela se marche. on voit quelques jours, il disait avoir hate d’etre dans mes bras , puis quelqes semaines prochainement , je lui ai souhaite solide route etant donne qu’il prenait la route , j’ai eu droit a une reponse bizarre ” you be so easy to love”. bref. je ne suis pas une nana barre bonbon, en faisant une fixation sur les appels ou messages, la derniere fois que j’etais venue chez lui il m’ a reclame De quelle fai§on ouvrir l’intermediaire tout d’un message envoye par votre pote a lui, evidemment on ne peut pas eviter d’observer les messages qui seront au dessus, . ” dans une relation pause parfois s’avere. ” ok c’est peut-etre ca qui me pollue l’esprit

mais ca n’explique pas votre changement soudain

suis-je lucide, casse bonbon ou parano?

Euh ds l ensmeble y’a de quoi se top des applications de rencontre gratuites pour iphone poser des questions Indeniablement. Non tu ne te fais pas de films j’imagine aussi qu il il y a anguille sous roche mais tu manques d info et il elude bcp .. il semble qu il entretient plus ou moins la relation sans y faire vraiment attention ni en prendre soin on va dire. Donc toi tu deperis et il s en rend nullement compte ou fait tel si.

Vu les antecedents j’imagine qu il faudra que tu te positionnes et n’attende gui?re le “verdict”, et que tu dises que toi tu n’es jamais bien ds cette situation, et que vous devez mettre les choses au pertinent , s il repond jamais alors prends des distances vraiment. J’ai il te maintient ds sa vie mais ne met gui?re la relation vraiment ds ses priorites. Je chope.

je ne suis pas folle, il est simple que celui-ci y a anguille sous roche, Lorsque l’on evoque a quelqu’un ” je n’ai vraiment rien a te reprocher “. on dirait quelqu’un qui est en train de rompre. la je ne sais gui?re quoi faire, je ne desire jamais qu’il elude le sujet. je sais que la relation n’est gui?re sa priorite , c’est le projet, j’habite prevenue, ca fera un an que je l’accompagne, ainsi, affectivement aussi. c’est juste fou que des trucs se deroulent au meme moment de l’annee a des annees d’intervalle. cela est sure meme si j’suis attachee , je ne desire gui?re de la 3 eme chance, quand ca ne marche nullement, ca ne roule gui?re .

bravo de m’avoir eclaire. $

vraiment desolee , je n’ai vu le message et la question que maintenant !! et un grand merci de demander des nouvelles:

presque 7 mois paraissent passes, nous sommes encore ensembles, mais le mot rupture plane i chaque fois aussi fortement au dessus de ma tete

il dit qu’il se sent bien avec moi. mais je ne sais vraiment gui?re votre que celui-ci crois de notre relation, ca n’avance nullement , peut-etre me sens je trop pressee?

la seule chose dont j’ai peur c’est que demain il se devoile que enfin il semble s’i?tre trompe: que celui-ci a besoin d’autre chose, j’ai l’impression d’avoir entendu votre phrase maintes fois dans mes ri?ves,

voila ou on en est . complexe de vivre l’instant present car il nous impose d’eviter de regarder ce garde fou qu’est le passe, et de regarder vers l’avenir, car ce qui consomme trop d’energies, l’energies, il va falloir le reserver au present pour le vivre intensement!! finalement pour moi, plus facile a dire qu’a faire