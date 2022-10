Ottman Azaitar : le lion qui commence a marquer le territoire

Apres sa recente victoire a Las Vegas, le combattant marocain reve du titre. Une vitesse folle, un coup droit destructeur et un mental d’acier, ce seront les qualites qui decrivent le plus pertinent Ottman Azaitar. Ses adversaires ne tarissent pas d’eloges a le egard, et le marocain ne laisse personne indifferent. Retour sur le parcours et ce qui fait la force de votre sportif hors du commun.

Sa jeunesse en Allemagne

Ottman Azaitar est ne en Allemagne en 1990. Il a grandi dans le quartier de Dellbruck, a Cologne, jusqu’a votre que sa famille et lui demenagent plus tard. Cela a ensuite frequente la Konig-Fahd-Akademie de Bonn jusqu’a l’age de quinze annees. Cela partage d’ailleurs son metier et ses valeurs avec le frere Abu Azaitar, lui aussi combattant de MMA.

Ses premiers gui?re au sport

Il a commence une carriere sportive des l’age de six annees ou, jusqu’a ses dix ans, il a appris les techniques des arts martiaux du jiu-jitsu bresilien. Il s’est ensuite tourne vers la boxe, la boxe thailandaise et le kickboxing, des sports pour lesquels il a egalement remporte quelques titres consequents jusqu’en 2012.

Une montee en puissance toujours plus forte

Ottman Azaitar se bat depuis 2012 en sports MMA a travers diverses organisations. Entre autres, il a combattu sous l’egide de l’organisation internationale MMA « Brave Combat Federation » et a remporte le titre de « combat de l’annee 2016 » dans votre collection.

Le 17 novembre 2017 a Bahrein, dans le combat concernant le titre, Ottman Azaitar a remporte le premier titre de champion de l’univers dans la categorie des poids legers lors du Brave Combat Federation. Le 18 aout 2018, il a battu Danijel Kokora a Brave 14 en Tunisie. Il a ensuite fera tomber la ceinture de Brave et est passe a l’UFC.

Le roi du Maroc tel allie

En 2018, Ottman Azaitar recoit les honneurs du roi Mohammed VI. Depuis, il entretient des relations cordiales avec le roi, qu’il a remercie a l’issue de sa victoire a Abu Dhabi : « Je sais gre le roi Mohammed VI. Nous l’avons rencontre a Rabat. Pour nous aider, le Souverain a enfile a notre disposition votre dont nous avions besoin concernant les entrainements. Une nouvelle generation de champions marocains arrive. Mes jeunes Marocains sont tres forts ».

Sa popularite explose au Maroc

Sportif vraiment celebre dans le pays, Ottman Azaitar inspire quantite de jeunes marocains a indonesian cupid pratiquer les arts martiaux. Par exemple, les sports de combat deviennent De surcroi®t et puis populaires au royaume, ainsi que les paris sportifs, qui contribuent aussi a generer de l’enthousiasme pour les disciplines de combat. Effectivement, les Marocains sont Sans compter que en plus nombreux a s’adonner a une telle commode depuis que les autorites permettront de parier depuis le Maghreb de facon totalement legale.

Leur patriotisme s’est d’ailleurs avere payant, et les recentes declarations d’Ottman laissent envisager 1 avenir radieux pour ses supporters marocains : «Je ne combats jamais i mon sens, je me bats Afin de mon pays, l’ensemble de ceux qui me suivent, la famille, faire mes amis. Donc je donne le meilleur de moi-meme, pour le est, Dieu a deja choisi et va m’aider pour bien.»

Mes ambitions de ce champion

Depuis qu’il est votre professionnel, Ottman Azaitar, c’est 13 combats, 13 victoires pour 10 KO. Comme il le dit lui-meme, il souhaite « avancer, franchir les etapes, et la derniere et la plus grande etape est le titre. Je vais apporter le meilleur de moi-meme concernant avancer. Je serai content de tout votre qu’Allah me reserve ». C’est avec beaucoup d’attention que nous allons suivre Ottman dans sa soif d’la victoire, ainsi, le plaisir de le voir enchainer KO sur KO ne manquera aucun nous ravir.