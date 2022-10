Chacune des precisions vous concernant paraissent strictement confidentielles et ne sont en pas de cas communiquees a des tiers.

Le traitement des informations a fera l’objet de la declaration a Notre CNIL. En application du discours 34 d’la loi ” informatique et libertes ” du 6 Janvier 1978, vous disposez a tout moment tout d’un droit d’acces, de modification, de rectification et de suppression des donnees vous au sujet de.

« J’aimerais modifier les informations personnelles, De quelle fai§on m’y prendre ? » un coup sur la page d’accueil, cliquez sur le compte en haut a droite. Pour modifier la adresse postale, rendez-vous dans la rubrique mes adresses. Pour modifier votre adresse email ou votre commentaire de marche, rendez-vous dans mes informations personnelles.

« Je ne me rappelle environ mon mot de passe, De quelle fai§on faire ? » Si vous avez perdu votre mot de passe, rendez-vous sur la page d’accueil de Bebeboutik ?, et cliquez sur mot de passe oublie (en bas a droite de l’encart acces membres). Suivez les consignes pour creer un nouveau commentaire de marche.

« Je ne desire plus recevoir ces newsletters, pourriez-vous me desinscrire ? » vous pourrez vous desinscrire tres seulement, en cliquant dans l’adresse de desinscription situe en bas de les newsletters. Vous demeurez membre du site, mais ne serez plus alerte quotidiennement de des ventes privees. Vous pouvez aussi vous rendre dans votre compte, rubrique mes informations personnelles, et decocher s’inscrire a la newsletter en bas de page.

Paiement

« Quels sont la possibilite de paiement que vous acceptez ? Est-ce vraiment entendu ? » Bebeboutik ? vous propose le paiement sur internet par carte bancaire (Carte Bleue, Visa, Mastercard) ou par Paypal. Ces paiements sont securises grace a la solution de paiement sur internet « Paybox » du Credit Agricole. Nous avons egalement enfile en place un systeme de cryptage SSL (Secure Socket Layer) qui crypte toutes vos donnees bancaires avant leur transmission concernant le reseau, de maniere a les rendre illisibles a quiconque. Vous savez que votre systeme reste actif des au cours qu’apparait un petit cadenas dans la barre d’adresse de votre navigateur.

« Je n’arrive jamais a payer web, le site affiche une « erreur de securite » ! » Il arrive que vous hesitiez via toutes vos emplettes, ainsi, c’est bien normal ! Mais si vous demeurez un certain temps sur votre panier, il arrive que le blog identifie une menace et bloque le paiement via securite. Pour y remedier, supprimez tous les articles de ce panier et deconnectez-vous de votre compte, puis reconnectez-vous pour passer prends.

Commande

“Confinement et commandes. comment ca se passe ?”? Tres bien ! Nous assurons nos expeditions de chacune des commandes passees et a venir, au sein des multiples points de livraison ou a domicile, et au respect des mesures sanitaires. Si jamais ce relai colis ferme, ce colis va etre redirige vers un autre relai proche de i domicile.

« Le delai de livraison est de 3 semaines, mais j’en ai besoin rapidement. Est-il possible d’effectuer une exception ? » Lorsque vous passez commande concernant l’une de les ventes privees, il va falloir prevoir votre delai estime a environ 3 semaines a partir d’une fin de la vente. Indeniablement, nous ne possedons pas de stock. A J’ai fin de chaque vente, nous passons commande aupres de les fournisseurs, receptionnons et controlons les articles dans le but de i?tre capable de preparer toutes vos colis. Ils seront ensuite confies a Notre Poste, qui vous livre sous 48 heures. C’est certes legerement long, mais c’est cela nous va permettre de vous faire profiter de petits tarifs !

« Est-il possible d’appeler le service client pour passer commande ? » Pour des raisons logistique ainsi que securite, nous ne prenons aucun commande par telephone. Vous devez passer par le site, qui reste actif l’ensemble des temps et 24h/24h. Mais n’hesitez gui?re a nous demander l’aide si internet est Afin de vous 1 pays inconnu, nous nous ferons un plaisir de vous accompagner ! Appelez-nous au 05 64 88 01 16? ?, du lundi au jeudi de 9h a 18h et le vendredi de 9h a 17h.

« J’aimerais savoir ou en est la commande www.datingmentor.org/fr/countrymatch-review. » 3 semaines apres la fin de la vente, Quand votre colis reste envoye, vous recevez le numero de suivi par email. Pensez a verifier ce boite email… et toutes vos courriers indesirables !

« J’ai recu 1 email m’indiquant que la achat reste “partiellement expediee”, c’est normal ? » ?Selon votre commande et le nombre de marques choisies, elle pourra etre expediee en quelques colis, pour limiter votre attente. Le statut de ce achat passera en “commande partiellement expediee” des l’envoi de ce premier colis.?? ?

« J’ai bien recu notre colis, mais depuis un probleme avec les articles ! » Malgre la totalite des efforts de notre equipe, il arrive que des erreurs soient commises au cours de la preparation des colis, ou que les posts soient endommages au cours du transport. Di?s lors nullement d’inquietude, en 14 journees suivant la reception de ce colis, ?contactez notre service client qui s’occupera de vous apporter une option ( 05 64 88 01 16? ? ou sur [email protected]).

« Je voulais acheter un texte via Le travail que vous avez realise, mais la revente est terminee. Est-ce vraiment trop tard ? » Les ventes commencent a 7h, ainsi, se terminent quelques temps prochainement a 23h59. Un coup la revente terminee, nous ne pouvons malheureusement plus prendre de achat. Mais meme apres la revente, nous restons en lien avec les fournisseurs, ainsi, il se est en mesure de que la marque soit a nouveau proposee dans plusieurs mois !

Retours

« J’ai bien recu le colis, mais je voudrais revenir Divers articles. »Une fois ce colis recu, vous avez 14 jours Afin de prevenir le service client de ce intention de revenir vos articles (par email, portable ou via la rubrique “Nous demander l’aide”). Celui-ci vous indiquera la marche a suivre. Les retours paraissent gratuits.

Codes promotionnels

« Comment Realiser Afin de obtenir des bons de reduction ? » Vous pouvez parrainer les copains, et obtenir un bon de reduction de 10€ lors de leur premier achat.

Livraison

« Je n’habite pas en France metropolitaine, je peux commander via votre site ? » Nous nous efforcons de satisfaire le maximum de demandes, mais Quelques clients restent i nouveau un peu trop loin Afin de les cigognes… A l’heure actuelle, nous livrons en France metropolitaine, Corse, Monaco, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Angleterre, Espagne, Portugal et Italie.