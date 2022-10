Un de vos salaries fera l’objet d’une saisie sur salaire ?

Vous etes donc amene a proceder a J’ai saisie sur le prochain bulletin de paie. Decouvrez les principales erreurs a ne point commettre dans l’application de votre mesure.

Ne pas se fourvoyer sur la lecture du barиme de saisie

Lorsqu’un employeur doit operer une saisie sur le salaire d’un des employes, il ne pourra gui?re operer simplement une deduction concernant le bulletin de paie a hauteur du montant total du par le salarie.Il doit calculer le montant maximal qu’il devra deduire mensuellement en appliquant un bareme de reference annuel. Avec votre bareme, l’employeur est en mesure de connaitre le montant qu’il pourra deduire mensuellement sur la remuneration nette du salarie par tranche de remuneration nette percue.Ce bareme vient d’etre fixe par un decret en date du 29 decembre 2017. Un piege : les seuils servant au calcul de ce bareme doivent etre augmentes en fonction du nombre d’individus a charge du salarie. Pour 2018, ces seuils sont ainsi a majorer de 120 euros via personne a charge.

Ne point verser une rйmunйration infйrieure au plancher

Une fois applique le bareme des saisies, l’employeur connait le montant qu’il devra deduire mensuellement sur le bulletin de paie du salarie. Mais stop ! Pas trop vite ! Avant de mentionner le montant calcule sur la base des baremes dans une ligne du bulletin de paie venant en deduction une remuneration nette a verser, une verification s’impose.Il faut verifier qu’une fois cette deduction operee, le salarie va conserver une remuneration nette minimale egale a votre montant fixe. Ce montant est egal au RSA activite en vigueur concernant le mois pour lequel le bulletin est etabli. Si la deduction aboutit a une remuneration inferieure a votre plancher, aussi l’employeur doit calculer le montant une deduction de sorte que le salarie dispose d’une remuneration nette mensuelle exactement egale au RSA activite.Ce montant reste le aussi pour l’integralite des salaries, quelle que soit principalement la composition du foyer fiscal du salarie.

Ne pas oublier de procйder а la saisie

Des lors qu’un employeur se voit adresser une ordonnance judiciaire de saisie au nom d’un de ses salaries, il devra obligatoirement appliquer votre saisie. Impossible de refuser . Sinon, a defaut pour l’employeur de proceder a une saisie, c’est l’employeur lui-meme qui peut devenir le debiteur du creancier. Il va suffire pour ce qui que le creancier en fasse la demande devant le tribunal d’instance.Seule possibilite : contester en cas d’erreur la decision du juge en 15 jours suivant sa propre connexion ou regulariser immediatement ca.

Ne point accomplir la saisie jusqu’au bout

Un coup realisee une deduction dans un bulletin de paie, les obligations de l’employeur ne sont nullement finies. Il doit ensuite reverser le montant preleve aupres du tribunal ayant ordonne J’ai realisation de votre saisie.Ces deux operations doivent etre renouvelees mois apres mois jusqu’a ce que toute la somme due par le salarie ait ete versee au tribunal. Aucune pause ! Sauf si le tribunal informe l’employeur d’une suspension ou de l’arret une procedure de saisie.

Ne point se tromper dans l’ordre pour appliquer nos saisies

Il est possible que, Afin de votre meme salarie, un employeur se voit reclamer de proceder a plusieurs saisies sur salaires. Or, meme Di?s lors, il doit respecter les tranches de saisies et J’ai remuneration mensuelle minimale.Donc la technique a suivre reste de proceder a la saisie d’un premier montant du ainsi que ne passer a la saisie suivante qu’une fois la premiere dette eteinte. Facile n’est-ce pas http://www.datingmentor.org/fr/casualdates-review/?Parfois, il va i?tre reclame a l’employeur de venir deduire des sommes sur la paie par le biais d’autres procedures que celle de la saisie via salaire. C’est la situation des demandes de paiement direct de pensions alimentaires ou d’avis a tiers detenteur Afin de nos dettes fiscales. Dans ces deux cas, des regles bien particuliers existent concernant venir proceder a une deduction sur le bulletin. Et ces deux procedures sont prioritaires par rapport a une saisie concernant salaire !