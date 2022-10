By

Se retrouver face a votre locataire qui ne paie nullement le loyer est l’une des situations des plus graves dans la vie d’un bailleur.

D’ailleurs, le risque d’impayes est l’un des principaux problemes rencontres via les proprietaires-bailleurs.

Mais que faire si mon locataire ne paie gui?re le loyer ? Visitez dans une dossier des 5 astuces confortables.

Conseil n°1 : agissez des le premier impaye de loyer ou de charges

Dans bien reglement de probleme, dans toute procedure, il va i?tre forcement preferable de ne pas laisser trainer nos choses. Vous devez « prendre date » le plus tot possible.

Le locataire ne paie jamais le loyer ? Le locataire ne paie gui?re ses charges ? Un seul non-paiement de loyer ou de charges (2 semaines de retard, Prenons un exemple) ne signifie pas procedure judiciaire immediate, bien sur, car ceci va resulter d’un soucis extraordinaire et temporaire.

Mais Cela reste indispensable de demander l’aide immediatement le locataire pour connaitre la raison de votre retard de paiement. Vous aurez alors une idee plus precise de l’importance du probleme et des possibilites d’un retour a la normale.

Si le loyer ou nos charges ne semblent gui?re regles rapidement apres la discussion et que vous sentez que la situation va perdurer, ne perdez aucune temps.

Conseil n°2 : tournez-vous vers votre assurance loyers impayes ou par la caution

Si vous avez souscrit une assurance loyers impayes ou si vous jouissez en garantie Visale , montez de suite votre dossier. Si non, adressez-vous a la personne qui s’est portee caution et demandez-lui de regler le loyer.

Si ce locataire reste beneficiaire de l’aide au logement, contactez la Caisse d’allocations familiales (CAF) pour demander a votre que le versement de l’ APL vous soit en direct adressee.

Attention : vous pourrez vous revenir, dans certaines conditions, contre l’agent immobilier qui vous a propose le candidat sans verifier sa solvabilite.

Conseil n°3 : resiliez le bail

Si le contrat de location fut bien concu, il doit contenir une clause resolutoire indiquant que le bail est resilie automatiquement si le locataire ne paie gui?re son loyer et ses charges aux echeances convenues. Car si tel n’est gui?re la situation, vous serez oblige d’assigner la locataire en face du tribunal d’instance.

Votre bail contient une clause resolutoire

Avant la mise en ?uvre d’la clause resolutoire, envoyez au locataire un commandement de payer via acte d’huissier. Cela dispose alors d’un delai de 2 mois pour regulariser sa situation. Si vous jouissez d’un acte de cautionnement signe par un proche du locataire, l’huissier devra egalement lui signifier un commandement de payer tel nous l’expliquons dans notre video ci-dessous :

Si aucun paiement n’a ete effectue au terme de ce delai de 2 mois, la resiliation du bail est effective. Vous pourrez alors commencer une procedure d’expulsion avec le concours d’un huissier de justice.

Votre bail ne contient pas de clause resolutoire

Di?s lors, assignez la locataire via l’intermediaire d’un huissier, en face du tribunal d’instance, Afin de demander la resiliation du bail et son expulsion. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, et avant cela, adresser a la locataire une « mise en demeure » de respecter ses engagements.

Le tribunal d’instance aime alors la situation :

le juge peut choisir d’accorder des delais de paiement s’il estime que le locataire a les capacites de regler sa dette ;

le juge va prononcer la resiliation du bail et ordonner l’expulsion du locataire .

Suite a la resiliation automatique du bail (clause resolutoire) ou a Notre decision de justice ordonnant la resiliation du bail, vous devez envoyer au locataire, par l’intermediaire d’un huissier, un commandement de quitter les lieux . Notre locataire dispose alors d’un delai de 2 mois pour quitter le logement.

Conseil n°4 : enclenchez la procedure d’expulsion

Si la locataire se montre recalcitrant a quitter les lieux, vous n’avez d’autre choix que de mettre en route une procedure d’expulsion.

Important : la procedure d’expulsion doit obligatoirement etre mise en ?uvre par un huissier. Cette operation delicate necessite du savoir-faire et le respect de la loi, sous peine d’amendes et memes de condamnations de prison !

Mes expulsions seront interdites pendant l’hiver, pendant la treve hivernale qui dure 5 mois (du 1 er novembre au 31 mars). Mais attention : votre n’est pas parce que vous ne pouvez plus expulser physiquement le locataire du logement que vous ne pouvez gui?re continuer la procedure d’expulsion.

Conseil n°5 : demandez le remboursement d’une dette constituee via nos loyers impayes ou nos charges impayees

Cette demarche est trop souvent oubliee ; des gens bailleurs etant trop contents – apres l’expulsion effective – de s’etre debarrasses d’un mauvais payeur. Et pourtant ! Si certains locataires expulses ont de reels problemes financiers, d’autres (ou leurs garants) ont la possibilite de rembourser leur dette. Ne partez pas battus d’avance et entamez une procedure concernant le paiement des arrieres de loyers ou de charges. Cela peut en valoir la peine.

