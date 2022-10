Entre Claudia et Julian, le sexe semble s’i?tre fera de moins en moins present, puis totalement absent.

Sans raison, sauf peut-etre l’avortement de Claudia, souhaite via eux deux. Une abstinence difficile a gerer.

L’image qui me vient si j’envisage une vie sexuelle de l’an soir, c’est celle de l’ere glaciaire. Une hibernation forcee ou le desir etait tue au sein d’ l’oeuf. La meteo de votre hiver 2010-2011 n’est pas etrangere a cette comparaison. Claudia et moi etionsdevenus aussi etrangers physiquement l’un a l’autre qu’un frere et une soeur ou deux petits copains. Comment c’est arrive ? La fatigue et le stress du taf n’etaient que des causes officielles. Je parlerais plutot d’un engourdissement mele de flemme, de routine et de trac.

En septembre, nous sommes partis quelques jours en vacances en Italie du Sud.

Dans l’avion du retour, J’me souviens avoir regarde Claudia dormir sur mon epaule et compte mentalement que nous n’avions fait l’amour qu’une seule fois pendant le voyage, le premier matin a l’hotel. Un semi-fiasco interrompu par un coup de telephone. Et puis plus rien pendant quelques jours, malgre le cadre idyllique. Claudia se plaignait de douleurs dues a une nouvelle pilule contraceptive. Et dorenavant nous etions deja de renvoi, pris via nos stress mutuels et des e-mails pro. J’ai fixe son visage si vraiment qu’elle s’est reveillee, m’a d’abord souri, puis son expression reste devenue interrogative, limite soupconneuse. Elle m’a demande a quoi je pensais. La question m’a bloque, elle a du sentir instinctivement que je songeais a notre chastete forcee. Elle s’est degagee de mon epaule et s’est recroquevillee pres du hublot pour se rendormir. Je lui ai passe la main dans les cheveux mais elle a remue la tete tel un enfant qu’on derange. Scene banale, invisible pour des autres voyageurs, mais qui romance tale m’a plonge dans une angoisse profonde. J’ai pense a une peinture romaine vue au musee de Naples pendant nos vacances. Elle represente Orphee et Eurydice. Orphee a mange chercher Eurydice a toutes les enfers, elle lui sera rendue a la condition qu’il ne se retourne pas une seule fois vers elle en remontant. Orphee ne peut s’empecher une regarder et il la perd, a jamais. L’expression paniquee d’Eurydice, effrayee et neanmoins soumise a toutes les puissances divines, est une des plus belles choses artistiques que j’ai vues. Rien de commun avec notre histoire, si votre n’est la menace d’une separation definitive liee a la fond ou plutot a l’idee d’la fond.

Trois mois plus tot, Claudia s’est fera avorter. Nous avions pris sa decision sans la moindre hesitation (je ne parle meme aucun scrupule). Avoir un enfant a votre moment-la est bien juste inenvisageable. Claudia venait de decrocher un boulot formidable dans un important cabinet d’audit financier. A 25 ans, elle voulait d’abord construire sa life professionnelle. Elle n’est nullement la seule dans ce cas et j’imagine que de nombreuses femmes de son age la comprendront. C’etait la toute premiere fois qu’elle subissait une IVG. Moi, j’avais deja vecu cela avec une ex et je savais que le traumatisme existait, que ce n’etait pas quelque chose de simplement medical mais un geste tres lourd. Sur le moment, j’ai trouve que Claudia reagissait tres beaucoup. C’est meme cette dernii?re qui m’a remonte le moral. Apres l’IVG, Il existe eu une quinzaine de jours ou nous n’avons jamais fait l’amour Afin de des raisons medicales. J’imagine que c’est de la qu’est venu le blocage. Pas a cause de la mauvaise conscience mais plutot d’une tendresse paresseuse qui s’est installee. Je dois penser que si Claudia en a ete l’instigatrice, j’ai aussi ma part de responsabilite. Pour 1 homme, faire l’amour a une femme avec qui on partage le quotidien est 1 exercice pas toujours evident. Plutot que d’usure, je parlerais de bienveillante apathie, d’envie de tendresse, de renvoi a la mere. Au bout d’un moment, le bonheur de se faire caliner l’emporte concernant l’envie de baiser. Plusieurs soirees et dimanches passes a analyser des DVD, a rire, a se rappeler des souvenirs ou a jouer au backgammon paraissent bien plus pernicieux qu’une excellente grosse engueulade. Complexe apres le cocooning de jouer les etalons ou meme de remettre le couvert en douceur. Le boulot a bien sur joue le role. Je me souviens que Claudia passait des dimanches apres-midi entiers sur son iBook, assise via le lit en tailleur. Je voyais son dos, je somnolais, J’me reveillais, elle n’avait gui?re bouge, i chaque fois a pianoter. Parfois votre detail avait change: une tisane ou une cigarette fumant dans un cendrier. Je n’existais plus. Elle aurait reellement bien pu etre seule. Les femmes ont une faculte de concentration tres superieure a J’ai notre.

Apres une periode d’anesthesie, j’ai commence a ressentir de nouveau du desir. D’abord des poussees legerement brutales qui n’arrivaient jamais au bon moment. Souvent le matin, juste apres la douche, quand elle etait en train de se preparer devant sa propre coiffeuse. Ou alors au restaurant ou au bureau quand je l’avais au portable. Je ressentais une montee violente mais lorsque ca s’y pretait (c’est-a-dire De surcroit et puis rarement), soit la fatigue m’empechait d’agir, soit Claudia avait ses regles, en gali?re au crane, une conf’ call a preparer… Elle me disait non en riant au debut, puis fermement. Petit a petit, mon desir est devenu sournois, obsessionnel. J’me sentais bourre d’envies, de fantasmes, et completement coince. J’avais peur du rejet et, en meme temps, je ne pouvais m’empecher de le susciter. C’est incroyable tel une femme qui partage le aussi lit est en mesure de i?tre une etrangere. Si je buvais ou que je fumais un joint, je devenais parano. J’avais l’impression que Claudia me regardait bizarrement, j’imaginais qu’elle avait un amant. Je la harcelais. Elle se renfermait. Un soir ou j’etais devenu insupportable et ou je m’etais mis a me masturber contre cette dernii?re, elle est allee dormir au salon. La, j’ai compris qu’on risquait de ne point repasser indemne de une telle derive. J’ai pose une semaine de vacances et j’suis parti seul, d’abord a Berlin, puis en Hongrie. J’habite sorti pas mal, j’ai vaguement drague une ou deux filles, sans l’envie d’aller plus loin. J’ai pris l’air et J’me suis senti plus. Le soir de mon retour nous avons fait l’amour. J’avais casse le sortilege en m’eloignant physiquement. Pour la premiere fois, de presque un an, nous avons pris de ce plaisir ensemble. Depuis, les choses se seront arrangees. Le rythme de les fi?tes sexe reste espace mais le plaisir est au rendez-vous. Cela ne faut pas forcer la nature. J’attends beaucoup des vacances et, peut-etre, d’un projet d’enfant.