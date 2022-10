By

Au domaine de la garantie automobile, une donnee peut desfois paraitre obscure : la franchise.

Que faut-il savoir via votre somme restant a J’ai charge de l’assure en cas de sinistre ?

Avez-vous bien regarde des conditions de votre contrat auto ?

Plusieurs types de franchises existent a des prix plus ou moins eleves. N’hesitez nullement a comparer les offres pour beneficier des meilleurs prix.

Notre franchise automobile reste la somme non remboursee par l’assureur a l’assure. Elle intervient suite a une sinistre dans lequel l’assure est responsable ou si le tiers responsable n’a nullement ete identifie. Si l’assure reste implique dans un accident dont il n’est pas responsable, la franchise dommage ne s’applique jamais. En cas d’accident co-responsable, le montant de la franchise reste divise via deux.

Cette part que l’assureur ne prend pas en charge peut prendre la forme d’une somme forfaitaire fixee concernant le contrat, d’un pourcentage d?indemnisation (pourquoi pas 10 % du montant du sinistre) ou la combinaison des deux (notamment, 15 % d?indemnisation avec un maximum de 250 euros).

Notre montant des franchises differe selon les sinistres, en fonction de qu’il s’agisse d’un bris de glace ou d’une voiture incendiee. Tout contrat doit egalement preciser, pour tous des sinistres, comment la franchise est calculee et si la franchise est simple ou absolue.

J’ai franchise simple

D’une application rare en assurance, elle se nomme egalement franchise relative. La franchise simple indemnise integralement l’assure si le montant des degats depasse le montant d’la franchise stipule dans le contrat.

Ainsi, si la franchise prevue au contrat s’eleve a 200 euros et que le montant du sinistre atteint 1 500 euros, l’assurance indemnisera l’assure la somme de 1 500 euros. Le remboursement est integral et sans deduction faite d’la franchise. Pourtant, si le montant des degats est inferieur a 200 euros, l’assurance ne remboursera pas grand chose a l’assure.

La franchise absolue

La franchise absolue est la formule la plus courante rencontree au sein d’ des contrats d’assurance. Si l’assure se voit victime d’un sinistre et que les frais a engager paraissent superieurs au montant en franchise, l’assurance indemnise. L’indemnisation est alors le resultat une difference entre le montant du sinistre et le montant d’la franchise. L’assure perdra i chaque fois le montant de sa franchise prevue au contrat.

Franchise fixe : la franchise, exprimee en montant fixe au contrat de l’assure, ne varie pas. En fonctionnel, si une franchise de 200 euros reste inscrite au contrat et que le sinistre s’eleve a 3 000 euros, l?assure percevra 2 800 euros d’indemnisation.

Franchise proportionnelle : la franchise, exprimee en pourcentage dans le contrat d’assurance, reste proportionnelle au montant des reparations avec un montant minimum et votre montant maximum.

Comme Afin de la franchise simple, l’assureur ne rembourse jamais si le montant des degats est inferieur au montant d’la franchise.

Notre franchise de conduite exclusive

Il est d’autres franchises qui peuvent etre cumulatives au milieu des franchises decrites ci-dessus. C’est la situation d’la franchise de conduite exclusive, egalement appelee franchise conduite exclusive et pret de volant. Elle s’applique lorsqu’un conducteur non designe dans le contrat d’assurance est implique dans un sinistre qui impacte le voiture certain.

Cette franchise est souvent proposee aux automobilistes detenteurs d’un Tres bon coefficient de bonus en contrepartie d’une reduction une prime d’assurance auto. Pour l’assureur qui J’ai propose, il y a reduction des risques et Cela reste donc normal qu’il consente a reduire le montant de cette prime. Notez que votre franchise constitue une clause facultative et qu’elle peut etre etendue au conjoint de l’assure(e) https://datingmentor.org/fr/instanthookups-avis/.

C’est si la franchise de conduite exclusive s’applique, que le bat blesse :

Elle va couter pas gratuit a l’assure, reellement pas gratuit aussi, avec des montants qui oscillent entre 500 et 1 500 euros.

Si vous pretez ce voiture a n’importe qui et que cette personne provoque un accident, c’est ce coefficient de malus qui augmentera.