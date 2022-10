La pareja interdependiente – Parto de la idea que el ser persona no esta hecho para vivir en el aislante; dependemos unos sobre otros en casi todo el mundo los enfoque de la vida, desde las cuestiones practicas inclusive las relaciones afectivas.

Hace un par de semanas hice un post acerca de 11 actitudes sobre codependencia que afectan modelos hookup relaciones de pareja. Sin embargo me quede con 2 dudas en la pensamiento ?de donde vienen dichas actitudes?, ?hay un modelo que nos ayude an edificar relaciones mas sano y equitativas?

Parto de la idea que el ser persona nunca esta hecho de vivir en el aislante; dependemos unos sobre otros en casi todo el mundo los i?ngulos sobre la vida, desde las cuestiones practicas Incluso las relaciones afectivas. La dependencia en la pareja es natural, inclusive es necesaria por motivo de que es uno de los principios que proporcionan significado a las relaciones. Sin embargo, la dependencia puede dar lugar a relaciones tanto destructivas como constructivas.

Cuando reviso mi habilidad y no ha transpirado la comparo con la sobre 2 generaciones detras, me da la impresion que las relaciones sobre pareja fueron en su generalidad codependientes debido a que la femina no tenia la alternativa de construir autonomia. El casamiento era una comunicacion en la que el varon tomaba las decisiones desplazandolo hacia el pelo la mujer acataba ese disciplina, con gran o inferior disposicion. Sin embargo a partir sobre la decada sobre 1950, debido a cambios sociales, economicos desplazandolo hacia el pelo politicos, la idea sobre la pareja se ha modificado de modo que han surgido otros modelos sobre contacto, igual que la interdependencia.

Codependencia En la codependencia existe la carencia sobre compensacion detonada por una lucha de alcanzar, porque alguien sobre los 2 quiere tener el control o se siente obligado a hacerse cargo del otro desplazandolo hacia el pelo, a su vez, el otro esta dispuesto a que se hagan cargo sobre el. Esto realiza los dos se sientan responsables o culpables por las sentimientos y no ha transpirado el humor de su pareja. Tambien se goza de la idea de que si el otro cambia, habra menos frustracion o culpa, aunque casi todo el tiempo lo que individuo no soporta de el otro seri­a lo que no acepta de si tiempo. A pesar del dolor que causan estas relaciones, los usuarios se sienten atrapadas por motivo de que temen permanecer solas. Este miedo posee 2 consecuencias por un aspecto, se vuelve un obstaculo de consturir intimidad por consiguiente hay recelo a ser rechazado. Por otro, Algunos de los 2 prefiere perderse a si mismo con semejante de nunca originar enfrentamiento o confrontar al otro.

Me da la impresion que el patron de codependencia dispone de mucho que ver en las fracasos emocionales sobre mi generacion. Me explico no obstante parezcamos independientes fisica, economica, mental o emocionalmente, de modo inconsciente seguimos en funcion de otro. Como podri­a ser, la mujer que tiene dificultades de expresar su ira, en punto de resolverlo se vivienda con un hombre que la expresa por la novia. O un varon que es extremadamente cerrado o retraido se morada con una mujer que es emocionalmente abierta y no ha transpirado gregaria. En esas parejas que parecen mas capaces asi­ como fuertes tambien veo cierta codependencia para sentirse costoso o menor separado, alguno necesitari? velar a otro. Asi­ como como la codependencia seri­a mutua, su pareja unico se notan valorada al acoger esos cuidados.

Interdependencia debido a que he leido finalmente, este prototipo facilita establecer una contacto mas equitativa y adulta. La interdependencia requiere sobre 2 seres autonomas, en otras palabras, 2 adultos que han aprendido a marchar independientemente. La autonomia nunca se entiende carente la autoestima y no ha transpirado la empuje en si mismo, eso supone la idea sobre que individuo es valioso y no ha transpirado justo de apego por el simple hecho sobre existir. Partiendo sobre esa base, individuo nunca siente la necesidad sobre afirmarse a partir de el otro (controlandolo o dejandose controlar) sino que los dos son capaces de concebir las diferencias, aceptarlas asi­ como honrarlas igual que dos seres separados que desean permanecer juntos para potenciarse.

Cuando existe apego es normal sentir apego, afan de cercania, inquietud, hasta dependencia, solo que lo cual se da de manera consciente desplazandolo hacia el pelo voluntaria. Aunque las vidas se encuentran entretejidas, son aptos sobre repartir el alcanzar equitativamente desplazandolo hacia el pelo hacerse responsables sobre las propios sentimientos, acciones y no ha transpirado contribuciones en la conexion. Cuando no Existen dificultades sobre autoestima tampoco Existen panico a ser honrado, uno puede decir las sentimientos carente recelo an acontecer tribunal o a que el otro se ponga a la defensiva. Igual que el autoestima no depende del otro, nunca Existen miedo an edificar intimidad y no ha transpirado la independencia sobre alguno no obliga una amenaza para el otro. Quizas por motivo de que soy bastante optimista No obstante lo que veo en la interdependencia resulta una maneras de relacionamiento mas productiva, por motivo de que no pieza sobre una deuda o la culpa sino de 2 seres que al saberse completos desplazandolo hacia el pelo valiosos, se proporcionan al otro en un acto de generosidad.