Ils font 1 semaine, le journaliste de l’Agence QMI Nicolas Saillant nous apprenait que malgre le fait qu’il y avait de moins en moins d’eleves au prescolaire, au primaire et au secondaire, le nombre de cadres des commissions scolaires reste en augmentation

Or, qui est la nouvelle candidate vedette du PQ ? Diane De Courcy, madame Commission scolaire elle-meme ! Attaboy !

Vous pensez qu’elle va diminuer des structures, vous ?

Le message est pertinent: ce n’est nullement au PQ qu’on va couper dans les Commissions!

Les Commissions Scolaires du Quebec savent que les contribuables des ont a l’oeil et pourtant ils ont le culot a continuer de grossir leurs organigrammes et a se commander des chaises en cuir sur roulettes Afin de leur hyper-confort a des frais. Nous sommes en presence d’une organisation tentaculaire completement scandaleuse qui complete le Ministere de l’Education tel plus grand dilapideur de fonds publics qui soit. Faut nullement attendre du PM Charest qu’il se fasse un menage au sein d’ cette cour, c’est le PM lui-meme qui encourage tous les laxismes au Quebec. J’ai peur que aussi fond, Jean Charest finissent avec nous couter i chaque fois plus d’argent et qu’il soit 1 eternel fossoyeur du peu une thune qui reposent au fond de nos goussets. Gilles Pelletier, Quebec

C’est jamais parcequ’il y des personnes qui les prennent pour des vedettes qu’ils le seront Afin de tout le monde.

au font vaudrait mieux mettre la hache au sein des commissions scolaires.comme ce qui on sauverait une couples de millions,

Petite question, M. Martineau, de combien les liberaux au i?tre capable de depuis 9 ans ont coupe de cadres dans la fonction publique et dans les commissions scolaires. Reponse: Aucun, au contraire ils n’ont jamais cesse d’embaucher de nouveaux cadres, bien en augmentant de facon irresponsable les nouvelles structures. Anti P.Q. comme vous etes, je vous defis de publier mon ”post”. Ce n’est jamais le parti liberal qui va couper dans les Commissions, ils ont eu 9 annees pour le faire et jamais ils ne l’ont fera. Donc soyez jamais naif, aucun des deux vieux partis, aura le courage politique de le Realiser.

M.Martineau oubliez le PQ Afin de la prochaine election, le parti n’est plus dans le coup. Nous venons de finir une chicane avec Divers etudiants et MADAME souhaite reprendre ca avec le gouvernement federal, des anglophones, les raeliens tant qu’a y etre. Notre majorite des personnes en a ras le ponpon de payer pour des choses inutiles tel des commissions scolaires. En plus la fonction publique mur a mur, c’est le temps de controler ca comme ca s’fait partout au monde, ici au federal presentement ou la fin de l’univers vient d’arriver a Radio-Canada international ou ils doivent faire des coupes sur les bulletins de nouvelles en langue russe retransmis concernant RCI avec ondes courtes avec une auditoire absolument fort large j’imagine. Les USA, l’Italie,l’Espagne, la Grece, le Japon doivent maintenant vivent en fonction de leurs revenus de se payer une fonction publique sobre et efficace. Notre cher PQ est totalement dans le champs avec ca.

Mon fils a etudie dans une ecole secondaire privee ou aucune commission scolaire pointait au dessus. L’ecole est tres propre avec un bon chauffage en hiver, le toit ne coulait jamais. En prime des professeurs devoues avec de nombreuses talents. Mes commissions scolaires comme disait Yvon Deschamps “quossa donne”.

“ils font deux jours, le journaliste de l’Agence QMI Nicolas Saillant nous apprenait que malgre le fait qu’il y avait de moins en moins d’eleves au prescolaire, au primaire et au secondaire, le nombre de cadres des commissions scolaires est en augmentation.”

Donc ca c’est passe sous le regne du PLQ que je sache.

Mme De Courcy est presidente d’la Commission scolaire de Montreal. Bon et puis apres ? Qu’est votre que ca veut dire concernant vous ? Vous etes encore jaloux parce que le seul candidat vedette que Francois Legault a pu Reperer est Francois Rebello ? Le message du PQ a i chaque fois ete pertinent. ll n’abolira nullement les Commissions Scolaires comme la CAQ souhaite Realiser. Mais il n’est pas dit qu’un gouvernement Pequiste va continuer a depenser tel sous des Liberaux. Je ne sais gui?re ou vous prenez ca.

Pouvez vous nous presenter vos sources d’informations avant de dire ca ?

Vous melez encore une fois les choses. Internet des structures gouvernementales, c’est une construction des Liberaux. Mes pequistes ont laisse un budget equilibre a toutes les Liberaux. Ils ne sont gui?re responsables du gouffre dans lequel les Liberaux ont mis le Quebec. M. Martineau. Oubliez la CAQ. Vous n’irez jamais nulle part avec ca. Legault n’est nullement un politicien interesse a etre dans l’opposition et a prendre le temps de monter le parti, tel l’a fait Mario Dumont.. Cela veut le i?tre capable de d’emblee. Comme il ne recueille que 19 % des voix et qu’il avale environ 8 deputes a toutes les prochaines elections (meme lui sera battu), ca ne sert plus a rien de ruminer tel vous le faites. Notre prochain chef en CAQ (si elle survit) pourrait etre Gerard Deltell et enfin . on revient au point de commencement, mais avec un nouveau nom ! Wow !

Desole. Tiens . J’ai CAQ se cherche des candidats vedettes . Pourquoi ne point tenter ce chance ? Je vous vois tres bien suivre la ligne de parti ! Tant qu’a ruminer vous pourriez ruminer dans un arriere banc de l’Assemblee Nationale !

J’oubliais en passant Jean Charest et ses acolytes peuvent-ils en finir avec des annonces de millions a gauche et a droite ils seront plus-la dans moins de deux mois et leurs annonces vont i?tre que des mirages avec 1 nouveau gouvernement. Les individus qui se croit des beneficiaires de ces annonces SVP ne pas faire de depenses trop vite.