Compromiso confinado, cortejo interruptus – Guille nunca se subio a ese tren rumbo a Madrid.

Guille no se subio a ese ferrocarril rumbo a Madrid. Un jornada antes sobre que Espana se confinase, tenia un billete de montar sobre Barcelona asi­ como pasar unos dias junto a su pretendiente, Roberto. “Decidimos elaborar caso a las recomendaciones”, posee tono responsable. “Fuimos un poco gilipollas”, matiza su pareja. Los dos vivian en Barcelona, pero el pasado enero, Roberto se instalo en la capital. Un nuevo empleo, un marchas sobre aires. La condicion que nunca inquietaba a la pareja solida —con casi un lustro sobre trato a las espaldas— y acostumbrada a darse espacio y no ha transpirado cierta independencia. Un escenario que sobre arrebato ha cambiado y que ha acabado en una cuarentena, con un virus pululando por el atmosfera asi­ como a 800 kilometros el individuo del otro. “No seri­a de tanto”, se animaban al comienzo. “Un mes separados no es nada”, argumentaban. Hoy por hoy que saben que es probable que lo cual se alargue, “todo se ha hecho algo mas duro”, cuenta individuo desde Carabanchel. “En mi caso, va por dias”, relata el otro desde el Raval. Estando sinceros, que nevase en plena pandemia no ha ayudado.

Con el fin de bien —o Con El Fin De mal— ningun sobre los dos esta pasando el confinamiento solo. Guille goza de 2 companeros de inmueble, entretanto que Roberto reside con un amigo “de toda la vida”. Hablan a frecuente. “Pero a veces nunca tenemos abundante que contarnos los dias se vuelven monotonos”, explica la zona madrilena. “?Que le relato?”, se pregunta. Las sentadillas vintage con Jane Fonda o con Eva Nasarre dan para unas risas. La sesion de fotos pijamera te anima una diferente tarde. Las vicisitudes de emular el cocido o la paella de tu abuela podri?n tener interes Durante la reciente oportunidad. Y mercar online velas con hedor a la vagina de Gwyneth Paltrow (y seguidamente Aclarar el sutil aroma por videoconferencia) es un exito asegurado.

Tras raparte, exfoliarte, depilarte y no ha transpirado tirar media vivienda siguiendo las recomendaciones de —la celebrada por unos desplazandolo hacia el pelo denostada por otros— Marie Kondo, la cosa nunca da Con El Fin De abundante mas. (Una macabra mofa sobre la gurusa japonesa animaba a deshacerse de la mayoridad de tus allegados asi­ como quedarte separado con tres). En plan mas filosofico, las repetitivas jornadas sobre la cuarentena se asemejan a un eterno retorno en ciclos sobre 24 horas ducha, desayuno, pi?ginas, empleo, cafe (mucho cafe), pi?ginas, memes, alimento, empleo, videoconferencia, memes, pi?ginas, cena, series o pelis, cama… desplazandolo hacia el pelo dorso an emprender.

?Practicais sexo? “Si, en internet. Nos mandamos fotos, nos grabamos videos… sin embargo nunca estamos acostumbrados”. Hasta ahora, cada dos semanas viajaban de encontrarse fisicamente. “La distancia, bien llevada, genera mas ganas sobre verse”, explica comedido Guille. En otras palabras, que compensaban los kilometros con “maratonianas jornadas de sexo”. En la actualidad, las viajes son desde el salon sobre las casas; sus encuentros, por mediacion de la camara del movil. Roberto, que se define igual que onanista irredento —“Soy de paja diaria”—, goza de la libido baja “Baja nunca, bajisima. No unicamente me masturbo extremadamente escaso (mas bien ninguna cosa), sino que el sexo virtual no todo el tiempo me apetece. Supongo que seri­a estres”. ?Ves porno? “No”. ?Usais juguetes sexuales? “Ah… por consiguiente nunca, sin embargo podria ser la idea. Pero en mi casa sobre Madrid, como me acabo de instalar, no tengo muchos”. Alguno dice estar viviendo “una relacion a trayecto en vi­a sobre la atmosfera denegacion, distopica”. El otro siente “como si se hubiese parado el tiempo”.

Separados tambien les ha tocado la cuarentena a Isabel asi­ como Adrian. Una separacion menor, sobre menor sobre diez kilometros ya que los dos viven en la localidad de Madrid, aunque psicologicamente similar al distanciamiento sobre Roberto y Guille. Llevan menos de un anualidad saliendo e igualmente dudaron En Caso De Que instalarse juntos cuando cualquier empezo. Nunca se atrevieron “Nos parecia un poco precipitado”, argumenta el novio. Conversan a cotidiano y han descubierto que les pone —“mucho”— el sexo virtual. Ambos se masturban Asimismo en aislamiento Adrian tira sobre porno. Isabel, sobre satisfyer “Fue un obsequio de Reyes asi­ como, mira, me ha venido bastante bien”.

La circunstancia les ha hecho gracejo dos semanas. Cuando vieron que el encierro se iba a deshumanizar volvieron a pensar la convivencia. Dudas nuevamente. El anterior sabado, Isabel se puso una mascarilla, pidio un taxi y, “sintiendome igual que la furtiva”, se planto en la hogar de su pareja. Durmio alli dos noches asi­ como el lunes a primera hora regreso a su casa. “Nos hemos quitado un poquito las ganas hemos recargado energias Con El Fin De lo que venga”, explica la novia con la sonrisa que impregna la videoconferencia. Los dos reconocen que ese resplandor de clandestinidad les dio morbo. No saben En Caso De Que van a repetir el 12 de abril valoraran de nuevo “todas las opciones”. Entretanto tanto, seguiran con sus practicas online.

“Si hubiesemos conocido que esto se iba an aumentar tanto, hubiese viajado a Madrid”, reflexiona Guille desde Cataluna. Como su pareja, no cree que esta separacion temporal vaya a afectarles. “Si hubieramos estado juntos, Afirmo con el 100% sobre que se hubiesen generado otro tipo de tensiones que ahora nunca se encuentran apareciendo”, opina Roberto. Conoce Asimismo que en esa viable cuarentena compartida hubiesen aflorado “momentos bastante guays”. “Aunque la sensacion que tengo En la actualidad similar seri­a de tristeza generalizada, realmente lo estamos portando superior de lo que pensaba”, agrega “Tenemos una perspectiva amplia asi­ como perspectivas —y planes— sobre futuro”. Mientras tanto, pueden seguir probando velas con olores genitales de celebrities. “Solo te digo la cosa mas”, insiste Guille “Ahora cogeria ese convoy; tengo guardado el billete”.