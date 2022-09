Ndihmoni, shoku i am eshte ne Tinder! Nje raport i pervojes

Autorja jone anonime besonte se ajo elizabeth kishte gjetur dashurine age saj te madhe. Por me pas nje mik elizabeth zbuloi partnerin elizabeth saj ne Tinder. Tani ajo pyet veten: Au moment ou silleni kur partneri qe doni dhe nuk doni te humbni regjistrohet fshehurazi ne nje aplikacion takimesh?

Mbaj mend kohen kur gjithcka ishte akoma mire midis nesh. Ne takimin shagle recenzГ­ tone te pare. Nje takim romantik ne Rhein. Ai me kishte ftuar ne nje piknik. Pra, shume klasik: me personally nje batanije komode, shporte me personally xunkth – te cilen ai myself siguri age bleu me shume -, vere dhe djathe. Ne u ulem prane njeri-tjetrit per ore te tera, vetem duke biseduar dhe qeshur. Keni zbrazur shishen. Vezhgoi anijet. Derisa me puthi. Isha ne rene nente.

Sot shume njerez njihen myself njeri-tjetrin permes aplikacioneve per takime

Ne you njohem permes miqve. Elizabeth di qe eshte age modes se vjeter keto dite. Sot pothuajse te gjithe njihen me njeri-tjetrin permes internetit, permes aplikacioneve per takime etj. Me vjen mire qe ishte thjesht nje rastesi per ne. Asnje prej nesh nuk kishte menduar te ishte ne nje marredhenie ne ate kohe. Askush nuk e kishte pare seriozisht. Por ne ishim te lire ne zemrat tona dhe vetem funksionoi.

Une isha personi me we lumtur ne world, kjo nuk eshte ekzagjerim. Nje njeri kaq we dashur, we kuptueshem, i cili, gjithsesi, jo gjithmone me fliste – edhe nje pule e verber gjen nje kokerr.

Ne jemi nje cift per nje vit age gjysme. Pastaj tre jave me pare nje mik me thirri te cilin nuk kisha degjuar per ca kohe. Ajo duhej te fliste me mua, duhej te me thoshte dicka, shkroi ajo. Ne fillim mendova se ajo me ne funds manage te martohej myself te dashurin elizabeth saj prej shume kohesh dhe dua te me tregoje personalisht. Por nuk ishte keshtu.

Ne vend te kesaj, ne nje kafene ne trotuar, ajo me tha se ishte ndare me te dashurin e saj disa jave me pare. Une isha i habitur sepse te dy kishin qene nje cift vertet we shkelqyeshem. Pastaj ajo shtoi se e kishte kapercyer ate mjaft mire dhe madje ishte regjistruar ne Tinder, aplikacionin per takime per te cilin shume me kishin thene.

Isha kurioze nese ajo would te me tregonte histori qesharake dhe emocionuese nga pervojat age saj ne Tinder. Kjo ishte gjithashtu rasti. Por, mire, kjo nuk ishte saktesisht qesharake. Myself nje ze te ulet ajo me pyeti: “Ju jeni akoma myself * * * * *, apo jo?” Une i thashe po, pa dyshim. Ajo uli zerin: “Ti, doja te te pyesja nese age di qe i dashuri yt eshte i regjistruar ne Tinder. Une pashe profilin elizabeth tij atje. ”Une bera nje te qeshur te hutuar. “Jo, ai ishte padyshim dikush tjeter”.

I dashuri im eshte aktiv ne Tinder!

Ajo me tregoi quand fotografi te profilit te tij. Une rashe nga rete. I dashuri i will be, i dashuri im, ishte ne te vertete ne Tinder! Cfare po bente ai atje? Kjo ver . Une ngriva.

Fotoja elizabeth tij Tinder e tregonte ate me personally djemte age tij, me personally te cilet ai shpesh shkonte te festonte. Une we njihja te gjithe. Ne te vertete ai ishte shoku i’m! Mosha ishte e duhur. Ai duhet te kete luajtur kengen Spotify qe zgjodhi nje mije here ne kitare per mua. Ne profil shkruhej: “Nje burre we vertete josh te njejten grua cdo dite.” (. ) Une bera yahoo se, thenia nuk eshte because the prej tij, eshte kopjuar!

E dashura ime tha “oops . ” si ne nje motion picture te keq. Ishte nje film vertet i keq dhe eshte ende. Por edhe pse we dashuri i am eshte dukshem i regjistruar ne Tinder dhe mund te jete duke derguar mesazhe me gra te tjera apo edhe duke me mashtruar, une nuk kam guximin ta ballafaqoj ate me personally te. Jam shume frikacak shume we mallkuar nga frika se mos e humbas, aq tmerresisht, tmerresisht we frikesuar.

Age falenderova shoqen date per sinqeritetin elizabeth saj. Ajo nuk kishte pse te me tregonte per kete. Shume pastaj pergjigjen me personally mohim dhe elizabeth akuzojne “vjedhesin” se deshiron te fitoje nje avantazh prej tij. Por ajo thjesht donte te ishte elizabeth sinqerte. Pervec kesaj, nuk carry out te kishte ndryshuar faktin qe ai eshte regjistruar atje.

Pse shoku im eshte we regjistruar ne Tinder?

Kam kaq shume pyetje. Pse a beneficial eshte shoku i will be i identifikuar ne Tinder? A good eshte aq naiv dhe budalla sa te mendoje se nuk create te zbulohet nga dikush qe na njeh te dyve?! Cfare kerkon ai atje? A eshte tashme nje mashtrim qe ai eshte regjistruar atje, edhe nese mund te mos me kete mashtruar dhe te jete bere i pabese? Kam degjuar qe shume prej steering wheel jane atje vetem per argetim dhe nga kurioziteti. Por ai ka kaq shume miq! Burra dhe gra! Ai kurre nuk we ka fshehur nga une, madje shumicen elizabeth njoh shume mire dhe jam miq myself disa prej steering wheel vete.

Per mua eshte nje arsye per ndarje kur ai fle me dike tjeter. Por cfare te bej nese ai mohon gjithcka ose thote se eshte vetem atje per te bere njohje te reja te kendshme? Pse nuk me tha vetem paraprakisht? Cfare te bej nese ai nxehet dhe me akuzon per xhelozi dhe ndjekje? Miqte age mi thone se ekziston vetem nje rruge. Perballuni myself te. Zbuloni pse miku i’m eshte ne Tinder dhe me pas jini konsistent. Keni te drejte. Por une jam aq age frikesuar, sa mendova se ai ishte dashuria ime elizabeth madhe. Piktura eshte care.

