Betts, Barbara Beyer, anda King, Miriam Lefler, Karen McAllister, Harold McAllister, Carol Messina, James Messina, Gayle Pelletier-Bailey, Paul Bailey, Jr

Carmen Rodriguez, Plaintiff, portrayed from the Paige Nicole Boldt , WATTS GUERRA, Ryan L. Thompson , WATTS GUERRA Passion, Lee B. Balefsky , KLINE SPECTER, expert hac vice, Buffy K. inack , LAMINACK PIRTLE INACK PIRTLE MARTINES.

Audrey Roentgen. Hardee, Birgir Hardee, Patty Williams, Jon Williams, Dorothy Armstrong, Joseph Armstrong, Milagros Giraud, Gloria Lopez, Pablo Lopez, Joan Wagner, Janise Wingerson, John Wingerson, Christine Moore, Estela Mendoza, Shirley Garrett, Theresa Garrett, Timothy Garrett, Jean Lassiter, Rahna Autrey, Jerry Autrey, Alexandra Meters. Betts, John D. Carole Cox, Plaintiffs, depicted by the Laura V. Yeager , FLEMING NOLEN JEZ, Michael Goetz , MORGAN MORGAN Thomas P. Cartmell , WAGSTAFF CARTMELL.

Diane Brosek, Bruce Brosek, her partner, Lori Butler Dennis Butler, the lady husband, Plaintiffs, depicted because of the Rolf Louis Patberg , PATBERG CARMODY GING.

Emerald Clavesilla, Plaintiff, depicted from the Amanda Heather Kent , GIRARDI KEESE, J. Steven Mostyn , The fresh new MOSTYN Lawyer, Jason A great. Itkin , ARNOLD ITKIN, Kurt B. Arnold , ARNOLD ITKIN Draw C. Brings out , The fresh new MOSTYN Lawyer.

Maureen Lyons, Plaintiff, depicted because of the Lina B. Melidonian , KABATECK Brown KELLNER, Draw Alan Milstein , MILSTEIN ADELMAN, Anne M. Tarvin , BARTIMUS FRICKLETON ROBERTSON GOZA Kirk J. Goza , BARTIMUS FRICKLETON ROBERTSON GOZA.

Megan Moses, aria Dominguez, Ginger McKinsey, Donna Conrad, Eva Serrano, Lori Myers, Jean Weddle, Anna G Taylor, Lynn Harris, Cynthia McGuinness, Lisa Wright, Janice Scratches, Shelly Schiltz, Janet Harrison, Teresa Trotter, Donna Ward, Karen Meters Baker, Dona Davis, Diane Musser, Darlena George, Cassi Robles, Donna Canon, Candy Elliso, Tammy Gibson, Tina Dugas, Lisa Hutton, Deanna McNabb, Sandra Mewhinney, Virginia Shockley, Rebecca Ellis, Constance Ranson, Kathryn Johnson, Marcia Hughes, Terri L Morrie, Edna Wilder, Thelma Woods, Patsy Harper, Pamela Marcus, Carolyn Perry, Judith Peters, Rhonda Moseley, Dorothy Winner, Charlesetta Cooper, Rhonda Perry, Ania Bjorkman, Karen Watts, Leslie Matheson, Sherry Buit, Ladonna Patter, Kristy Bassett, Ngella Fitzpatrick, Pamela Budwell, Virginia Bindert, Shelley Flower, Melissa Thief, Annette Kuder, Sharon McMillian, Susan Miller, Kimberely Frank, y Reeves, Tina Collear, Tammy Steffek, Kathy Wagner, Deirdre Andews, Karen Webb, Virginia Aldridge, Cheri Beatty, Shannon Payne Cynthia Davis, Plaintiffs, represented by the Amanda Heather Kent , GIRARDI KEESE, J. Steven Mostyn , The MOSTYN Law practice, Jason An excellent. Itkin , ARNOLD ITKIN, Kurt B. Arnold , ARNOLD ITKIN, Mark C. Sets off , The brand new MOSTYN Attorney, Micajah D. Boatright , ARNOLD ITKIN, specialist hac vice Noah Meters. Wexler , ARNOLD ITKIN.

Clark , CLARK Like HUTSON, Martin J

Ann Louis Jacek, Plaintiff, portrayed of the Amanda Heather Kent , GIRARDI KEESE, J. Steven Mostyn , The fresh new MOSTYN Attorney, Jason Good. Itkin , ARNOLD ITKIN, Kurt B. Arnold , ARNOLD ITKIN, Micajah D. Boatright , ARNOLD ITKIN, specialist hac vice Noah Meters. Wexler , ARNOLD ITKIN.

Patricia Mug, Plaintiff, portrayed because of the Amanda Heather Kent , GIRARDI KEESE, J. Steven Mostyn , The brand new MOSTYN Law practice, Jason A good. Itkin , ARNOLD ITKIN, Kurt B. Arnold , ARNOLD ITKIN, Draw C. Brings out , The latest MOSTYN Law firm, Micajah D. Boatright , ARNOLD ITKIN, expert hac vice, Noah M. Wexler , ARNOLD ITKIN, David Yards. Peterson , PETERSON Lovers Nicholas S. Clevenger , PETERSON Lovers.

Angela Silvidi, Plaintiff, illustrated by the Aimee H. Wagstaff , ANDRUS WAGSTAFF, Lauren Aliz Welling , PHILLIPS GROSSMAN, Marc D. Grossman , SANDERS VIENER GROSSMAN Randi Kassan , SANDERS VIENER GROSSMAN.

Kathryn Age. Beauregard-Southerland Kepner Dell Southerland, Plaintiffs, depicted by the Christopher L. Sices , The fresh SINGLETON Attorney, Robert Lane Pittard W. James Singleton , The SINGLETON Law firm.

Douglas Miller, Plaintiff, portrayed because of the Matthew Roentgen. McCarley , Fears NACHAWATI, Donald A great. Migliori , MOTLEY Rice, Fidelma L. Fitzpatrick , MOTLEY Grain Jonathan D. Orent , MOTLEY Rice.

Michael Moreland , CLARK Like HUTSON

Clifton M. Uses Susan D. Hires, Plaintiffs, illustrated because of the Clayton Good. Phipps , PHIPPS CAVAZOS, Scott Good. Love , CLARK Like HUTSON W.

Rebecca Much time, Plaintiff, depicted because of the Les Weisbrod , MILLER WEISBROD, Matthew J. Skikos , SKIKOS CRAWFORD SKIKOS JOes Skikos , SKIKOS CRAWFORD SKIKOS JOSEPH Melissa Erin Mielke , SKIKOS CRAWFORD SKIKOS JOSEPH.