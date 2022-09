Tener 60 anos es burlarse sobre la totalidad de las dietas de estas revistas femeninas por motivo de que debido a individuo conoce maravillosamente cual seri­a su dieta sobre vida.

Tener 60 anos es conversar con la soledad asi­ como nunca tener buenas sensaciones sola con ella. Tener 60 anos es debido a no requerir autorizacion a nadie de seguir un arcaico sueno, de ir a cinema a las 3 sobre la tarde, adoptar un ojen antiguamente sobre la telenovela sobre la noche o prender la luz a las tres de la manana Con El Fin De leer de nuevo la capitulo sobre “En busca del lapso perdido” de Marcel Proust por motivo de que no logro conciliar el sueno.

Es saber que ninguna persona nos espera en morada y alegrarse por motivo de que podra almorzar o consumir con lo que mas le gusta: una ensalada acompanada de pan asi­ como pinrel. Lograr comer lo que le antoja en el momento de que le antoja es un verdadero lujo Con El Fin De una femina, y esto lo puede elaborar a las 60 anos, o lo deberia permitirse efectuar.

Si, porque al escribir esto, conozco la ocasii?n mas que soy una mujer privilegiada. A la giro sobre la esquina sobre mi vivienda, una mujer igual que yo, de 60 anos de vida, seri­a desplazada, violentada y no ha transpirado olvidada.

Tener 60 anos es asombrarse de lo que ha conseguido con las hijos o las hijas que bien se encuentran en la lapso sobre las 30. Seri­a inaugurar por fin novedosas miradas, nuevos dialogos con ese sentimiento de desprendimiento asi­ como de levedad liga a ellos o ellas.

Lo hecho, hecho esta desplazandolo hacia el pelo debido a No hallarai?s sino el asombro liga a aquellos varones o mujeres que un dia, realiza abundante, habitaron en las entranas desplazandolo hacia el pelo, algo mas tarde, se refugiaron en sus brazos tras consuelo.

Tener 60 anos actualmente es en ocasiones acontecer la abuela indecente, enamorada, liviana desplazandolo hacia el pelo desculpabilizada.

Tener 60 anos de vida es conocer el enigma de la vida y no ha transpirado comenzar a confrontarse con la muerte, desprovisto panico ni pena por motivo de que esta alli asomandose, timidamente aunque inexorablemente. Tener 60 anos seri­a iniciar a despedirse demasiado temprano, continuamente demasiado temprano, de buenos amigos o amigas. Tener 60 anos seri­a tener 2 veces 30 anos, o sea gran mocedad acumulada. Hoy, doy la bienvenida a mis recien inaugurados 60 anos.

De hecho escribi esta columna Con El Fin De persuadir a mis amigas generacionales que, entrando en esta epoca, seri­a indispensable instruirse a burlarse de los discursos de la desarrollo que nos quiere, o nos vuelve, invisibles, calladas desplazandolo hacia el pelo deterioradas.

Discursos de una humanidad basada cada vez mas en una logica de comercio que demanda productividad y no ha transpirado gasto, logica que las medios se encargan sobre difundir con sus comerciales que no realizan sino mostrarnos el universo sobre una lozania asociada a la belleza, al triunfo y no ha transpirado al amor. En este contexto, ser deseada despues de los 50 anos seri­a un inalcanzable.

Ni se dice a los 60… asi­ como sobre verdad, nunca entiendo a los varones, deseo declarar a aquellos sobre 40, cincuenta o 60, que continuan prefiriendo la femina de 26 anos a la chica sobre 50, 55 o 60. Esa mujer que debido a conoce su tronco, que debido a resolvio los inconvenientes sobre la maternidad, que sabe cocinar, que bien tiene la biografia, asi­ como especialmente esta belleza, esta expresion, esta observacion que le ha dado la vida asi­ como la practica de los amores complicadas.

Asi­ como entonces estoy pensando ademas volver a leer con ustedes las 10 ultimas paginas sobre una inmensa novela de Gabo, “El apego en las tiempos del colera” cuando Florentino Ariza y no ha transpirado Fermina Daza, las dos acumulando mas https://datingopiniones.es/dine-opinion/ sobre 150 anos de vida, luego de 53 anos, siete meses asi­ como once dias con sus noches, realizan por fin el amor, descubriendo los dos que elaborar el apego es abundante mas que un acto biologico de penetracion ligado a ciertos estimulos hormonales.

El amor, el erotismo y no ha transpirado la circulacion del deseo nunca deben ninguna cosa que ver con la quimica, a pesar sobre determinados material que salen periodicamente de tratar de convencernos que el apego resulta una cuestion de quimica y no ha transpirado que ri?pido podremos ver la molecula de amor debajo de un microscopio.

Si, que bello este libro si lo comparamos con las putas tristes de su ultimo cuento que nos viene a relatar las miserias sobre la vejez masculina cuando necesitari? carne fresca antiguamente de morir. Ese antiguo y no ha transpirado eterno relato de las miserables putos de el ambiente. (y no ha transpirado aprovecho para contarles que mi ordenador me subrayo putos como palabra que no existe, mas nunca putas…)

Pero Florentino y Fermina se encuentran alli Con El Fin De mostrarnos que, mas alla de estas modificaciones biologicas debidas a la edad avanzada de las dos, y no ha transpirado de cualquier lo que nos ha contado la desarrollo y no ha transpirado el discurso medico de toda la vida referente a el secamiento de las paredes vaginales desplazandolo hacia el pelo la disminucion del afan sexual dentro de diferentes cosas, desear al otro esta hecho de muchos elementos que permanecen intactos a pesar sobre las anos.