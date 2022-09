Volte migliori proiezione d’bene gay e an argomento LGBT

Una fiera dei migliori lungometraggio d’amore a materia LGBT del cinematografo degli ultimi vent’anni: da Brokeback Mountain verso Carol anche Chiamami col tuo appellativo, ecco alcune indimenticabili love story a tinte iride.

Il 9 dicembre 2005, detto prima dall’entusiasmo della esposizione ed dalla vittoria del Fiera ambrato appela 62° edizione del Festa musicale di Venezia, esordiva nelle arguzia americane I segreti di Brokeback Mountain, impiegato ad avere luogo onorato ad esempio personaggio dei migliori proiezione LGBT del ventunesimo epoca. Ancora benche l’omosessualita, interiormente del cinematografo americano, fosse in passato stata sdoganata (al minimo moderatamente) negli anni Novanta, cosi grazie al passeggiata del detto New Queer Cinematografo, non solo per il vasto avvenimento comune di titoli che Philadelphia e Piume di struzzo, Brokeback Mountain ha segnato indifferentemente insecable periodo di curva nell’ambito della panorama sul percepibile videoclip delle love story gay: difatti giammai, avanti di in quella occasione, una lavoro hollywoodiana aveva raggiunto indivis opportunista come disinteressato di sbieco la esposizione di una rapporto languido tra coppia uomini.

La parabola amorosa dei vaccaro Ennis Del Mar e Jack Twist, interpretati da due star durante corrente viaggio quali Heath Ledger ancora Jake Gyllenhaal, e conseguimento al posto di a compromettere ed scuotere insecable numero di spettatori che tipo di trascende di gran lunga volte circoli dei cinefili ovverosia la gente gay, astuto ad aderire nell’immaginario generale anche a modificare Rso segreti di Brokeback Mountain mediante excretion casuale qualita d’incassi. Addirittura l’eccezionale diagnosi a il particolare melodramma di Ang Lee ha ridetto che tipo di nel 2005, verso la grosso del politico, l’amore invertito non fosse ancora certain veto. Di accordo, abbiamo sicuro percio di ricordare l’evoluzione del cinema queer da Brokeback Mountain durante appresso obliquamente una esposizione, con serenita cronologico, delle con l’aggiunta di suggestive ed toccanti storie d’amore invertito apparse sul grande videoclip: volte migliori film invertito addirittura per concetto LGBT di diverse cittadinanza ad esempio, ringraziamento al lui valore estetico, hanno commentato le sfumature dei sentimenti malgrado veto addirittura pregiudizi.

1. I segreti di Brokeback Mountain (2005)

Travaso di indivis rendiconto della scrittrice Annie Proulx, I segreti di Brokeback Mountain e la commento della fatto d’amore con paio ragazzi omosessuali nell’arco di coppia erica rustico cristallizzata nel leggenda dei cowboy, ignoto alle infiltrazioni delle campagne verso i diritti civili addirittura della insurrezione formativo addirittura sessuale degli anni Sessanta, e lo cornice ove ha questione la travagliata relazione in mezzo a Ennis Del Mar (Heath Ledger) ancora Jack Twist (Jake Gyllenhaal) a sbrigarsi da quella inizialmente caldo trascorsa totalita, con le montagne del Wyoming, in cui l’idillio di una temperamento selvaggia addirittura incontaminata spinge rso paio ragazzi per consumessa, completamente per nell’eventualita che stessi. Ed la asfissia di un audacia creduto dubbio dal lui umanita comune, ciononostante abbondante robusto verso stare a sottintendere addirittura sublimato, alla fine, nella estensione del documento, e il centro dello sublime opera destinato dal taiwanese Ang Lee: un’incontestabile pietra di confine del cinematografo LGBT, eppure e anche prima di tutto una delle oltre a belle love story in nessun caso raccontate sul grande video.

Certain dote da accusare con larga misura adatto affriola regia di Ang Lee, che per posteriore vent’anni di lontananza dal conveniente iniziale film a materia LGBT, il incancellabile Il pranzo serale di nozze, ha noto collocare con anta il sofferto apparente entro Ennis addirittura Jack mediante certain lodevole fusione in mezzo a toni realistici (la sfilza del passato amplesso in mezzo a rso paio protagonisti, in un momento se l’erotismo gay solenne evo solitario al meglio al cinematografo autonomo ovvero ai lungometraggio stranieri) ed indivis coscienza di triste pathos. Dopo la affermazione del no strings attached funziona in italia Uomo coraggioso d’oro al Festival di Venezia 2005, Brokeback Mountain sinon e aggiudicato quattro Golden Globe (miglior lungometraggio, preparazione, copione di nuovo melodia a la canzone A Love That Will Never Grow Old), quattro BAFTA Award (miglior pellicola, direzione artistica, testo anche interprete sostenitore per Jake Gyllenhaal) e tre premi Oscar su otto nomination: verso la preparazione di Ang Lee, a la copione di Larry McMurtry e Diana Ossana ed per la fila sonora di Gustavo Santaolalla.