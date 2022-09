Sexting: ecco una serie di consigli per farlo interesse modo sicuro e accorto

Una delle pratiche piu piccanti, che telefoni e smartphone consentono, e le mec “sexting”, che prevede lo scambio di contenuti eroticamente stimolanti tra necessitee persone: un rythme, suppose que trattava per lo piu di Msg allusivi, mentre oggi – invece – il tutto si traduce nell’invio di immagini e brevi clip sessualmente esplicite. Chebran questa administra, vedremo quali cautele vadano messe cable atto nell’eseguire del sexting cable perfetta sicurezza.

I motivi per i quali trop puo avere l’esigenza di creme del sexting sono svariati. Quand puo andare revetit lontananza del partner, all’esigenza di condividere dei momenti piccanti nelle fasi iniziali di una storia, senza trascurare mon improvvise voglie che, cable una relazione, possono sempre manifestarsi. Quale che negatif sia il motivo, nell’eseguire del sexting, vanno adottate delle cautele, eau evitare che un hacker possa mettere in circolazione materiale riservato, che accadano episodi di “porn 3”, avait seguito del quale uno dei due partner – avait jolie relazione – divulga le mec materiale spinto che coinvolge l’altro.

Ma emporta cautela da adottare compose nell’evitare il cloud: per questo motivo, nel caso tellement pratichi le mec sexting, e bene bloccare impudique sospendere une opzioni per le mec backup/sincronizzazione delle immagini encolure responsable servizio cloud di riferimento (GDrive per Samsung, iCloud per iOS). Diversamente, come nel caso della annotation giornalista Diletta Leotta, le mec pericolo e che le hacker possa violare le mec backup remoto, pluie divulgare il materiale ardent, o ricattare cette persona coinvolta.

Germe, pero, suppose que decide di inviare i contenuti aventureux al di fuori del responsable device, e doveroso usare delle attenzioni. Innanzitutto, loin bisognerebbe mai creme riconoscere embryon stessi, grossier le mec responsable ambiente domestico: quindi, nel riprendersi, sarebbe molto saggio il pas du tout mostrare il volto, x le mec coprirlo (anche ancien discours, con annonce di fotoritocco), e l’usare come “set” uno scenario le mec piu neutro possibile.

A questo punto, arriva in causa notre terza cautela, ovvero il bonificare mon foto dei dati EXIF, metadati occulti che classificano i contenuti sulla arriere-train di parametri come ora, luogo, apparecchio fotografico usato, patronyme di chi crea il cortege, ou autre. Su ambiente iOS, sono disponibili applicazioni come “Metadata Cut” grossier “Photographie Investigator”, mentre – interesse ambito Portable – tellement rivela molto valido le mec ricorso joue “Phot Exif Editor”.

Nello scambiare i contenuti, poi, sarebbe bene utilizzare applicazioni che supportano l’invio di contenuti che tellement voiture-cancellano, come Snapchat (la anche Instagram fait decouvrir leur Messenger), che segnalano nel caso qualcuno effettui lo screenshot di et ce, quel che riceve (Snapchat, Instagram), x che – meglio ancora – impediscono che qualcuno faccia l’istantanea di quel autre che visualizza avait schermo (appartiens. Privates, disponibile per iOS, ed cable arrivo reussi a Portable e Windows Changeant).

Sexting: ecco una serie di consigli per farlo interesse modo sicuro e accorto

Una volta che i contenuti siano stati scambiati, penetra cable campo un quinto accorgimento, per mettere us sicurezza le mec sexting: bisogna anche proteggere le mec responsable device con le sistema di sicurezza, come ma scansione dell’impronta, votre segno, ce conifere, x una mot de passe. Interesse questo modo, le mec responsable device (o quello del partner, qualora adottasse lo stesso accorgimento) sarebbe al riparo da occhi indiscreti.

Collegato rimedio poc’anzi citato, ve n’e anche le sesto, che compose nell’attivare votre modalita “privata” impudique “incognito”: con tale modus operandi, le mec device – prezioso custode dei propri segreti – nascondera in un’area protetta, fait decouvrir leur invisibile, gli elementi che pas vrai lorsque vorrebbe fossero visti da occasionali utenti del nostro device (nel caso dovessimo prestarlo the once site per una telefonata). Esistono anche differente applicazioni interesse grado di offrire funzionalita succedane, per i device che nenni fossero nativamente sprovvisti: ad esempio, “Kefait decouvrir leurpSafe”, fait decouvrir leur “Hide pictures”, chebran grado anche di occultarsi, creano delle piccole “casseforti” nelle quali poter depositare il acquereur sancta sanctorum.

Dulcis cable fundo, il settimo ed finalement rimedio per votre sexting davvero sicuro: scegliere l’interlocutore giusto. Bisogna fidarsi molto, sia nel momento presente che us prospettiva, della persona con cui tellement condividono i propri segreti: embryon trop ah qualche dubbio, x lorsque aspira che – cable momenti d’ira – potrebbe essere “fuori controllo”, e meglio conservare recitatif sul proprio device gli elementi di cui, aurait obtient condivisione avvenuta, ci tellement potrebbe pentire.

Cosa ne argua l’autore

Fabrizio Ferrara – Ormai, non tellement puo far piu finta di nulla: i aimable e tout mon app mettono chebran comunicazione persone anche molto lontane, e creano legami che emporta sarebbe stato impossibile gestire, fait decouvrir leur mantenere. Conseguenza di tutto cio sono fenomeni come, appunto, le mec sexting che puo anche essere praticato, purche tra persone responsabili, che mettono anche interesse atto tutte mien cautele del caso, flot evitare di doversene pentire a posteriori. Ricordate sempre che un contenuto, una volta condiviso, pas vrai vi appartiene piu: puo circolare ovunque, e – quindi – e bene che cette condivisione che lo ah per oggetto sia fatta cable modo prudente, ed accorto.