Como utilizar Tinder falto publicar ninguna cosa en Faceb k y no ha transpirado falto que tus amigos lo sepan. (iOS y no ha transpirado Android)

Hoy en aniversario cuando creamos utilizamos una app en cualquiera sobre nuestros dispositivos ya sea Android o iOS, casi todo el tiempo necesitamos registrarnos Con El Fin De producir una cuenta sobre usuario. Dentro de las opciones que se suelen mostrar a los usuarios suelen encontrarse el inicio sobre sesion con alguna de modelos redes sociales como Twitter o G gle. Esto es lo que ocurre como podri­a ser en la popular empleo Tinder que despues de su instalacion nos ofrece la eleccion sobre fabricar un perfil utilizando nuestra informacion Faceb k.

Lo que muchos usuarios desconocen es que en el momento en el que iniciamos sesion o vinculamos nuestro perfil sobre Faceb k con Tinder, nuestros datos o documentacion puede estar expuesta desplazandolo hacia el pelo a la vista de todo el mundo. En otras palabras que tu intimidad puede verse agraviada sobre todo en el caso sobre que no desees que ninguno de tus colegas sobre Twitter sepa que utilizas Tinder.

Por lo general las usuarios que usan Tinder nunca quieren que su actividad o empleo se muestren en las pi?ginas sociales igual que Faceb k, es por eso que todo el mundo aquellos usuarios que inician sesion o vinculan su perfil de Twitter con Tinder deberi­an prestar amabilidad a la conjunto de detalles de impedir este tipo sobre sobresaltos.

Como ya sabras cuando usas Tinder, de manea aleatoria se te iran mostrando imagenes de el perfil de otros usuarios de la app. En caso de que desliza la foto hacia la derecha obliga que estas interesado en esa alma o lateral y si lo deslizas hacia la izquierda significara que no estas interesado en dicha persona.

Si durante este transcurso de opcion Se Muestra la pequena imagen de la ser o lateral que se muestra, significa que esta humano dispone de vinculada su cuenta de Faceb k a la app Tinder desplazandolo hacia el pelo que cualquier usuario puede apretar referente a la fama obtendras referencia referente a las colegas de Faceb k de la humano tiene en comun contigo.

Lo cual puede elaborar que en ocasiones coincidas en Tinder con un amigo que esta casado o que esta comprometido. Evidentemente puede que se trate sobre un perfil que dejo de usarse permite lapso, no obstante su foto sobre Faceb k Se Muestra en la app. Esta circunstancia nunca seri­a ninguna cosa grato desplazandolo hacia el pelo es por eso que quizas lo mejor es mantener la privacidad lo mas elevada probable desplazandolo hacia el pelo las amistades relacionados de Twitter lo mas alejados posibles.

Seri­a por eso que a continuacion te queremos presentar la gama sobre secretos y configuraciones para evitar que tu informacion sobre Tinder aparezca en tu lateral de Faceb k o de impedir que tus amistades sobre Twitter sepan que usas Tinder

Evita que tus amigos sobre Twitter te encuentren en Tinder

Lo principal que tendremos que tener en cuenta seri­a la estructura de nuestra cuenta sobre Tinder debido a que de ingresar a la novia tendremos que tantear acerca de el icono en forma de busto de renglon seguido en la recien estrenada monitor elegir Ajustes.

Cuando nos encontremos en la estructura tendremos que desplazarnos hacia abajo inclusive encontrar la eleccion Mostrarme en Tinder Social. Debes asegurarte que el interruptor de este encaje se haya decaido. Esto hara que ninguno de tus amigos de Twitter pudiese buscarte dentro de la app Tinder Con El Fin De invitarte a partir.

Lo sub siguiente que podemos elaborar sera delimitar las amistades sobre Twitter que pueden tener paso a tu noticia sobre Tinder. O lo que seri­a exactamente lo, igual que configuramos la privacidad en la vinculacion sobre Tinder con el lateral sobre Twitter. Expresado esto, dirigete a tu lateral sobre Twitter, mas concretamente a la disposicion.

La vez aca tendras que elaborar clic en la decision Aplicaciones que se muestra en la zona izquierda sobre la monitor. Esto hara que en la parte central sobre la monitor se muestren las apps vinculadas con tu app de Faceb k de entre las cuales deberas buscar Tinder.

Haz duplo clic acerca de ella con el fin de que se demuestre una ventana emergente en la que podras configurar la intimidad sobre la vinculacion. En este caso deberi­amos configurarla como Solo Yo. Tambien en esta misma ventana ademas deberas desmarcar la totalidad de las casillas color azules que permite el empleo sobre dicha referencia de Twitter por parte sobre Tinder. La unica que no podras desmarcar sera lateral Publico.

Una ocasion hecho lo cual unico te queda tantear referente a el boton Guardar y avispado. Nunca obstante aun podri­amos acotar mas la informacion sobre Twitter utilizada en Tinder desde la misma pantalla de disposicion (Aplicaciones). Para eso tendremos que elaborar clic en el boton Editar situado en el interior de la seccion Aplicaciones usadas por otras usuarios.

Aqui se muestra la noticia a la que apps usadas diferentes individuos o colegas de Faceb k pueden obtener sobre tu propio lateral de Faceb k. Personalmente yo desactivaria todos ellos, sobre esta forma cualquier amigo sobre Faceb k que use Tinder no podra repartir o accesar a la referencia sobre mi perfil de Twitter.

Por ultimo, En Caso De Que quieres evitar que tu informacion de Faceb k ronde por Tinder o todo una diferente red social o app, la unica y no ha transpirado drastica reparacion es desactivar que tu cuenta sobre Twitter pudiese ser utilizada en el menor otro trabajo. Lo cual Efectivament te mpedira realizar uso sobre Faceb k para iniciar sesion en diferentes plataformas que quizas no pongan en peligro tu intimidad. Para efectuar lo cual separado debes hacer clic en el boton editar de la division aplicaciones, sitios pi?ginas web y plugins.

Esto te dara via an una ventana en la cual tendras que hacer clic en el boton Disble Plataform. Esto hara que no puedas utilizar tu cuenta de Twitter en el menor lugar Web, app o Smartphone. Personalmente anteriormente sobre alcanzar a este supremo, escojo fabricar la novedosa cuenta de Faceb k con documentacion limitada acerca de mi desplazandolo hacia el pelo utilizar este perfil de Faceb k de vincularlo a la app Tinder.

Evidentemente en este perfil, no debes anadir a tus amigos para que nunca puedan conocer nuevamente que utilizas Tinder. Esta quizas sea la superior manera sobre conservar tu privacidad a excepcion de y nunca verte involucrado en ninguna condicion embarazosa o arriesgado.