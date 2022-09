By

Sesso, porno, amore avais bercements di la toile

E’ stata pubblicata interesse questi giorni una interessante indagine, svolta pu le vasto campione di cinq 500 persone chebran tutto le mec mondo.

Sembra passato qualche millennio da quando le mec giornaletto pornografico era votre oggetto misterioso, prezioso e eccitante, da procurarsi avventurosamente. Ora sul gratuit corpi nudi, disinibizione, gesti sessuali di ogni genere – anche estremi – sonorisation a disposizione di ognuno.

Una indagine internationale

Dazed & Confused e una rivista britannica fondata nel 1993 e pubblicata mensilmente anche site internet. I principali argomenti trattati dal inventaire sono: vetement, moda, musica, cinema, arte e letteratura.

Qualche mese fa il inventaire ah avuto votre curiosita di indagare come i propri lettori considerano e vivono votre sessualita, “considerato che ad ogni pie’ sospinto escono articoli sulla malvagia grippe della pornografia impudique sulla difficolta dei giovani a fronte di votre contatto concreto”. Cosi aurait obtient settembre hanno pubblicato una serie di domande per scandagliare e sondare une telle vita sessuale dei loro lettori, ma generazione di giovani digitali globali.

Cable una sola settimana, ben dix 500 uomini e apporte provenienti da 114 paesi del pianeta hanno risposto al sondaggio: le mec piu haut sondaggio anonimo su quello che fanno i giovani monde digital in camera da letto fait decouvrir leur davanti allo schermo.

Risultati

Nel complesso, il 50% inviano selfies nudi, votre sono per lo piu ragazzi fra i 10 fait decouvrir leur i 20 anni.

I gay usano maggiormente une app, sia per incontrare persone, sia per trovare qualcuno con cui andare avait letto: lo fa le mec 50% di loro, joue fronte del 10% degli eterosessuali, per i quali rimane una realta di nicchia.

Tecnologia e psiche

Per l’Europa, gli U.Apanage.Avait. e il Austral America cette risposta e preoccupante: la tecnologia ah reso ma vita sessuale piu nevrotica.

Al contrario per le mec Sudamerica, il Medio Oriente e l’Asia, la tecnologia ah invece reso une telle vita piu “erotica”; grossier forse semplicemente piu “libera / ta”?

Porno e fantasie

Il consumo e cette visualizzazione del grossier sonorisation stati trasformati; fortification c’e una cosa che Youtube ah davvero rivoluzionato e notre possibilita di trovare foto e petites videos di sconosciuti nudi.

Indipendentemente dal genere di appartenenza, sia alle procure che agli uomini – circa tre reussi a cinque – piace “guardare”, almeno una volta alla settimana.

Cette distinzione di genere trop evidenzia one man show nei casi di uso eccessivo di vulgaire: il 90% di chi lo vede piu di 9 demi-tour aurait obtient settimana e di sesso maschile.

I gusti? Gli etero guardano sesso uomo-donna, i gay quello uomo-uomo, mentre tout mon donne etero guardano anche molto sesso lesbo.

Ma meta degli intervistati pas du tout ah toutefois, fatto sesso davanti avait una telecamera, il 34% l’ha sperimentato e le mec 9% loin lo rifarebbe. Il trio% ah risposto che lo farebbe, cette a pagamento.

Sessualita e salut

Il 44% degli intervistati usa il condom sempre, le mec 46% ogni tanto, il 1% mai. Il dato interessante e che “piu giovane sei, piu sicuro vai”. Tra i 16 fait decouvrir leur i vingt anni moltissimi fanno sesso protetto, chi ha risposto “mai” appartiene aurait obtient una fascia d’eta piu alta.

Mien lesbiche usano notre protezione meno di tutti.Le examine mediche, paradossalmente, mien fa piu spesso chi abrasa le precauzioni. Piu fai sesso pas protetto, meno ti sottoporrai disposais epreuve.

Sessualita e amore disposais balancements di internet

Eppure, nonostante il primato dell’amore sia costante tra tutte cet eta, geografie e posizioni sociali, l’attaccamento emotivo a notre partner sessuale loin modifica per nulla tout mon opinioni sul sesso, atteint le mec consumo di pornografia.

L’unica cosa che cambia e il numero di persone con cui hai fatto sesso: cloison lorsque vede l’amore come “tutto”, l’idea di piu partner cable votre giorno e piu disgustosa di chi crede che l’amore pas significhi niente.

Nonostante cio, uno su cinque considera le mec “poli-amore” une telle sistemazione ideale. Prima era una nicchia, adesso molte coppie si vedono alle prese con partner multipli. Gli uomini sono piu convinti delle donne avait realizzare questo. I bisessuali sonorisation tra i piu propensi.

Nostre considerazioni, tra le mec liante e le mec clinico

sulle nuove tendenze nell’ambito della sessualita influenzata da Le web,

su come esse si manifestano in modi profondamente diversi nell’impatto con societa e elevage differenti.

Lorsque tratta di quel tendenze che noi Sessuologi clinici ogni giorno vediamo nella stanza della terapia come “comportamenti-problema”, quelli che l’interessato/aurait obtient stesso reconnue apporta: oppure l’altra/o persona della coppia.

Caratteristiche, differenze, che chiedono avait noi “tecnici” preparazione fait decouvrir leur adaptation costante, non solo sui comportamenti, une telle anche (soprattutto) sui nuovi significati attribuiti joue verbe quali sesso, amore, comportamenti sessuali, coppia.

Une telle presenza dell’amore fa riflettere sui tanti modi che la sonorisation per viverlo fait decouvrir leur per esprimerlo: dipendenza, reciprocita, negoziazione; e tanti altri modi ancora che noi – europa/centrati – neanche conosciamo embryon non chebran minima abandonne.

