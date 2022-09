Tinder mujeres. En este fecha Internacional de la femina, Tinder tiene la favorece sobre la escritora asi­ como podcaster Honey Ross Con El Fin De reponer a la duda “?como tener citas conmigo?”, segun las chicas de la Gen Z.

En este aniversario Internacional sobre la femina, Tinder posee la asistencia sobre la escritora y no ha transpirado podcaster Honey Ross para contestar a la duda “?como tener citas conmigo?”, Conforme las hembras sobre la Gen Z. La cantante y compositora Mae Muller, la actriz asi­ como ideal Nikkita Chadha y no ha transpirado Char Ellesse, fundadora de la plataforma Girls Will Be Boys, han querido visibilizar sus experiencias conociendo muchedumbre y con fundamento del fecha de la Mujer se turnan Con El Fin De descubrir los do’s y no ha transpirado don’ts en el momento de sobre tener citas con hembras.

Con mas sobre 430 millones sobre descargas y no ha transpirado mas de 60.000 millones de matches Incluso la dia, Tinder se encuentra en una postura unica, como tarima empleada por hembras de todo el ambiente, de emplear su voz Con El Fin De defender desplazandolo hacia el pelo empoderar a las chicas.

“Cada chica es sola asi­ como distinta, igual que las citas. Asi que, nos hemos aliado con cuatro mujeres fuertes e inspiradoras de la Generacion Z Honey, Mae, Nikkita y Char. Nos han hexaedro una perspectiva honesta en como es descubrir personas novedosa, lo que han aprendido y no ha transpirado como continuan desafiando las percepciones establecidas, mismamente como aquello que les permite tener mariposas en el estomago. Estas cuatro chicas representan a la generacion que esta llegando desplazandolo hacia el pelo como eligen desafiar lo establecido. Estamos muy agradecidos por eso,” explica Renate Nyborg, Directora General sobre Tinder en EMEA.

En un video que puedes ver aca, tres chicas sobre la Generacion Z revelan las respuestas a la sencilla duda ?como tener citas conmigo?

1. conozco TU AUTENTICO YO

Cuando se prostitucion sobre descubrir lo que la engendramiento Z (18-25 anos de vida) busca en una pareja o comunicacion, casi hasta una fraccii?n de las jovenes espanolas (49%) admite que busca a alguien honrado, autentico desplazandolo hacia el pelo que sea efectivamente sean ellxs mismxs cuando comparten tiempo juntos.

“Se honestx desplazandolo hacia el pelo muestrame tu autentico yo”, dice Nikkita. “Quiero que la una diferente persona me mire como mi verdadero yo asi­ como creo que espero lo mismo. No te impongas ni hagas nada que normalmente no harias solo Con El Fin De ‘impresionarme’ este seri­a tu momento para ser Solamente tu asi­ como que otra alma se enamore de eso”.

Char anima a sus citas an ensei±ar su verdadero yo a traves de la entusiasmo “Quiero a alguien que se apasione debido a que le importa. Alguien que no tenga temor sobre afirmar lo que realmente siente asi­ como lo que ciertamente piensa acerca de algunas cosas”.

2. CONOCEME POR MI fabswingers MISMA

Hexaedro que descubrir verdaderamente a la factible pareja es un factor fundamental, nunca es sobre exiliar que las hembras se enamoren mas lentamente que los varones. Casi hasta una fraccii?n de estas chicas sobre la engendramiento Z en Espana (46%) se enamora en las primeros meses luego de reconocer a alguien, en contraposicion con mas sobre un tercio sobre los varones espanoles (34%) que afirma enamorarse en las primeras semanas.

“Si te digo la historia y te abres an algo, escucha de verdad”, dice Mae. “No monopolices la conversacion en cuanto termine sobre hablar. Escucha y responde a lo que te digo. Seri­a algo excesivamente esencial, sencillamente modales y no ha transpirado respeto”.

Char esta en sintonia “Creo que la chachara deberia ser a partes iguales, desprovisto que la ser hable demasiado sobre si misma. Hazme demasiadas preguntas”.

3. MANTENERSE DEBE acontecer PLACENTERO

“Se espontanex. me encantan las sorpresas”, admite Nikkita. Sin embargo nunca es la sola

“?Como irse conmigo? Bueno. existe que ser respetuosx, ?pero quiero a alguien que sea divertidx! Y no ha transpirado a mi, personalmente, me chifla ser espontanea y no ha transpirado deseo a alguien que derroche naturalidad”, dice Char.

Mae esta de acuerdo “No te tomes demasiado en serio. Las citas deberi­an acontecer divertidas, ?vale? Nunca se comprende que vayas a la cita desplazandolo hacia el pelo te aburras, asi que no te tomes demasiado en responsable desplazandolo hacia el pelo diviertete conmigo”.

Asi­ como nunca son las unicas. Atras quedaron los dias en las que el semblante fisico era el principal criterio Con El Fin De seleccionar la pareja, ya que el 16% de las jovenes espanolas sobre 18 a 25 anos dice investigar a alguien que les realice reir, sobre ella de alguien que luche por sus creencias (11%) o que sea educado (5%)***.

4. DIME QUE TE AGRADA DE MI

“Dime que te agrada sobre mi. Se mi hombre sobre decision. En caso de que he venido desplazandolo hacia el pelo me he esforzado (me he maquillado un poquito, me he peinado), es genial que lo notes”, revela Mae.

No obstante nunca pases por alto quien eres asi­ como lo que quieres, advierte Mae. “Yo solia dar preponderancia a la una diferente sujeto. Bien sabes, ?que me pongo Con El Fin De ellos? ?Que maquillaje me pongo Con El Fin De ellos? No obstante realmente, nunca. Voy an una citacion Con El Fin De mi. De este modo que se trata mas de En Caso De Que me siento comoda y de En Caso De Que es el adecuado para mi.”

Las menciones a “ligar” en las biografias de los espanoles en Tinder han aumentado un 48% y el “tonteo” se ha usado un 72% mas este ano que el previo, lo que indica que los usuarios se encuentran dispuestos a coquetear un poquito mientras se conocen****.

5. TRATEMONOS IGUAL QUE IGUALES

“Creo que es relevante conocer que cada alma seri­a sola. La gente seri­a bastante diferente, con diferentes clases de vida, diversos opiniones, distintas trayectorias. Existen que respetar lo distinto”, dice Nikkita. “Cuando se prostitucion de retribuir, creo que segmentar es inmejorable; acabas sobre conocerlos, sean quienes sean, de este modo que por que no demostrar igualdad”.

Ademas implica honestidad “Si nunca te apetece, puedes cortarlo respetuosamente”, dice Mae. “Los respetas por motivo de que nunca les haces desaprovechar el lapso y tambien valoras tu mismo tiempo”.

No existe un metodo unico para las citas y no ha transpirado, no obstante algunas van a cuchillo en la primera cita y no ha transpirado diferentes insisten en ir despacio, lo que une a las chicas es su afan sobre acontecer tratadas con amabilidad y no ha transpirado como iguales.

Como plataforma inclusiva, las directrices sobre la comunidad de Tinder se centran en impulsar y ratificar la amabilidad y no ha transpirado el respeto Con El Fin De todos y no ha transpirado la totalidad de, siempre.