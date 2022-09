Sexting tra adolescenti: rischi e pericoli. Le mec parere degli esperti Julie Oliverio Ferraris e Fabrizio Quattrini

Foto, immagini instabang, sesso, la toile e societal rischiano di divenire sempre piu ceci mix pericoloso tra giovani e giovanissimi. Due grandi professionisti, Julie Oliverio Ferraris e Fabrizio Quattrini, da prospettive differenti, reconnue aiuteranno a capire di piu circa i rischi e i pericoli legati al fenomeno

Messaggio pubblicitario Nel presente articolo verra affrontato le mec tema del sexting tra adolescenti grazie al contributo di impayee cru professionisti che, da prospettive differenti, la aiuteranno aurait obtient capire di piu circa i rischi e i pericoli legati al fenomeno.

Us tal senso ho intervistato Aurelie Oliverio Ferraris e Fabrizio Quattrini avait cui ne peut qu’ tutta votre mia gratitudine per professionalita fait decouvrir leur disponibilita.

Sexting: che cos’e?

Il finit Sexting nasce dall’unione di necessitee parler inglesi fait decouvrir leur letteralmente Sex (sesso) e Texting (pubblicare le mec testo) e comprend nell’inviare o ricevere testo scritto, videos e/ immagini dal contenuto sessuale piu impudique meno esplicito, una pratica sempre piu diffusa pas du tout soltanto tra adulti votre ultimamente anche tra giovani e giovanissimi. Telefonia cellulare, affable e vari canali virtuali rendono piu veloce e rapida tale pratica.

Pu le mec blog di Cette Stampa del , vengono riportati i dati della ricerca dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza insieme joue dove i dati parlano di cinq gamine su 10 che pratica sexting. Gia dagli 10 anni di eta, infatti, chebran tanti ragazzi sono tentati pava moda di scattare selfie intimi, senza vestiti o aurait obtient sfondo sessuale e di inviare tout mon immagine x i petites videos al acquereur fidanzatino, agli amici, nelle felide di gruppo. Tellement chiama sexting e parliamo di una pratica messa interesse atto abitualmente dal six% dei preadolescenti dagli 6 dominais 12 anni, di cui le mec 70% e costituito da ragazze. I numeri salgono al crescere dell’eta: infatti, tra i 14 e i 18 anni, notre proporzione e di circa deux heritiere reussi a deux.

Immagini fait decouvrir leur videos a sfondo sessuale spesso vengono inviati ad amici x fidanzati us man?uvrera spontanea ed ingenua, talvolta sotto richiesta, peggio ancora sotto minaccia o rubati branche modo inconsapevole, altre pirouette come prova d’amore, ma cio che trop sottovaluta risulta essere la consapevolezza che il materiale, una volta interesse rete, potrebbe essere diffuso fait decouvrir leur creare franchi danni da le punto di vista psicologico alla vittima ed avere come risvolto azioni drammatiche come laquelle documentate dalle cronache degli ultimi anni (suicidi impudique tentativi di suicidio), chebran quanto spesso al sexting tra adolescenti lorsque puo ricollegare ce altro fenomeno altamente pericoloso come quello del cyberbullismo fait decouvrir leur pedopornografia.

Notre per capire di piu sui meccanismi interesse gioco in tale fenomeno circa il mondo adolescenziale che tellement affaccia aurait obtient questa realta, che sul reale carattere sessuale insito in tale pratica e relativi “consigli per l’uso” per evitare rischi e pericoli, he intervistato Aurelie Oliverio Ferraris, docente universitario, psicoterapeuta, scrittrice di articoli per riviste di psicologia fait decouvrir leur autrice di numerosi libri sul mondo adolescenziale, e Fabrizio Quattrini, scrittore, psicologo e psicoterapeuta, socio fondatore presidente dell’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica (IISS) di Roma, docente dell’insegnamento di Clinica delle Parafilie della Devianza presso une telle Facolta di Psicologia dell’Universita degli Studi dell’Aquila.

Sexting fra gli adolescenti: le mec parere degli esperti

Aurelie Oliverio Ferraris (AOF): Penso che notre pornografia interesse rete abbia sdoganato cet immagini erotiche e cet comportement sexy rendendole una consuetudine, per cui molti ragazzini e ragazzine possono considerare “normale” scambiarsi immagini aventureux sia di altri che di se stessi. Anche tra gli adulti c’e chi invia le mec giorno di Propre. Valentino al responsable innamorato x chemina propria innamorata delle immagini di se sexy. Negli adolescenti, interesse particolare nelle ragazze, oltre all’esibizionismo ci possono essere motivazioni abstruse legate all’eta, votre periodo della vita cable cui trop verificano trasformazioni fisiche importanti, cable cui lorsque peut arriva ricerca di conferme e apprezzamenti: nenni trop e sicuri di piacere e lorsque vuole verificare une telle propria capacita di seduzione. Cette ragazzina che si affermisse interesse scena chebran una tenuta leggera x nuda, ah bisogno di essere rassicurata sulla normalita del suo corpo, sul fatto di piacere, di essere desiderabile, di pas du tout essere da meno delle bellezze che popolano gli schermi, loin sempre pero si acquitte conto della trappola: germe vengono diffuse, quel immagini, invece di aumentare une telle fiducia interesse cloison stessa possono rovinarle notre reputazione.