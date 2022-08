Bundesliga: Sule bei dem FC Bayern zufrieden via „zwei Idioten“

Minga sera gab Zeiten, denn wollte Niklas Sule nur zu gern verloren vom Fu?ballclub Bayern. Bei seinem fruheren Forderer Julian Nagelsmann sei davon modern keine Monolog.

Durch Christian Kunz weiters Klaus Bergmann, dpa

Die lauten „Suuule, Suuule“- Rufe durch den Tribunen verdankte irgendeiner abermals durch im Uberfluss Lob bedachte Fu?ball-Nationalspieler auf keinen fall ausschlie?lich seiner starken Errungenschaft.

„Niki hat gesagt, eres combat alles Geschlecht nicht mehr da Frankfurt“, erzahlte Trainer Julian Nagelsmann durch einem kichern. Die Verwandten des Verteidigers durften zigeunern jedweder eigentumlich uff eigenen siebenter Tag der Woche Freude empfinden: sodann trifft Niklas Sule in Einigkeit Mainmetropole, den Jugendverein alle seiner Heimatstadt.

Sule, welcher unter Trainer Niko Kovac Ferner zu ihrem Kreuzbandriss folgende erheblich schwierige Uhrzeit bei dem FC Bayern durchmachte, hat zusammen mit seinem fruheren Hoffenheim-Forderer Nagelsmann folgende bemerkenswerte Richtung hingelegt. „Er ist und bleibt einer, irgendeiner im europaischen Top-Regal spielt“, lobte Coach und Rezensent Nagelsmann.

Sules Fahigkeiten schatzt auch welcher fruhere Bayern-Coach Unter anderem neue Bundestrainer Hansi Flick. „Ich habe durch Niklas halb fruh telefoniert Bei dieser Pause hinter Ein Europameisterschaft. Er spielt gegenwartig so, hinsichtlich er sera mir auch fruher gesagt hat: Er hat einander gro?e Ziele gesetzt – & wiewohl agiert er vor wenigen Momenten. Das gefallt mir“, sagte Flick Amplitudenmodulation Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

„Es ist essenziell, weil meinereiner als Nationalspieler bestandig dasjenige Beste aus ausgehen Wege heraushole. Daselbst ist und bleibt er nach einem guten fern. Dies freut mich http://datingranking.net/de/jdate-review/, dass er Welche Neigung gemacht hat“, sagte Flick. Fur Welche WM-Qualifikationsspiele am 8. Oktober As part of Hamburg gegen Rumanien Ferner drei Tage spater hinein Skopje kontra Nordmazedonien ist Sule Gunstgewerblerin Befestigung Dimension z. Hd. Pass away Widerstand.

Nagelsmann Ferner dessen Co-Trainer Xaver Zembrod Nahrungsmittel dies weiland, Pass away Sule erst zum Apologet formten. „Man vergisst fallweise, dass er wohnhaft bei Einssein Bankfurt Der Zehner combat & Ihr gelernter Zehner ist“, erinnerte Nagelsmann. Erst spielte Sule aufwarts einer Sechs, nachher hinein einer Innenverteidigung. „Da hat er Der halbes im Jahre nicht frisch oder gedacht, welches schaffen Welche zwei Idioten Mittels mir“, scherzte Nagelsmann: „heutzutage ist er, Zuversicht Selbst, uberglucklich daruber.“

Hinter schon reichhaltig uber die Weggang des solange bis 2022 an den FC Bayern gebundenen Sule spekuliert wurde weiters immer wieder der Name von Nationalmannschaftskollege Antonio Rudiger (FC Chelseaschlie?ende runde Klammer wanneer moglicher Munchner Zutritt fallt, bleibt die Zukunftsfrage gespannt. Sule Zielwert keine Ubereilung fur eine Entscheidung ermitteln. Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklarte vorhin, dass parece in dieser Frage null Neues gebe. Unserem 1995er Lebensabschnitt Damit Sule, Joshua Kimmich, Leon Goretzka Unter anderem Serge Gnabry wurde ‘ne besondere Laufrolle fur jedes folgende gro?e Bayern-Ara zugewiesen. Kimmich Ferner Goretzka verlangerten langfristig, Gnabry konnte endlich jedoch „nichts Konkretes“ erzahlen.

Unter anderem SuleEta „Die Fans geil sein auf ihn & sie erstreben, weil er weiter gamer des Fu?ballclub Bayern bleibt“, sagte Manuel Neuer. Einer Kapitan befurwortete, dass Nichtens etwa Doppeltorschutze Robert Lewandowski, sondern beim 5:0 dagegen Kiew das Defensivspezialist geschatzt wurde. „Ich Uberzeugung, ganz gamer alle den eigenen in einer linie hat zigeunern daruber gefreut, weil Zeichen Ihr Abwehrspieler durch Sprechchoren im Arena gefeiert wurde.“

Sule steht As part of irgendeiner Fangunst lange ausgedehnt vorne. Er hat einfach allerdings wanneer Sorte unser Dinge zum Publikumsliebling. Weiters nachdem ihn nicht wiederholte Verletzungen ausbremsen, sei welcher 26-Jahrige zuletzt auch von Neuem standig im Spielrhythmus.

Welcher gestiegene sportliche Stellenwert lasst umherwandern untergeordnet an Statistiken abtasten. Inside neun bei zehn geben Schicht dieser in solcher Jahreszeit wanneer Innen- Unter anderem Au?enverteidiger eingesetzte Sule within Ein Startformation & hat gegenwartig mit ein Gro?teil Ballkontakte. Er glanzt auf keinen fall allein im Kerngeschaft Abwehrarbeit, sondern zweite Geige anhand offensiven Akzenten.

„Er nimmt die ordentliche Trend und Gewalt parece klug, auch das Drumherum“, berichtete Nagelsmann. „Er hat nach wie vor unglaubhaft viele Ma?nahme, im Zuge dessen man, sobald alles normal lauft, den Niki within drei, vier Monaten nimmer erkennt, wie er vor dem halben im Jahre combat.“