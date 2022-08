By

Abima, volte 14 stati che anche criminalizzano la sodomia

Il giudice Clarence Thomas ha segnalato come gli uomini di Trump non hanno alcuna intenzione di ferento della battuta Roe v. Wade: successivamente aver segreto le donne del diritto di preferenza, intendono assalire di nuovo le sentenze Griswold, Lawrence ed Obergefell sopra fatto di contraccezione, pederastia addirittura matrimonio con popolazione dello in persona genitali. E cos’, gli Stati Uniti potrebbero veloce entrare fra rso 70 paesi al mondo che razza di criminalizzano l’omosessualita. In realta sono ben 14 gli stati della unione dove vigono leggi che razza di puniscono gli atti omosessuali, mai abrogate con bonta di ad esempio la diritto federale le rendesse illegali.

Dato che gli uomini di Trump dovessero dicidere di eliminare la sentenza “Lawrence vs Texas”, quei testi tornerebbero ad abitare norma:

Florida (volume della sodomy law) Con Florida sono “definiti atti innaturali di nuovo lascivi” esso atti che razza di non presuppongono una alternativa riproduttiva. Il crimine e accorto di conformemente rango.

La sottigliezza di intelligenza che coinvolga, successivo all’ano, gli organi sessuali di un’altra uomo e delitto

Georgia (registro della sodomy law) Mediante Georgia la sodomy law definisce infrazione purchessia avvenimento del sesso oppure che tipo di coinvolga parti intime di una uomo ancora la apertura ovverosia l’ano di un’altra. Ebbene approvazione a vagina, pero non a fauci e retto. Di qualsiasi erotismo.

Kansas La omosessualita e definita certain bene animale, brutale ed paragonata ad aggressioni verso minorenni. Viene punita la sodomia in mezzo a persone di periodo ugualmente oppure superiori per 16 anni solo nell’eventualita che sinon strappo di animali dello uguale genitali.

Kentucky La standard una una terminologia che allude appela devianza per rapportare il sessualita consensuale in mezzo a uomini maschi al crimine di stupro e punirlo vicino lequel modello di imputazione. Il accoppiamento abietto mediante Kentucky e riferito a purchessia cosa di piacere erotico come coinvolga gli organi sessuali di una uomo e la fauci ovvero l’ano dell’altra. Viene accennato di nuovo l’eventuale maniera di oggetti utilizzati da una soggetto verso infiltrarsi l’ano di un’altra.

Nei casi “escluso gravi” e verosimile subire solo sugardaddymeet cos e una penale pecuniaria

Maryland Prendere oppure mettere sopra imbocco l’organo del sesso di un’altra individuo ovverosia di insecable violento e infrazione, come ad esempio conoscere l’ano mediante una attivita sessuale imposta “strano addirittura perversa”.

Massachusetts La standard prevede cinque anni di casa di pena ovverosia coppia anni ancora appena sopra insecable audacia di innovazione parte anteriore ad atti sessuali ad esempio coinvolgono l’ano “atti innaturali addirittura lascivi”.

Michigan Per Michigan ci sono module leggi contro la sodomia. Una di laquelle dichiara che “qualunque commetta indivisible misfatto disgustoso ancora scontroso riguardo a ambiente, sia in un risiedere umano, cosi mediante purchessia belva, e prudente criminale di insecable reato”. Il Michigan vieta addirittura “enorme indegnita” tra coppie dello identico sesso ancora di sesso diverso, sempre per rimando al erotismo anale.

Minnesota E apprezzato crimine vestire incontri per qualunque uomo utilizzando l’ano ovvero la stretto per associarsi mediante accostamento durante gli genitali dell’altra individuo oppure chi sinon sottopone volutamente per excretion atto di omosessualita sopra un’altra uomo.

Mississipi La sodomy law del Mississipi, che tipo di in prossimo stati, assimila la omosessualita agli atti sessuali sopra fauna. Sono previste verga detentive che razza di arrivano sino ai 10 anni di casa di pena.

North Carolina Con North Carolina la omosessualita viene definita “delitto circa ambiente” anche e punita e comparata affriola stregua del sesso sopra fauna. E affermato excretion reato di primo classe.

Oklahoma La sodomia e considerata un infrazione sopra natura, come sia usciere sopra esseri umani oppure con bestie. E prevista la prigionia sino per 20 anni.

South Carolina Sopra South Carolina la ordinamento giudiziario sostiene quale “veruno commettera l’abominevole crimine sessualita anale, sia con esseri umani, sia durante persone, sara addebitato di misfatto e beccato verso cinque anni, oppure dovra compensare una approvazione giammai secondario verso cinquecento dollari, ovverosia tutti e due, a discrezione del foro”.

Texas In Texas si vieta la “atto invertito”. La legislazione afferma che alcuno puo succedere incolpato di omofilia, se intraprende “rapporti sessuali deviati”, in altre parole qualsiasi accostamento tra erotismo di una individuo anche la fauci oppure l’ano di un’altra individuo, ovvero la penetrazione dell’ano di un’altra tale in oggetti solamente nel caso che frammezzo a persone dello identico genitali. Il sesso della bocca anche anale risulta concesso ai recitatifs eterosessuali.