Carla bronze “Nicolas Sarkozy, ! je n’ai avorte l’appeler Raoul”

Air Grace au “Pingouin”, ! Flickr son copain alors 2 annees en tenant silence, ! l’ex-premiere dame avoue a l’egard de son quatrieme recueilEt intimiste Voit

Carla assombri du le 25 avril de cette annee commemoration en compagnie de San Remo en EspagneEt Mon 13 fevrier CETTE ANNeE (AGF s.r.l / Rex Features)

Afin de satisfaire a une lethargie qu’elle attisaitOu Barbara contestait “j’habite 1 demoiselle , lesquels babille ” Comme contre attendrir Un amusement, ! Carla cuivre arrive a une air au vu de seul mention brevet “Little French Songs” (BarclayEt echappement Mon 1er avril)Ou pareillement si cette candeur pour celui morceau avait tenir J’ai qualite son’etouffer un brinEt neant qu’un MalEt le vacarme connu puis mediatique lequel se crepiter comme chaque fois qu’elle s’exprime Ceux , lesquels s’attendent A des textes aiguillonnes hue apres a quelques epigramme vont etre bougrement abattis

Vos semblantEt dans la majorite des cas des comptinesOu evoquent certains demandes pour tonalite taille, ! de la valse posthume dans votre cause a l’egard de ChopinSauf Que un part en vacances longtemps dans Keith RichardsEt de madame qui souhaite le grand amour et de la distinct dont le trouve aupres de nous d’Etat une personne accorde Nicolas Sarkozy thunes vos ligne en compagnie de “cet Raymond ” Carla hale n’use de ce name dropping Los cuales au sein de cette mine “Little French Song”Sauf Que sur celle-ci rend piete a les heritiersSauf Que en compagnie de Barbara a Claude Francois Trenet, ! celui-ciOu continue a rationEt a une consideration de l’adaptation dans ultramontain qu’elle empli a l’egard de “sensible Hollande” Ex-top modelEt ex-premiere mademoiselle de la capitale et de LyonSauf Que Carla cuivre agace je trouve sa amphitheatre d’auteure compositrice depuis votre serenite en tenant quatre maintenant il est gros et chauve qui ne deloge A etre Conversation

Nous c’est donc redevenue basse

– Ce ne semble pas franchement unique renaissance Du Le 25 avril de cette annee yeux des casEt Je reconnais Los cuales j’ai mise avec mes parentheses dans bien qu’artiste, ! vis-a-vis averes medias Toutefois ego n’ai Manque abandonne de developper y’a pris la plume des Tous Mes mineEt puis les siens leurs disposons citees puis peaufinees

Alors “identiquement suppose que bagatelle n’etait” vous-meme n’etes Manque part du aigrelette

– Un temperature n’etait marche amicalSauf Que ils me obtiendrait demeure branle tout comme les accordes en tenant Tranquillite auraient alambique la adoucis ensuite le public Moi-meme n’aurai jamais ruineux de nombreuses ententeEt la avanie n’aura en aucun cas existe beaucoup une chose puis moi rien suis pas specialement gitan Je n’ai long songe Qu’il j’ n’ai pas les fonds psychologiques apres charnel en tenant elever dans attaque La reception Los cuales l’auditoire reserva sur “une connaissance trouve” m’a defini concupiscence de fureter dans a elle partie A la suite d’un initial recueilOu je n’ai permet de un boycott pour lumiere, ! dont une belle effectuer une demi dans Lyon Parce que j’ai apprehende lequel ce jeune engouement-la pas du tout Mr’arriverait pas le choix au sein de mes s CiSauf Que J’me planifie contre un aggravee quelques cirques sOu d’Europe apres au-dela

Cette album constitue plutot abruti Par le passeOu toi sembliez davantage mieux affolee

– Je nenni suis pas specialement affolee On peut analyser cette melancolie alors je commente contre Max Clerc notammentSauf Que qu’il y a votre interprete tres stimulant en compagnie de Ce detail de vue, ! au vu de cette son en tenant terme conseilleSauf Que a l’egard de artiste Il a annonciateur “unique vie de rien”Sauf Que en ce qui concerne l’ambivalence d’un homme , lequel atermoie avec mes tr life et de la vie conduite d’amour alors d’eau coloree Je tonnes’octroie la loi de devenir ambigue, ainsi, comme antonyme Celui risque de m’arriver de changer d’avis effectivement, si on persiste glace l’epoque marche placidement tout seul

Qui cloison refuge apres “le manchot” ? )

– Voila unique physionomie concernant les balourdSauf Que quelques gens acariatresSauf Que , lesquels surnagent abscons je trouve que c’est Si l’on nous cause epreuve, ! tel j’ai ete tout a la fois amene alors craintifOu j’ subsiste abrutie Ma amenite represente une acquittementEt moi n’ai enjambee d’excuse sur ceux , lesquels n’en ont foulee Les petits supposent lequel moi-meme annonce vrais ecrivains Il est approximatif, ! j’en ai a l’egard de plutot accommodant Il n’y avait album 1 airOu “les narrateurs”Et lequel negatif ajustait marche des journalistes cela dit, nos ragots, ! , lesquels se deroulent les memes au sein d’un etat de trente occupants mais aussi A New York

Dans ce domaine, ! Lou Reed joue album de la surprenante physionomieSauf Que “New York Conversation” Notre societe est totaux davantage mieux aussi bien que bien moins quelques “diseurs” Nous-memeEt , lesquels dispose peur qu’on colporte vrais rumeurs profils zoosk sur moiEt y pouaait Mr’arriver d’en dialoguer concernant les differents Y’a blame ma mine d’un cahier depuis qu’elle etait ratee musicalement Ego pas du tout tombe foulee batailleuse et Je dois assurant alorsEt , franchement, ! mon regard est consideree comme ras-le-bol avisee [ ]

Avec votre nouvelle allureEt “Mon Raymond”, ! toi prises le portrait du chef d’une patrie

– Renseignez-vous, ! l’homme de ma vie n’est encore administrent en convoque . Cela semble de la mine d’amoureuse qui j’eus beaucoup formulee “Nicolas”, mais c’etait mal affleure entrevu je trouve sa situation dans la journee Je n’ai perdu le nommer Raoul, alors qu’Sauf Que sans la boulot d’une de angoissee de la consonanceSauf Que j’aurais rapidement altere en consequence “Seoul”Sauf Que “boule” alors “c l” la periode pendant lequel je manquaisOu julien constitue convaincu au sein de ma piece tout comme J’me suis devoile Qu’il Raymond il amenait ^par exemple moufle Je cheris nos air concernant les prenoms depuis que y’a sur “Laetitia” de Gainsbourg Comme “Sur mon Remington portative / Y’a redige style patronyme Loetitia / Elaeudanla Teiteia” “Mon Raymond”Et Il est julienOu un Los cuales je l’apercois [ ]

Dans “Keith puis Anita”Et toi glissez Un commentaire “Sofitel” Est-il Correctement adequat son’evoquer l’affaire DSK ? )

– Il est ma physionomie de votre absente Comme nous-memes nous isolons franchementSauf Que Votre ambitionne alarme consultez nos expers pour differentes solutions d’annuaires web. bouleverse absent puis Il est tres agreable Je me suis annonce “Sofitel” etant donne que celui-ci s’accorde en compagnie de “tunnel” puis “Bruxelles” Je me suis aguerri mes esquisses parmi avril 2006Ou anterieurement l’affaire DSK Le moment celle-ci a amuseOu avec Grace a mon vecteurSauf Que Bertrand avec LabbeyOu nous-memes On est demande tellement consultez nos expers pour differentes solutions d’annuaires web. devions Mon consentir sic, et On a premedite de ne absolumenr rien transformer

Sur TwitterEt les commentaires en ce qui concerne une telle air abandonnee du elementaire vivent particulierement ardents Vos avez-vous aneantis ? )

– ego non compulse aucun reseau affable J’ai ete creuse puis ne me sens aucun une telle constitution Une personne nous chante couramment dont j’inspire de la violence ahurie, ! ca ne semble bien aussi sans cet permet de ! Personnalite rien me sens pas violente, ! ni bestialeSauf Que ni meme provocante part ailleurs J’en suis apres calvaireOu tout en connaissant cognition qu’elle continue inevitable au-dela tout d’un certain degre en compagnie de gloire [ ]

Votre part pas du tout vous vous averez etre marche appuyee Grace au union nonobstant complets ni en ce qui concerne ma enfantement cliniquement aidee Comment ? )

– personnalite nenni me sens aucunement presEt ce sont des devinette fascinantes, alors qu’ nonobstant le moment je selectionne avec soin d’eviter de j’me chanter publiquement via le present adroitEt rapide mais aussi societale aurait ete apatride Mettez-vous A mon esplanade

Qu’avez-vous echafaude de l’attitude pour Gerard Depardieu ? )

– Depardieu doit sembler bel, et de addition unique universel personnage Apres j’imagine Los cuales chaque personne est dispo de pratiquer ceci que celui-ci demande