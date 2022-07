By

Sous la direction de Pierre Aidan, docteur en droit et diplome de Harvard.

La recherche de financement reste le point de commencement incontournable de tous les projets de composition d’entreprise . Mais, avant de partir en quete de financement, Cela reste important de s’assurer une faisabilite du projet ! Pour ce qui, rien de tel que de dresser votre plan de financement Afin de avoir une idee precise des depenses a engager et savoir comment le financer.

Pourquoi et De quelle fai§on monter 1 plan de financement pour la creation d’entreprise ? Legalstart vous explique l’interet de ce document et vous livre les cles pour monter un plan de financement optimal.

Plan de financement : definition

Le plan de financement est l’un des tableaux financiers qui compose le business plan . Cela a pour objectif de permettre a l’entrepreneur de mettre en balance ses besoins de financement et des ressources dont il dispose. Grace a ce qui, l’entrepreneur va s’assurer qu’il detient nos capitaux necessaires au lancement de le projet .

Ainsi, au cours une redaction de son plan de financement, l’entrepreneur recense :

L’ensemble des besoins necessaires au lancement de le activite, pensez a proceder au calcul de les besoins de financement

Mes differentes ressources internes qu’il a deja mobilisees

J’ai difference entre ces deux donnees permet a l’entrepreneur de connaitre ses besoins en financement externes . Si le projet apparait trop desequilibre, il va i?tre important de le retravailler Afin de s’assurer de sa reussite.

A noter : le plan de financement concernant 3 annees repond a un objectif similaire puisqu’il permet d’anticiper les besoins de financement a possible terme . L’idee dit, evidemment, d’atteindre une stabilite financiere le plus rapidement possible pour eviter d’avoir a recourir aux financements exterieurs.

Que contient le plan de financement ?

oasis active abonnement

Le plan de financement previsionnel apparai®t sous la forme d’un tableau divise en deux colonnes : l’une recense les besoins , l’autre, des ressources .

1- Les besoins

Mes besoins recouvrent l’ensemble des sommes necessaires au fonctionnement une future firme. Mes principaux besoins a prendre en consideration Afin de etablir un plan de financement previsionnel sont :

Lecapital social : il s’agit du montant total des apports d’argent realises par les associes en contrepartie de leurs droits sociaux.

Les frais de constitution : ces frais correspondent aux sommes deboursees pour proceder a l’immatriculation de la societe et a l’eventuel depot d’une marque ou d’un brevet.

Mes chantiers d’amenagements : le local professionnel ou le local commercial devra etre amenage en vue de l’usage qui lui est destine.

Les investissements materiels : ce qui recouvre l’acquisition des biens necessaires au lancement de l’activite, qu’il s’agisse d’un voiture, du mobilier, de l’equipement informatique ou encore de l’outillage.

Notre stock : Afin de i?tre capable de exercer le activite, l’entrepreneur doit en general proceder a l’achat de marchandises, de matieres ou bien d’articles finis.

Lefonds de roulement : c’est l’ensemble des ressources dont dispose l’entreprise pour financer son activite sur le long terme, a savoir pendant plus d’un an. Plus simplement, ceci designe les sommes accessibles Afin de payer des depenses courantes de l’entreprise (paiement du loyer, des salaires, des fournisseurs, etc.).

2- Mes ressources

Mes ressources correspondent a l’ensemble des revenus financiers qui permettront au projet de voir le jour. Mes principales ressources qui peuvent apparaitre au sein d’un plan de financement previsionnel paraissent :

Mes apports personnels des associes : il s’agit des fonds propres apportes par le ou les porteurs de projet. Les fonds propres peuvent etre composes de l’epargne personnel de l’entrepreneur, mais egalement des sommes investis par ses amis (love money) ou des tiers (crowdfunding).

Lessubventions : ce sont des aides publiques qui peuvent etre accordees aux entrepreneurs qui proposent des projets innovants ou createurs d’emploi.

Lesaides a la realisation d’entreprise : parmi ces aides, il est possible de citer l’ACRE, le credit d’impot requi?te ou encore l’ARCE.

Mes prets d’honneur : ce seront de prets a taux zero principalement destines a toutes les porteurs de projet qui n’ont jamais acces a u credit Afin de la creation d’entreprise.

Lesprets experts : cela correspond aux sommes pretees par des etablissements bancaires.

Bon a savoir : verifiez ce eligibilite a l’ACRE a l’aide de notre simulateur :