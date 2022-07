De “Voila, dit-elle, je l’ai retrouve presque d’emblee. ” a “. ou elle est autrefois.”

Pierre se souvient qu’a Paris, dans leur ancienne maison, il y avait un portrait de Marechal. Voulant i?tre capable de trouver quelque ressemblance avec le frere Jean, il requi?te a sa mere ou est ce portrait. Elle lui repond de facon evasive. Notre pere se rappelle effectivement l’avoir decouvert. I l’occasion d’un repas, la famille autour de la table, Pierre redemande a sa mere. M. Roland fait une reflexion “celui que tu as regarde l’autre jour ?” -> Pierre crois alors que sa tante lui a mentit, elle savait ou y etait lorsqu’il le lui a demande. Mme Roland est prise en flagrant delit de mensonge.

L’article : mise en place une jalousie et de l’obsession qui va aboutir a l’exclusion de Pierre. C’est dans votre propos que Pierre va commencer a trouver des signes, des preuves. Notre maniere dont Pierre va fonctionner psychologiquement nous reste presentee. Le rapport tante – fils va etre encore qui plus est tendu, Pierre va tourmenter sa mere, elle ne va plus supporter sa propre presence, il se conduit tel un juge.

“Voila, dit-elle, je l’ai retrouve presque tout de suite.”

Le docteur, le premier, avait tendu mon tour. Il recut le portrait, et, d’un minimum loin, a bout de bras, l’examina. Puis, sentant beaucoup que sa mere le regardait, il leva lentement le regard sur le frere, Afin de comparer. Cela faillit dire, emporte par sa violence : “Tiens, cela ressemble a Jean.” S’il n’osa gui?re prononcer ces redoutables paroles, il manifesta sa pensee par la facon dont il comparait la figure vivante et la figure peinte. Elles avaient, certes, des signes communs : la meme barbe et le aussi front, mais rien d’assez precis Afin de permettre de declarer : “Voila mobifriends site officiel le pere, ainsi, voila le fils.” C’etait plutot un air de famille, une parente de physionomies qu’anime le meme sang. Or, et cela fut pour Pierre plus decisif encore que une telle allure des visages, c’est que sa propre mere s’etait levee, avait tourne le dos et feignait d’enfermer, avec trop de lenteur, le sucre et le cassis dans un placard. Elle avait compris que celui-ci savait, ou du moins que celui-ci soupconnait ! “Passe-moi donc ca”, disait Roland. Pierre tendit la miniature et son pere attira la bougie pour bien voir ; puis il murmura d’une voix attendrie : “Pauvre garcon ! penser qu’il est tel ca quand nous l’avons connu. Cristi ! comme ca va vite ! Il etait joli homme, bien ainsi, a votre epoque, ainsi, si plaisant de manieres, n’est-ce pas, Louise ?” Comme sa femme ne repondait jamais, il reprit : “Et quel caractere egal ! Je ne lui ai jamais vu de mauvaise humeur. Voila, c’est fini, il n’en reste plus pas grand chose. que votre qu’il a laisse a Jean. Enfin, on pourra jurer que celui-la s est montre bon ami et fidele jusqu’au bout. Meme en mourant y ne nous a pas oublies.” Jean, a son tour, tendit le bras pour prendre le portrait. Il le contempla quelques instants, puis avec regret : “Moi, je ne le reconnais pas vraiment. Je ne me le rappelle qu’avec ses cheveux blancs.” Et il rendit la miniature a sa maman. Elle y jeta un regard simple, vite detourne, qui semblait craintif ; puis de sa voix naturelle : “Ca t’appartient maintenant, mon Jeannot, puisque tu es son heritier. Nous le porterons dans ton nouvel appartement.” Et tel on entrait au salon, elle posa la miniature sur la cheminee, pres d’une pendule, ou elle est autrefois.

Guy de Maupassant

Annonce des axes

I. Notre jeu des regards

C’est Mme Roland qui ouvre et ferme la scene. Elle s’ouvre sur un mensonge de Mme Roland. Le portrait enfin “retrouve” par Mme Roland marche de main pose i ci?te dans un ordre non anodin (il passe de Pierre a M. Roland et de nouveau, retour a votre maman) -> scene de comedie familiale. J’ai maniere dont tous de te prend et regarde le portrait est significative de leur sentiments, de leurs relations entre eux : indirectement des relations entre le spersonnages se dessinent.



Pierre : il se precipite, le impatience montre le desir qu’il a de denicher une preuve. Cela regarde le portrait a bout de bras tel le honte d’la famille -> attitude par rapport a sa mere tel si elle le degoutait, comme votre objet degoutant. Jeu de regards a trois (tante / Pierre / Jean). Pierre passe du portrait a Jean en observant sous le regard d’la tante, aucune parole n’est prononcee. Pierre compare largement son frere a Marechal. Cependant la preuve n’est pas certaine, ce n’est gui?re une sacree piece a conviction, votre n’est pas une vraie piece Afin de penser “voila le pere, ainsi, voila le fils”. Ici pour la premiere fois, on voit le comportement obsessionnel de Pierre Afin de trouver la faute de sa tante. Alors si la certitude n’est pas dans la comparaison avec le portrait, elle reste au comportement de une mere. Pierre est de plus et puis guide avec ses obsessions. Il cherche des signaux partout, il interprete des gestes de une mere, tout devient significatif de sa culpabilite.

M. Roland : il a un comportement pathetique, comique et burlesque. Maupassant joue avec les registres. Cela tient le portrait pres de lui et porte une bougie pour mieux le voir. Cela montre le propre aveuglement. C’est lui qui fait l’eloge de Marechal, le personnage qui l’a trompe. Forte ironie, il n’a pas que dalle compris ! Il va i?tre amene a se rememorer les traits physiques et psychologiques de Marechal “joli homme”, “plaisant de manieres”, “caractere egal”, “bon ami et fidele” le comble de l’ironie.