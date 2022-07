“Tout amour qui depend de le objet, si l’objet disparait, l’amour disparait, Mais s’il ne peut dependre d’aucun objet, il ne cessera jamais.”

Drasha Vayigach – KEREN OR Bat Mitsva Serena

En septembre 2019, notre fils Ivan decidait d’entreprendre votre week-end i propos des traces de l’ensemble de ses origines algeriennes. I l’origine faux profil sugardaddymeet, j’etais tres sceptique voire mefiante, car ce periple pouvait s’averer dangereux. Apres bien de peripeties, alors que son vol est prevu le lendemain, il obtenait in extremis le visa…

Et le voila parti explorer Oran d’abord, puis Alger e, pour finir, Constantine Pour rappel la periode n’etait jamais la plus propice concernant le tourisme, et des manifestations violentes quotidiennes se deroulaient surtout a Alger.

Chaque membre en famille elargie lui avait confie des adresses et photos de leurs anciens lieux de vies, puis de sepultures de leurs ancetres. Ivan avait pour mission de nous tenir au courant au jour Au moment de son voyage ainsi que faire un reportage photos, concernant le groupe whatsapp familial. Un rdv quotidien qu’on attendait avec impatience et qui nous procurait plusieurs frissons.

Des le premier jour, il s’etait fait inviter avec une famille concernant le the, puis une autre pour le couscous. Familles rencontrees au hasard, auxquelles il n’avait jamais cache ses origines juives. L’apogee de une telle visite fut, du angle d’approche, celle du cimetiere d’Oran …un gardien oranais benevole du cimetiere juif entretenait precieusement toutes ces tombes. Il avait dessine maladroitement 1 plan sur lequel il avait inscrit les noms et prenoms ainsi que des dates des gens enterrees la, degotes a la suite des rares visites de leurs copains.

Ce week-end a laisse des traces indelebiles a une fils, ainsi qu’a toute la famille qui possi?de participe a distance, notre regard concernant ces habitants decouvert a travers le sien, nous a un peu pacifies.

Et il a aussi ete envisage qu’on y retourne en famille, malheureusement la pandemie nous en a empeches jusqu’a present.

Au debut de l’annee prochaine commenceront les commemorations officielles de une telle periode tragique, 60 ans apres les accords d’Evian ayant signe l’independance de l’Algerie ainsi que l’arrivee du million des rapatries d’Algerie, pieds-noirs, juifs, FNSA (Francais Nord Africains de Souche musulmane) ou harkis. Nous entrons de plain-pied dans une annee memorielle de votre qu’on a appele jusqu’en 1999 ‘les evenements d’Algerie’, car une loi a ete important pour parler enfin de realite de ces evenements : ‘la guerre d’Algerie’. C’est probable que des plaies mal cicatrisees seront de nouveau rouvertes.

Cet episode a la fois ancien, car plus de deux generations sont passees depuis la fin d’une guerre, et recent, pose la question de l’interpretation des faits historiques au regard une memoire de ceux qui les ont vecus. Mes recits divers et divergents sont difficiles a reconcilier, comme il est Complique de reconcilier tous les groupes qui se sont fait face et qui a present vivent cote a cote via notre sol…La guerre d’Algerie pose avec acuite la question du repentir, du pardon, ainsi, d’une reconciliation.

Ces memes themes paraissent au c?ur de la paracha Vayigash qui veut penser ‘et il s’approcha’, dans laquelle, tant bien que en gali?re, c’est votre fratrie constituee avec Joseph d’un cote et ses onze freres de l’autre, obligee de tourner une page douloureuse Afin de repartir vers une fraternite retrouvee. Le recit debute dans la paracha precedente, Mikketz, expose nos protagonistes inegaux : d’un cote Joseph il y a ce puissant vizir de Pharaon deguise en egyptien et meconnaissable, Afin de ses freres c’est un total etranger et ils ne voient jamais leur frere au dela de ce masque. Comment pourraient-ils s’imaginer que leur frere vendu comme esclave vingt annees plus tot, non juste ait survecu mais qu’il soit devenu si puissant jusqu’a tenir le quotidien de toute sa tribu entre ses mains ?

De l’autre, Joseph en maitre du jeu, les reconnait et n’en devoile commentaire. Secoue d’emotion, il cache ses larmes a quelques reprises, ainsi son humanite affleure et nous partageons en tant que spectateurs le trouble qui le saisit. On suit aussi a la trace ses luttes interieures, partage entre le desir de se venger enfin de votre que ses freres lui ont fera subir et le affection inconditionnelle. Ainsi, il des fera partir et revenir a deux reprises. In fine, au deuxieme retour de ses freres accompagnes de Benjamin son petit frere, Joseph aide de son serviteur manigancera un faux larcin d’une coupe d’argent via le petit frere Benjamin afin de les culpabiliser et, est en mesure de etre les maintenir sous son joug ?

Suit le propos de Yehouda, le porte-parole de l’ensemble de ses freres, votre long monologue qui met en avant la souffrance de leur pere aura raison de la valse-hesitation de Joseph. Chacun fera un pas par l’autre au ‘Yehouda se rapprocha de lui’ (avec prudence) vayigash elav Yehouda’ repondra le ‘g’chou na elai’ ‘rapprochez-vous de moi’ de Joseph…et le melodrame atteindra son sommet lorsque Joseph se jettera d’abord au cou de son frere Benjamin puis au sein des bras de tous ses freres, ‘vaynashek lekhol ekhav vayevk alehem’ et il embrassa l’ensemble de ses freres et pleura’[1] un veritable film en cinemascope se deroule sous nos yeux, ainsi, les plus sensibles ne pourront retenir une larme a la lecture de votre scene d’anthologie…