Bonjour, je m’appelle Deborha, j’ai 29 ans et je vais vous raconter et cela m’est arrive au taf.

Tout d’abord je vais me decrire, je suis brune, grande 1m69 assez fine, j’ai des seins tres mignons (qui ne tombe pas) et j’ai des yeux bleus.

J’suis plutot petite, ainsi, tous les mecs me matent. J’habite souvent habille en tailleur car je suis secretaire de direction dans une grosse boite de transport. Je vais me confesser car j’ai faute avec mon patron. J’ai honte, mais j’ai passe un si rejouissant moment que je ne le regrette jamais. Mon mari n’est gui?re au courant, ainsi, je ne veux pas lui dire.

Mon patron a votre quarantaine, Il semble brun grisonnant de taille moyenne, legerement degarni, et un charme fou. Il semble tres autoritaire, mais tres correct et tres sympathique. Je vais donc vous raconter De quelle fai§on j’ai bascule et comment j’ai trompe Mathieu avec le boss.

Un soir par 18h45, a ma sortie d’une reunion super chiante avec mon patron et de la clienti?le, mon patron m’appel et me demande de venir dans le travail Afin de finaliser directement votre nouveau contrat. Je peste, car moi J’ai voulu rentrer a domicile et je pensait ma journee fini. Mais bon, il convient beaucoup Realiser le devoir et je me suis donc retrouve dans son travail.

On a commence a bosser, cela a durer ? d’heure, puis J’me suis penche sur son bureau pour attraper un document, et la j’ai senti ses mains autour ma taille.

Je l’ai regarde et je lui ai dit d’un ton sec « vous faite quoi la ? », il m’a aussi repondu « ben, j’ai envie de toi !». J’ai ete prise d’un desir violent et j’habite devenue toute rouge. Je ne savais plus comment faire, De quelle fai§on resister. Il a aussi commence a me peloter les fesses et a passer l’une de l’ensemble de ses mains sur faire mes seins. J’etais forcement dos a lui, il tenait par derriere et je sentais le sexe grossir contre ma jupe. J’ai perdu la tete et je n’etais plus au monde reel, ma honte s’envolait et ne laissait place qu’au desir. J’en avais le desir ! Il commenca a deboutonne ma veste de tailleur, et baissa la jupe, il enleva la culotte et la fit glisser concernant mes bas. Je ruisselais de plaisir et de desir. Il degrafa sa braguette et sortie le sexe, puis il me l’enfonca avec force au sein d’ notre intimite ! Le sexe est enorme, bien plus gros que celui du mari. Ca me procura 1 plaisir si intense que j’ai eu le premier orgasme a peine penetre ! Cela commenca a me labourer tres de suite et sechement. Il me mettait des coups de boutoir si vraiment que je jouissais et mouillais comme pas, on doit penser que Mathieu est 1 homme tres doux et qu’il ne me prend jamais tres sauvagement, et cela est bien dommage. Les mains du patron me petrissaient les fesses avec force pendant que sa verge epaisse me defonce la chatte. Je poussais de petits cris de jouissance, car j’essayais tant bien que en gali?re de ravaler mes jouissances. Il me chevauchait avec fougue et sauvagement, puis il s’arreta et passa en mode tres lent, il enfonca alors dans mon petit trou un des doigts, moi qui suis d’habitude reticente a ce genre de chose, je l’ai laisse faire. Je n’avais jamais pratique la sodomie au paravent, mais la je ne pouvais pas me refuser a lui, la jouissance est trop intense. Le doigt me lubrifiant et m’elargissait mon trou du cul pendant que sa grosse queue allait doucement au sein d’ mon intimite mouillee. Puis il metta le bout de le gland a l’ouverture de mon cul et enfonca tout doucement sa bite colossale au sein d’ mon anus. J’eu 1 orgasme violent ! J’avais honte, car mon mari m’a reclame et insiste mille fois pour m’enculer et je ne l’ai jamais accepte, ainsi, la ce mec m’encule sans me le demander, je le laisse faire et et puis je jouis i nouveau plus que par-devant. Cela m’enculait sauvagement, je ne sentais plus mon cul ! Je jouissait a repetition. Puis d’un coup, il me retourna me mit a genoux et me baisa la bouche. Sa queue avait le gout du cul ! et je jouissais tel rare ! D’un coup il dechargea le foutre epais et brulant sur ma langue et dans ma gorge. Je jouissais et je lui sucait la bite avec avidite. Je lechais le nectar sale et brulant. Sa bite ramollissait dans ma bouche, mais son gland restait beaucoup gonfle. Je ne voulais plus sortir sa grosse bite de ma bouche.

Il releva et me demanda si j’avais aime, je n’ai gui?re pu lui satisfaire.

Je suis rentre chez moi, Mathieu a voulu couche avec moi, mais je lui ai tourne le dos et J’me suis endormi. Je n’avais vraiment jamais envie de coucher avec lui ce soir-la.

Je n’ai plus jamais recouche avec mon patron, mais j’en vais garder 1 souvenir fou. Nos relations n’ont nullement change, il fera tel si que pas grand chose ne s’etait passe, mais je reve qu’il me reprennent sauvagement et qu’il m’encule http://datingmentor.org/fr/woosa-review encore.

Deborha, Paris 8eme.

