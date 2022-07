By

A Bordeaux, une jeune femme condamnee a douze ans de reclusion pour avoir tue votre homme a coups de pied dans la tete

Notre cour d’assises de la Gironde a retenu l’homicide volontaire contre Kessy Dehbi, qui venait d’avoir 18 annees quand, en decembre 2016, elle s’en reste prise a votre passant alcoolise assis trop pres d’elle a un arret de tramway.

Vincent Cazeaux, 30 annees, n’a nullement survecu a ses blessures. C’est fond le 8 decembre 2016, six journees apres avoir recu de violents coups de pied a la tete, portes avec une inconnue croisee place d’la Victoire, a Bordeaux. Kessy Dehbi, qui venait d’avoir 18 annees i l’instant des realises, est jugee jeudi 10 et vendredi 11 juin devant la cour d’assises d’la Gironde, qui possi?de estime que nos faits relevaient bien de l’homicide volontaire plutot que des coups ayant entraine la fond sans intention de la apporter. Elle fut condamnee a douze annees de reclusion criminelle et a cinq annees de suivi sociojudiciaire.

Appeles a Notre barre, des temoins font le recit glacant de une telle scene d’une violence aussi inouie que gratuite. Le 2 decembre 2016, par 22 h 20, Vincent Cazeaux, ivre mais « passif et calme », « inoffensif » s’est approche d’un groupe de jeunes, s’est fait repousser quelques fois, a aussi recu une gifle. « Une fille sur un banc a l’arret de tramway lui a devoile de ne pas aller voir ces gars car ils allaient le taper, elle l’a empoigne et conduit plus loin, mais c’est revenu », explique 1 Bordelais present ce soir-la.

« Je suis desolee mais il m’a cherche »

Reconnaissance alcoolisee ? Volonte de faire une cour maladroite malgre son etat ? Sentiment de solitude a combler ? Le trentenaire s’est assis a cote de la jeune fille qui s’est soudain enervee. « Elle l’a pousse. » Si fort qu’il a chute au sol. « profils wing Elle lui a enfile plusieurs coups de pied au crane. Comme on frappe dans un ballon de foot. Elle hurlait. » Elle ne s’est arretee que lorsqu’elle a decouvert du sang maculer ses chaussures blanches a talons que M e Tophe Plouton, avocat d’la part civile, a fera bouger des scelles. « Elle a evoque “je suis desolee mais il m’a cherchee” et i§a reste part sans se preoccuper de son etat », souffle le temoin. Quatre ans apres, la cour recherche a comprendre comment une si jeune femme en est arrivee a 1 tel acte.

Tenue sobre, traits et cheveux tires, Kessy Dehbi peine a canaliser un torrent de paroles qui charrie pleurs, colere, tristesse et victimisation.

Mots et maux debordent. Elle raconte a gros debit une enfance chaotique en caravane avant la sedentarisation des siens. Elle decrit un climat familial autoritaire, temoigne d’un couple parental instable ou les coups remplacaient la parole. Jusqu’au commencement definitif de sa mere battue qui J’ai laisse tel seule presence feminine a domicile.

