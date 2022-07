Essiamorequesto esercizio e continualo a lungo dopo che smettiamo di lavorarci

‘Non perdere tempo a ricevere una risposta’, dice Alex ‘Renditi conto che il tuo partner potrebbe gia essere addormentato o non avere il telefono su di loro al mattino Sii paziente per una risposta ‘, dice.

Tieni presente anche il programma di lavoro del tuo partner, dice Carver ‘Se non possono inviare messaggi durante l’orario di lavoro, non inviare loro messaggi senza interruzioni.’ Abbastanza semplice: ‘Se possono rispondere ai messaggi, mantieni l’argomento leggero o incoraggiante durante il giorno’.

E non tutti sono abili nel mandare SMS ‘Alcune persone sono piu brave a esprimersi per iscritto; alcuni non lo sono , dice Tessina.

Ma evita argomenti seri

Alcuni suggeriscono che tutti i testi includano frasi complete correttamente punteggiate Altri sbaglierebbero dalla parte di ‘hey’, ‘morn’, ‘nite’ e simili Chi ha ragione? ‘Gli SMS dovrebbero essere brevi e pertinenti’, dice Alex ‘I messaggi di testo lunghi sono difficili da leggere e a cui rispondere La mia sensazione e che un testo non dovrebbe mai essere piu lungo di una o due frasi al massimo.

‘Prova alcune cose diverse e poi parla con il tuo partner di come si sente I messaggi di testo possono sembrare freddi e impersonali e potrebbero creare distanza piuttosto che intimita ‘, dice Tessina http://www.datingmentor.org/it/siti-di-incontri-europei Se ti senti a disagio, discutine.

Se hai bisogno di una regola dura e veloce, coach di relazione e medium psichico Cindi Sansone-Braff, autore di Perche le brave persone non possono lasciare cattive relazioni , dice a Bustle: ‘Se hai qualcosa di amorevole, gentile, importante, di supporto o divertente da dire, invia un messaggio Se si tratta di un argomento serio, e meglio riservare quella discussione alle interazioni faccia a faccia, o almeno faccia a faccia.

Per quanto riguarda il litigio per il testo? Evitalo ‘Se stai per litigare, smetti di mandare messaggi e pianifica di incontrarti faccia a faccia il prima possibile’, dice Sansone-Braff ‘Puo distruggere una relazione, poiche voi due inviate messaggi avanti e indietro come bombe a mano Cio puo provocare cio che chiamo ‘abuso testuale’, in particolare se la persona invia messaggi in modo ossessivo Come ogni tipo di abuso, questo puo rovinare una relazione ‘

Ecco cosa dovresti scrivere

Ci sono molte ore tra la mattina e la sera Dovresti solo scrivere per dire ciao? ‘Sto pensando a te’, quel genere di cose? O dovrebbe essere piu creativo? ‘Amo i messaggi creativi e niente mi fa sentire piu amato di quando ricevo messaggi che mi fanno sorridere’, dice Alex Entrambi, fratello ‘Dimostra al tuo partner che ci tieni abbastanza da pensare al messaggio Cio e particolarmente utile se sai che il tuo partner sta attraversando una giornata difficile e ha bisogno di un passaggio Se ricevi un messaggio che dice solo ‘Ciao’, sembra un po ‘insipido Almeno scrivi qualcosa come ‘Ciao, stavo solo pensando a te e sorridendo!’ oppure ‘Vorrei poterti mandare un bacio per telefono Oh aspetta, posso Carino.

‘Per coloro che si vedono ogni giorno’, dice Carver, ‘dovresti provare a inviare piu di un messaggio di una sola parola’ Anche solo qualcosa di piccolo puo fare la differenza ‘Manda un messaggio a’ Ciao sexy ‘invece di’ Ciao ‘, dice Questo e il tuo amante, non il tuo collega Comunica come un amante, anche quando scrivi.

Carver aggiunge: ‘La maggior parte delle coppie usa soprannomi o messaggi carini quando sono separati’ E anche se inviare messaggi di testo puo sembrare ‘si, si, qualunque cosa’ a volte, e necessario, afferma Brooke Christian, fondatrice di Flirty Girl .

Se sei all’inizio della relazione, dire qualcosa del tipo ‘Spero che tu stia passando una buona giornata’ e carino, dice Martinez ‘Un po’ piu tardi, ‘Non vedo l’ora di vederti stasera.’ A lungo nella relazione, le coppie hanno l’abitudine di mandarsi messaggi l’un l’altro al giorno che apprezzano l’uno dell’altro ‘