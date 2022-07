Au debut de l’annee 2021, dans l’elan collectif d’un desir revendique, nous avons fera tel des centaines d’urbains.

Nous sommes mis au vert. Paris ne nous offrait plus ce que nous etions venus chercher, ainsi, en quelques clics nous avons rendu notre appartement de bobo et trouve a la location une maisonnette nichee au fond d’un jardin. Adieu la capitale, sa culture, ses restaurants et ses Journees Privileges, remises au fond des armoires, vestes chics et souliers a talons … Notre pandemie allait imposer a nos vies des choses qui nous auraient inspire peu de temps auparavant mepris, indifference ou haut-le-coeur selon les circonstances. Desormais, de nouveaux mots apparaissent dans…

Pepites et promenade

Notre confinement a reveille notre gout Afin de nos promenades en cimetieres. J’me sens bien dans le silence qu’inspirent nos existences passees, tel une ode a l’emotion, au recueillement et a la memoire. Je marche lentement en allees d’ou s’exhale la puissance olfactive d’un humus froid et floral. Je dis bonjour Monsieur, bonjour Madame, je suis Mylene, je vous prie de bien vouloir m’excuser pour cette intrusion dans ce toit. Et en meme temps libre, c’est dans les deux sens https://datingmentor.org/fr/blackpeoplemeet-review/, mon divertissement reste peut-etre aussi un brin le votre, vous ne devez pas avoir tant de visites que ca ces jours-ci. Alors que je salue in petto des…

Tenue de soiree confinee

Ca s’appelle : l’ensemble des poitrines Si on m’avait pose la question : quel nom donner a un site marchand agregateur de marques de lingerie vers lequel l’ensemble des jeunes filles auraient besoin d’aller, la publicitaire qui sommeille en moi n’aurait nullement pense a « Toutes les Poitrines » en premier lieu. Au temps libre, j’aurais lance deux trois alternatives de noms, ainsi, dans la foulee des pistes creatives, dont 1 storytelling, un plan de com, un shooting au Cap … le tout aurait ete accompagne d’un devis astronomique qui aurait allegrement finance ma liste de Noel (des ecouteurs Devialet, une caisse de Chante Cocotte ….) et celle de mes proches (excepte celle…

L’agence

Depuis 30 ans limite jour Afin de jour je montais ma boite. Une agence de publicite qui s’appelait QUALIPIGE, et cela faisait desfois sourire ceux qui comprenaient le jeu de mot. Qualipige proposait aux marques la realisation de campagnes en publi-reportages dans les magazines, une technique de communication d’une autre epoque (aujourd’hui je ressemble i du « brand content »). Au debut je sous-louais un coin de bureau dans un loft pres d’une Bastille, puis tres vite nous avons eu de gros clients et de grands bureaux dans une petite maison toute en couleurs qui s’etalait a la verticale via six niveaux. Au rez-de-chaussee etait l’accueil, avec derriere ce qu’on appelait…

Poeme a Maurice

Ile reste du feminin, mais comme il va i?tre sans eux c’est du masculin des au cours que je le veux. On dit ile Maurice mais c’est elle qui seduit, Tout au long du jour, tout au bout une nuit Elle reste votre belle ile posee au sein d’ un ecrin, Caillou diamant perdu dans l’ocean indien. Les couleurs de Maurice irisees le matin Fremissent, vibrent, et nous vont beaucoup au teint. Meme les rares tons gris des capricieux nuages Appellent J’ai flamboyance des couleurs du rivage. Mais c’est le sable net des fonds ou l’on a pied Qui donne a une voute la cambrure qui sied. Ainsi que marcher au bord…

POST VOEUX

Parce que se souhaiter d’heureuses trucs peut se faire le 1 ier janvier mais gui?re juste. Parce qu’a un moment de l’annee faire un bilan est toujours une agreable option. Ainsi, 2018 a ete une annee riche : sortie du livre, en France, au Royaume Uni, en Australie, merveilleuses promotions (Salons de livres, Nocturnes litteraires), des interviews, des voyages, des rencontres … En comparaison, 2019 me laisse 1 sentiment mitige fait d’attentes, de doutes ainsi que reparations. J’ai minimum bien, peu voyage, presque rien ecrit et affronte trop de migraines. En positif cependant, des lectures, des reves et des formations. J’ai suivi des cours de langues, participe a un…

SEMPRE LIBRE

Je suis nee 1 7 novembre, comme Albert Camus et David Guetta, une date un tantinet sinistre, minimum festive, qui possi?de parfois eu l’inconvenient de me faire passer deux week-ends a deux sous la pluie dans une capitale europeenne. Si j’avais ete nee votre 7 mai entre autres mes cadeaux « week-end » auraient ete plus ensoleilles et via le jeu des ponts cumules m’aurait peut-etre envoyee vers des destinations plus lointaines. Ordinairement, Afin de mon Bday, j’interdis toute forme de surprise. J’ai la certitude que des amis qui sortent de derriere mon bureau une coupe a la main pourraient arreter net les battements du coeur. J’ai l’emotion violente et la…

Se rappeler d’ou on vient

Des 26 eleves presents sur la photo de classe, 3 etaient partis comme on le devoile pudiquement, 4 n’avaient nullement pu se liberer (ou n’avait nullement voulu affronter le passe) 3 etaient les freres ou soeurs, ainsi, 16 etaient au rendez-vous. Sur finir de 12H30 tel un crabe mefiant arriva Francine Ferrer, Celle qui avait ete une institutrice du CE1 a l’ecole communale de Collioure en 1967 avait garde intact votre regard qui nous terrifiait mais que le grand age avaient habille desormais d’un voile vitreux. Du haut de l’ensemble de ses 97 ans (et autant en centimetres) Madame Ferrer, tel on l’appelait, avait i sa place le grand nombre d’annees qui…

La verite

J’ai demarre le blog il y a quelques annees parce que j’avais le desir (ou besoin) de raconter les bouleversements de cette periode en vie qui n’en etait pas moins intense. Les bambins devenus grands etaient concernant le depart, je venais de ceder les commandes de mon agence de publicite et je ne rencontrais que des hommes avec qui je n’avais rien a faire. Soudain celibataire, sans enfant et sans boulot, ma vie, a 50 ans, s’est videe d’un coup, limite du jour au lendemain. Alors j’ai ecrit. J’ai ecrit pour partager faire mes observations, raconter mes experiences, et pour, decrire le recommencement de ce qui est Afin de beaucoup 1 nouveau…

Est ce qu’on ne pourrait pas etre un tout petit peu moins beaucoup ?

Devant ma page blanche le regard ethere, le coeur leger, la peau repu, la plume au garage, J’me pose la question : de quoi a t-on besoin pour ecrire ? Non la reponse attendue n’est pas d’un Bic ou d’un Mac (ni d’un Big Mac). Activons le mode abstraction un tournemain, eteignons le portable (bien juste apres la lecture de votre post) et meditons sur et cela est propice a secouer ardemment les neurones insuffisamment choisis en votre periode estivale et foutu en sommeil avec trop de tranquillite, de siestes ou de rose. Est-ce que le soleil, le bien-etre, ou la beaute des alentours, a savoir des choses…