Blog sui fatti amministrativi di Castellammare del rada, circondario di Trapani

Al giorno d’oggi un parte su “Corriere.it” allestimento online del staffetta della Sera, sembra mettere la termine perspicace alla porzione “cochon” relativa a Guido Bertolaso dell’inchiesta fiorentina sugli sprechi e le ruberie maturate nel e attorno alla sostegno cortese.

“Non so vacuita, cado dalle nuvole. Non sapevo di dover strofinare una tale potente. Sono estranea per questa vicenda, so isolato in quanto attraverso un tempo, al nocciolo Beauty del Salaria svago Village di Roma ho sostituito una persona, un’altra estetista. Bensi si e ricerca abbandonato di un massaggio“. Questo quanto ha riferito, da Rio De Janeiro al conveniente ex-fidanzato, Davide scritto, (lo proprio perche assunse la ragazza mezzo colf permettendole di sentire il licenza di salotto in Italia), Monica, la donna di servizio brasiliana il cui nome padrino nelle intercettazioni ed evo stata identificata dagli inquirenti maniera la squillo unitamente cui Bertolaso avrebbe avuto dei rapporti al Salaria svago Village.

In intenzione per foglio 24 dell’Ordinanza e possibile interpretare:” a proposito di la prestazione del sesso essa e comprovata dalle intercettazioni quando sono stati registrati dialoghi, verso volte allusivi, verso volte del totale espliciti e ardentemente eloquenti, che consentono di affer, ha usufruito di un caso avente ad attrezzo prestazioni di temperamento sessuale, unitamente una partner brasiliana, preso il fulcro SALARIA PASSATEMPO VILLAGE“.

Sparita, Monica e sparita come non fosse per niente esistita, di lei, della giovane brasiliana dell’affaire Bertolaso restano solo le intercettazioni, e attraverso il reperto nessuno si ricorda di lei.

“La Repubblica” convalida oggigiorno quanto ebbi metodo di notare nei giorni scorsi, la scarsa fondatezza di quanto riferito da diverse testate a intenzione di interrogatori degli inquirenti a Monica e delle presunte relative conferme da parte della ragazza.

L’articolo de “La Repubblica”, ad disonore del abitudine legittimazione astuto da “disinformazia“, “Monica appresso il frizione a Bertolaso: “Lui ha controllo le stelle“, prova successivamente insieme la duplicato dell’intercettazione riportata nel aspetto dell’articolo in quanto che non c’era segno di preservativi nei locali immediatamente posteriormente l’incontro, simile nell’intercettazione non c’e sommario di rapporti intimi fra lei e Bertolaso, innanzi l’intercettazione fornisce elementi attraverso respingere che in quella condizione rapporti ci siano stati, se non attribuendo al traguardo “massaggi” il significato di rapporti di ambiente sessuale, tuttavia allo situazione degli atti adesso inezia fa pensare perche possa trarsi univocamente tale argomentazione e rimangono tutti durante piedi i dubbi precisamente manifestati da queste parti sulle certezze degli inquirenti.

Le intercettazioni alle spalle la festa al “Salaria sport village” ove il capo della appoggio corretto avrebbe avuto un relazione unitamente una giovane brasiliana

ROMA – “…No, compiutamente sicuro…non fece nonnulla…ho avvenimento un manipolazione meraviglioso…lui ha autenticazione le stelle”. Verso parlare e Monica, la partner brasiliana giacche, secondo la delega di Firenze, avrebbe avuto un denuncia erotico con il responsabile della Protezione corretto Guido Bertolaso la crepuscolo del 14 dicembre del 2008 nel centro sportivo ‘Salaria svago village’. La telefonata e stata intercettata dai carabinieri del Ros e occasione si trova agli atti dell’inchiesta fiorentina.

Nell’informativa, i militari ricostruiscono la festa: l’arrivo di Bertolaso, le telefonate con Simone Rossetti, gestore del nucleo e Diego Anemone, l’imprenditore mi piace esperto con prigione verso gli appalti del G8 alla Maddalena, perche si informa su appena sta andando l’incontro, la telefonata dello in persona Rossetti a sovrana veggente (l’ex subrette in quanto, nondimeno aiutante l’accusa, avrebbe portato Monica al cerchia) alle , mediante cui le riferisce in quanto “e compiutamente finito”.

Un attimo dietro, alle , Rossetti richiama Regina per passarle Monica. Inizialmente del dialogo frammezzo a le due, gli investigatori del Ros annotano perche “si sente la tono di una domestica (Monica) perche si trova in gruppo di Rossetti affinche riferisce ‘no, non l’ha fatto…(…)…quello non mi serve…non e servito…la magliettina…ho prodotto il massaggio…gli ho atto il massaggio”.