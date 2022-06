By

Le cougnou ou bonhomme de noel est traditionnellement servi ou offert la veille de noel

c’est 1 petit bonhomme faconne a base d’une pate levee briochee

au sein d’ laquelle on incorpore du sucre perle et des raisins secs !

il est de tradition, dans le temps libre ,qu’apres le messe de minuit , les paroissiens degustent ensemble ce cougnou gracieusement donne par la parroisse .

accompagne tout d’un bol de caramel chaud .

Le pain de Jesus ou cougnou est une viennoiserie typique d’la Belgique

et du nord en France.

On la consomme durant la periode de la Saint-Nicolas et de Noel.

Le pain de Jesus est un pain brioche dont la forme rappelle celle de l’enfant Jesus emmaillote. Il peut aussi avoir la forme speciale d’un pain a deux tetes. Parfois, on ajoute a la pate des raisins secs, des pepites de chocolat ou des grains de sucre. Il va i?tre habituellement donne a toutes les enfants au matin de Noel puis a la fete une Saint-Martin. On l’accompagne souvent d’un chance ou de la tasse de chocolat chaud. Ce pain semble etre originaire de l’ancien Hainaut mais le usage se repandit dans l’integralite des provinces du sud des Pays-Bas belgiques et en Principaute de Liege.

1 demi litre de lait

84 gr de levure fraiche de boulanger( 2 cubes de 42 gr )

200 gr de beurre mou

150 gr de sucre fin

une pincee de sel

un peu de cannelle en poudre( facultatif )

250 gr de sucre perle

200 gr de raisins secs

un oeuf battu avec une c a c de lait pour la dorure

versez le lait tiedit au sein d’ un grand plat et y delayer la levure

ajouter les oeufs battus avec le sucre et le sel et J’ai cannelle

bien melanger tout cela

y incorporer la farine pour obtenir une pate demi ferme

incorporez le beurre ramolli avec petites quantites en travaillant la pate a mon tour

petrir jusqu’a ce que Notre pate soit beaucoup lisse !!

couvrir la pate d’un drap , et laissez la lever a l’abri des courants d’air dans un endroit chauffe (22° de temperature ambiante sont necessaire !)

Afin de eviter les coups de froid , moi je la mets au four !!

laissez lever une heure bien !

la pate devra doubler de volume et etre tres legere !!

incorporez le sucre perle ainsi que nos raisins secs

faconnez de petits bonshommes ou deux gros !ou au gre de votre fantaisie !

me concernant trois moyen

dorez au pinceau a l’oeuf battu avec quelque peu de lait

laissez lever i nouveau 45 min sur le support de cuisson choisit

prechauffez votre four a 210°

et cuire de 10 min si vos bonshommes paraissent petits

30 min si vous n’en faites que 2 gros !

moyen de cuisson varie d’apres la grosseur de vos bonshommes

L’expression pain de Jesus reste largement inconnue, on prefere choisir le nom local qui varie selon la region :

coquille dans la Flandre romane. Dans le Tournaisis ou on emploie egalement le terme fisquemalles ; [ref. necessaire]

cougnole ou cugnole dans le Hainaut belge (Cognolle a Mons) ;

cougnou dans les provinces wallonophones et a Bruxelles ;

Jesus au Nord du Hainaut (Lessines)

queniole ou cuniole au Hainaut francais et le Cambresis ;

quenieu en Champagne, avec une forme legerement differente ;

volaeren ou folarts dans la Flandre flamingante (Dunkerque).

bonhomme dans la region de Liege

Notre terme cougnou est le plus largement utilise en Belgique, Il semble considere avec cougnole comme des belgicismes par multiples dictionnaires :

Au Dictionnaire du patois de Lille de Pierre Legrand tuto minichat :

Dans le Dictionnaire rouchi-francais de Gabriel Hecart :

commentaires

Superbes tes cougnous Edith, une recette legerement differente en mienne mais particulierement savoureuse et succulente a la fois, encore de reellement jolies realisations pour un resultat pleinement magnifique !! bravo et merci encore un coup Afin de votre superbe prestation, belle journee a toi, bisous

Ces petits bonhommes ressemblent aux mandele ,j’ai sorti le beurre Afin de en faire tout i l’heure

ah genial j’espere que tu les publiera !!amities

Edith, si un jour, je repasse par la Belgique, je t’assure que je m’invite, car tu me fais trop envie. heu. je parle de ta patisserie, hein ? bisou, marche une agreable fi?te.

okkkkk !! lol et tu sera le bienvenu .

Merci Edith. Elle sent tellement bon.

Bisous a toi et a tes gourmands bien content.

J’ai fera 1 gateau a toutes les carambars. Une tuerie.

oh je voudrai bien gouter. au carambars . ceci devra etre delicieux!!

ohh sa devra doit etre Gros, je ne connaiser pas

maerci a bientot amities edith

Magnifique brioche dont j’en prendrais bien votre morceau.

Et surtout quand elle reste chaude. avec le chocolat et le sucre perle Hummm!!

C’est Lena obligee de etre contente de devenir chez sa mamie et le papy Afin de venir manger des gateries.

Bonne nuit a Toi et ta petite Famille. Bisous

je t’en offre bien une si tu veux bise a toi

Bonsoir Edith. C’est la 1ere fois que je viens vous rendre visite apres avoir decouvert votre lien i propos des TAGS de Fany hier jour, lundi 22/11.. J’y reviendrais Afin de mieux voir et lire un tantinet vos archives car des recettes me paraissent faciles et bien detaillees, sans parler du fait que je salive deja ! !. du reste, quelle energie dans ce que vous faites !

Le COUGNOU, me semble etre tres facile a faire. ll est beaucoup image. Je vais faire un copier/coller pour le Realiser ; d’abord Afin de gouter et ensuite pour Noel. Je me souviens de ceux ma maman ; mais en quelle annee ? Connaissant mon epoux, ainsi, mon gamin, j’imagine qu’il y aura bcp de Noel. J’esperais dire que, en une telle periode, il ne risque pas d’y avoir de courant d’air a la Reunion. C’est la saison chaude, c’est notre ete ! !

Je ne vais pas m’en aller sans vous raconter une tite blagounette :

– Guy-Marie, je te defends de rouler dans la boue.//

– Mais, je joue a l’Indien, maman.//

– Attention ! Les Indiens obeissent a leur maman Guy-Marie.//

– Oui mais moi, je joue a l’Indien orphelin.// “”

J’espere avoir pu te decrocher 1 petit sourire ! Je te fais de bien grosses bises amicales.