Espace : « Explorer l’inconnu fait la noblesse de l’homme » Abonnes

Trinh Xuan Thuan est professeur emerite d’astrophysique a l’universite de Virginie, a toutes les Etats-Unis. Bouddhiste et professionnel des galaxies, il a ecrit beaucoup d’ouvrages sur la spiritualite et des sciences. Son soir livre, « Mondes d’ailleurs », reste publie chez Flammarion.

Le professeur emerite Trinh Xuan Thuan.

J’ai Croix L’Hebdo :Le telescope spatial James Webb va, ou autre, observer des premieres etoiles et les premieres galaxies. Pourquoi une telle quete perpetuelle des scientifiques Afin de remonter au debut de l’Univers ?

Trinh Xuan Thuan : il va i?tre profondement humain de vouloir savoir d’ou l’on vient. Si des etoiles n’existaient pas, nous ne serions pas la pour parler d’elles. I l’origine de l’Univers, les seuls atomes sont l’helium et l’hydrogene, qui paraissent encore aujourd’hui des plus abondants. Mais ni l’helium ni l’hydrogene ne donnent l’existence. Il a fallu la naissance des etoiles afin que nous soyons aujourd’hui a discuter autour de une telle table.

Avec la theorie du big bang, l’Univers acquiert une affaire, avec votre passe, un present et un futur. L’etre humain souhaite connaitre sa place dans votre histoire cosmique qui est aussi la sienne. Explorer l’inconnu n’est ni pretentieux ni vain, c’est au contraire ce qui fait la noblesse de l’homme. Je pense que se contenter de satisfaire nos besoins physiques, sans reflexion spirituelle, sans chercher plus loin, c’est perdre une humanite.

Vous parlez de reflexion spirituelle, est-ce qu'un scientifique devra justement s'inscrire dans une telle quete ?

T. X. T : Vous n’avez inutile d’une quete de sens Afin de etre un delicieux scientifique. Mais personnellement, et ce n’est nullement le cas de l’ensemble des chercheurs, j’ai besoin que l’Univers ait un sens. Que une presence dans l’Univers ait un sens. Nous vivons sur une planete rocheuse orbitant autour d’une etoile anonyme qui est dans une banlieue d’une Voie lactee. Voie lactee qui n’est elle-meme qu’une parmi nos quelque 300 milliards de galaxies dans l’Univers observable. Il est vraisemblablement des milliards de planetes habitables et notre presence parai®t si insignifiante.

Pourtant, quand je contemple l’ordre et l’harmonie de l’Univers a travers un telescope, devant Notre magnificence des bras spiraux des galaxies et la splendeur des pouponnieres d’etoiles, je me dis que tout i§a ne est en mesure de jamais etre l’effet du hasard. J’suis bouddhiste, je ne souscris donc gui?re au concept d’un dieu createur personnifie, mais je pense qu’il y a 1 principe createur. Cela n’y avait aucun besoin de creer toute une telle beaute et pourtant celle-ci y a. J’imagine aussi que l’Univers tend vers l’existence et la conscience. Pourquoi coder cette harmonie si personne ne pourra l’apprecier ?

Une approche spirituelle doit donc irriguer la science ?

T. X. T : Non, ne melangeons nullement tout. Dans le cas, les preceptes bouddhistes n’influencent jamais faire mes investigations scientifiques. J’ai science a ses propres methodes, rigoureuses. Sans donnee, sans observation, la science devient metaphysique et ce n’est nullement son role. Il ne faudrait pas utiliser des arguments scientifiques pour prouver l’existence de Dieu dans la religion chretienne, comme. L’un n’a inutile de l’autre, ainsi, l’un n’est nullement superieur a l’autre.

Par contre, prendre en compte la spiritualite ou les arts ou chaque domaine enrichit notre vision du monde. Concernant le chercheur comme Afin de n’importe qui. L’eclairage d’autres domaines confere de nouvelles perspectives. J’ai peinture de Monet m’en apprend autant via la lumiere que nos observations au telescope, mais de facon completement differente.

L’un des concepts forts du bouddhisme est celui de l’interdependance. Quand je regarde une telle table, j’imagine aussi a l’arbre, au menuisier, aux outils du menuisier. De la meme facon, science et spiritualite paraissent interdependantes. Complementaires mais non substituables. C’est comme observer un paysage depuis deux fenetres differentes, l’une scientifique l’autre spirituelle. La vue du reel est plus riche et complete.

Le telescope James Webb a coute pres de dix milliards de dollars. Beaucoup s’interrogent, voire denoncent une telle depense, surtout face a l’urgence climatique…

T. X. T : il va i?tre facile de dire que l’on aurait pu utiliser ces dix milliards pour sauver la planete a la place. Neanmoins, je ne suis jamais sur que des politiciens les auraient depenses pour ca… Je crains plutot des depenses militaires.

Sauver la planete, c’est le plus urgent. Mais agir concernant le climat n’exclut aucun mener aussi des recherches scientifiques. Faisons les 2. Je refute l’ensemble de ceux qui disent qu’il y a tellement de problemes sur Terre qu’on ne se doit de pas chercher a saisir l’Univers. Sans compter qu’au-dela d’une quete des origines qui fera honneur a l’esprit humain, la science fondamentale se retrouve dans la totalite des objets du quotidien. Vous avez mis le GPS dans ce portable Afin de venir jusqu’ici ? Vous avez utilise la theorie en relativite d’Einstein. J’ai miniaturisation de l’electronique provient des besoins des missions spatiales. Et nos vaccins contre le Covid-19 ! Nous ne serions nullement sortis de confinement s’il n’y avait eu des decennies de recherches sur l’architecture des virus.

Les nations prosperes paraissent celles qui s’engagent dans la science fondamentale. Meme si l’on n’a pas de certitude dans votre que l’on va trouver, j’habite persuade qu’investir dans des grands projets scientifiques comme le telescope James Webb changera profondement notre vision de l’univers.