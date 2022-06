La toute premiere fois que j’habite tombe amoureux tout d’un personnage de fiction

Vous n’oublierez jamais la premiere fois, meme si j’ai ete fictif.

J’ai forcement ete un lecteur assidu. J’avais lu bien ce que je pouvais mettre la main sur, qui est souvent dans la categorie de l’horreur surnaturelle et non sanglante.

J’aimais particulierement RL Stine et Christopher Pike. Alors meme que j’habite devenu adolescent, je lisais encore quelque peu d’horreur «pour enfants». J’aimais les films d’horreur B, mais la lecture est clairement inferieure a mon groupe d’age.

Et j’ai ete bien parce que je savais votre que j’aimais.

Jusqu’a ce que mon ami, qui travaillait dans une bibliotheque en «grande ville» (je vivais dans une bri?ve ville a l’epoque), m’envoie une copie de Interview With A Vampire d’ Anne Rice . Elle a evoque que j’ai ete sexy (notre moi de 15 annees rougissait) et a insiste pour que je le lise, pensant que je tomberais amoureux de Lestat.

Je l’ai lu, ainsi, meme si j’aimais les vampires, je n’etais moyennement convaincu de tomber amoureux tout d’un vampire ressemblant a une rockstar. J’ai lu un ou deux autres livres i propos des vampires de Rice, que j’aimais assez beaucoup, mais cela n’a pas fera i mon sens votre que mon ami m’avait promis.

Puis j’suis tombe sur le livre unique d’Anne Rice, The Mummy: or Ramses the Damned .

Et j’etais completement dans le lurve.

Je ne sais jamais ce que le Dr Ramsey a retourne d’assaut mes sens d’adolescent. Il m’a fait picoter comme aucun personnage de RL Stine ne le pourrait pas. Et je le voulais, et J’ai voulu plus de lui.

Mais il n’y avait qu’un seul livre. Contrairement a toutes les vampires, Ramses n’a jamais eu d’affilee, malgre la fin prometteuse:

«Les aventures de Ramses le Damne continueront»

Et sans un deuxieme livre, la seule facon de continuer etait dans ma tronche.

Et ils l’ont fera!

Je n’ai jamais ete aussi amoureux par un individu (vivante ou fictive) que je l’etais pendant ces mois apres avoir lu le livre. Et puis relire le livre une fois que mon cerveau a manque de matiere.

Notre pensee de ce pharaon egyptien a fera des trucs . Je crois qu’en reconstituant des scenes dans ma tete ou j’etais une meilleure version de Anna Stratford, j’ai ete quand j’ai commence a me masturber.

C’est assez puissant, meme concernant votre immortel.

Au final, sans nouveau materiel pour alimenter la passion pour un personnage de fiction, j’ai oublie Ramses et j’suis passe a d’autres petits amis de livres.

Neanmoins, avez-vous deja vraiment oublie la premier?

Plusieurs annees plus tard, en 2012, j’ai eu l’occasion de rencontrer Anne Rice alors qu’elle faisait la tournee de le nouveau livre, The Wolf Gift . J’ai achete un exemplaire de ce livre, que j’avais hate de lire. Je n’avais gui?re lu ses trucs voili longtemps.

Mais j’ai aussi apporte mon exemplaire a oreilles de chien mais malheureusement neglige de desuetude pendant de nombreuses annees. Comment ne pourais-je jamais? Cela avait ete une si grande partie de mon, euh, education. J’avais craque pour lui bien avant que le terme petit-ami du livre ne devienne une chose.

J’etais tellement nerveux d’une approcher. Penserait-elle que j’etais un bizarre pour avoir reclame si elle ecrirait un jour un autre livre via Maman? Avait-elle oublie le pauvre Ramses amoureux qui aspirait a sa Cleopatre?

J’avais deja rencontre de nombreux auteurs. Une seule, Judy Blume , m’a intimide au point que je ne disais gui?re un mot ou encore j’eclaterais en pleurant. Les auteurs, apres bien, ne semblent que des personnes comme vous et moi.

Alors j’ai pense que j’essaierais de lui poser calmement le sujet sur Ramses.

“Oh, comme je desire environ Ramses!” – Je n’ai jamais dit i§a, mais j’ai ete sous-entendu notre exemplaire use du livre, que je poussais nerveusement sur la table par elle.

Anne Rice, benissez-la, n’a nullement regarde le livre avec degout, mais m’a souri, puis a recommence a signer.

«Alors, euh, pensez-vous, euh, que vous ecrirez un jour un nouvelle livre i propos des momies? Ai-je reclame, montrant le idiot interieur mais esperant que je ne sonnais gui?re trop desespere.

Elle m’avait, apres bien, laisse via une falaise En plus de 20 annees.

«Oh, peut-etre,» repondit-elle avec le sourire reservee.

Elle avait l’air si petite assise derriere une telle table. Pourrais-je tendre la main et la secouer, lui demander pourquoi, pourquoi se concentrerait-elle i propos des vampires pleurnichards i la place de continuer l’histoire de Ramses? Pourquoi ecrirait-elle sur les sorcieres et les loups-garous et oublierait-elle les momies immortelles sexy?

datingmentor.org/fr/swinglifestyle-review/

Comment oublier les momies immortelles sexy?

Mais je n’ai rien fait de tel.

J’ai franchement souri, tristement, je l’ai remerciee d’avoir signe mes livres et je suis part.

Je ne pensais pas que mon plaidoyer lui importait. Elle avait fait fortune grace a d’autres histoires. Elle n’avait pas besoin de continuer l’histoire de Ramses – i mon sens, pour elle, pour personne.

Et je devrais simplement l’accepter.

Avance rapide jusqu’a de nos jours

Alors que J’me preparais a ecrire ce post, j’ai realise que j’ecrasais totalement votre Egyptien en ce moment. Alors peut-etre que notre beguin pour Ramses n’a pas vraiment disparu, juste immortalise de diverses manieres, y compris une personne reelle i la place tout d’un personnage fictif.

Ensuite, j’suis alle sur le Wiki de The Mummy Afin de me rafraichir J’ai memoire des points de l’intrigue, et j’ai decouvert: IL Y A UN DEUXIEME LIVRE! Cela a ete ecrit en collaboration entre Rice et le fils, Christopher Rice, et publie en 2017.

Comment n’avais-je pas entendu parler de Ramses le Damne: la passion de Cleopatre ?

Je n’ai jamais enfile quelque chose en attente dans la bibliotheque aussi vite!

J’ai l’intention de relire Notre Momie d’abord, puis je vais plonger dans la Passion de Cleopatre.

Et j’habite vraiment curieux de savoir De quelle fai§on le livre tiendra apres tout votre moment. J’ai derniere fois que je l’ai relu, j’etais bien adolescente.

Serai-je i chaque fois passionnement amoureux de Ramses? Le deuxieme livre, qui est a la fois une suite et un autonome, repondra-t-il a le desir d’adolescent de poursuivre son histoire?

Restez a l’ecoute. Je vous ferai savoir quand j’aurai fini de relire les deux!

Et 1 remerciements special a Anne Rice Afin de avoir continue l’histoire. Honnetement, je n’ai jamais pense que i§a arriverait!

Envie d’en savoir plus? Rejoignez ma liste de diffusion ! Je vous tiendrai au courant de l’ensemble de mes ecrits.