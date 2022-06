By

Le double menton designe une accumulation de graisse par rapport i la zone du cou, juste en dessous du menton.

La peau devient lache et flasque dans cette zone a cause de l’effet yo-yo.

Bien qu’il s’agisse dans la majorite des cas d’un probleme esthetique lequel pourra affecter l’estime en personne, il va falloir egalement savoir que cette affection pourra etre un possible facteur de risque cardiometabolique.

Un rythme de life sedentaire, le surpoids et une mauvaise alimentation seront les principaux facteurs de l’apparition du double menton et de la flaccidite du cou. Il va i?tre donc essentiel de modifier ses habitudes de life Afin de reduire le double menton.

Quelle que soit la cause, Divers exercices aident a tonifier le cou et le visage. Ca permet de reduire le double menton et d’ameliorer l’elasticite de la peau.

Comme les autres muscles du corps, Cela reste fort important de travailler les muscles du visage et du cou pour nos tonifier, et ainsi eviter qu’ils ne se transforment en un depot de graisses ainsi que toxines.

Visitez ici 5 exercices efficaces pour tonifier votre cou et la visage ainsi que des conseils supplementaires Afin de renforcer les effets.

Reduire son double menton : 5 exercices

Exercice N? 1

Fermez la bouche, faites des cercles avec la langue et essayez de toucher le palais superieur et inferieur.

Faites entre dix et quinze repetitions, trois fois via jour.

Exercice N? 2

Asseyez-vous le dos bien droit et les bras tendus le long du corps.

Etirez le cou par l’avant autant que vous le pouvez et tournez la tete d’un cote, en essayant de maintenir la position pendant plusieurs minutes.

Revenez a la position initiale et faites l’exercice de l’autre cote.

Faites 10 repetitions.

Exercice N? 3

Avez-vous deja essaye de faire votre sourire a l’envers ? C’est le moment d’essayer ! Vous verrez que votre n’est gui?re si simple!

Essayez de maintenir les muscles du cou tendus et restez dans cette position pendant plusieurs minutes jusqu’a ressentir une certaine tension.

Exercice N? 4

Souvenez-vous de ce enfance et prononcez les voyelles de maniere exageree, De sorte i faire travailler votre bouche le plus possible.

Repetez votre travaux 5 fois d’affilee, bien deux fois par jour.

Exercice N? 5

Cet dernier exercice est simple : il faut juste macher un chewing-gum ! Meme si ceci pourra vous surprendre, claque de macher votre service vous aidera a travailler rapidement nos muscles du visage et du cou.

Sans aucun doute, c’est une maniere agreable et pratique de renforcer les muscles ainsi que reduire le double menton sans gros efforts.

Reduire son double menton : les recommandations

Pour completer les exercices anterieurs, quelques astuces simples ont la possibilite de vous aider a optimiser et a accelerer des resultats que vous desirez obtenir.

1. Gardez une bonne posture

Le fait d'adopter une bonne posture aide a cacher le double menton et a maintenir les bras de cette zone bien ferme.

Lorsque vous marchez, assurez-vous que la tronche est beaucoup dans le axe.

Di?s que vous etes en position assise, maintenez le plus possible ma nuque bien droite.

2. Dormez avec un oreiller fin

Mes oreillers ont la possibilite de apporter un certain confort, mais ils vont pouvoir egalement devenir les pires ennemis !

En plus de provoquer des ronflements, il etirent la peau et influencent l’apparition du double menton.

3. L’hydratation

Ainsi que le visage, le cou a besoin d’etre beaucoup hydrate.

C’est tres important de bien nettoyer le cou l’integralite des jours et d’y appliquer une agreable creme hydratante, de preference avec des proprietes anti-rides.

4. Limitez ce consommation de sel

L’exces de sodium que nous ingerons via l’alimentation est l’une des causes principales de l’apparition du double menton.

Le sel provoque, effet, une retention d’eau, ce qui augmente le volume du double menton.

5. Utilisez une creme solaire l’integralite des temps

Nous vous recommandons d’utiliser une creme solaire l’ensemble des jours, afin d’eviter le vieillissement premature d’une peau et ainsi preserver son elasticite.

Appliquez la creme du haut aupres du bas en effectuant de doux massages.