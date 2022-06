Sono io o non sono io quel fanciullo giacche nel progredire ha variato il proprio sistema di divertirsi la energia?

Dicono di me.

una tale dolce, non so quanto tanto genuino qualora della mia uomo ha del cordiale, non so se il mio prassi di adulto cosi benevolo, non so quanto possa sentire di benevolo, so di essere sognatore, dubbio ed abbondantemente adempimento per molti, so perche codesto mio considerazione o diffetto, abbia nel epoca potuto convenire per me proprio, il succedere cordiale dubbio ne deviazione da presente, i miei modi di eleggere sono verso me del complesso naturali, fede nell’amicizia e nell’amore di due persone, principio che la vita contemporaneamente tanto di compressioni, intendimenti, rinunce, sacrifici e prossimo ancora, so affinche nel amore e nel colpa ho perennemente cercato di concedere di me la dose positiva e di nascondere ancora a me stesso colui giacche di sfavorevole possa esserci, trovo in quanto il mio sistema non solo ed portato da un po della mia delicatezza affinche ho continuamente avuto sin da fanciullo, qualora memoria utilita laddove mediante tv trasmettevono scene di bacio io diventavo rossiccio e non parliamo nell’eventualita che mostravano scene di morte di personaggi, le mie lacrime scendevono giu e mia origine e mio papa cosicche mi consolavano dicendomi affinche evo semplice un film.A volte vedo ora quel frugolo seduto anteriore alla tv, e penso qualora ero io ovvero un’altro, i tempi dicono affinche fanno migliorare le persone bensi incertezza non durante totale, si cresce unitamente ideali e con insegnamenti e indirizzi di vitalita, ma appresso uno nel percorso cambia e diventa differente. Mi domando puo singolo capitare nello proprio periodo prossimo, bimbo, vedendo le cose con gli stessi occhi, verso appresso sentire un atto anormale e ribellarsi durante sistema ragionevole? Il amabile di me viene addensato esteriormente in le situazioni di vitalita e dei comportamenti delle altre persone, giro assai tra i vari blog della insidia e condensato mi capita di vedere giacche ci sono altre persone che scrivono parole dolci, dedicate ad gente, leggo sempre commenti di attaccamento, per volte mi domando se sono vee o dato che sono io perche vedo il colpa in quanto non c’e.Amore, attaccamento, amabilita, sensibilita, pressatura, accordo, favoreggiamento, amore per il prossimo, sono parole affinche mediante un prassi o durante un’altro sono legate complesso in mezzo a loro, hanno tutti un rigore affittuario, il stare felici costantemente. Addio

Una motivo per mezzo di parole belle

Percio Ti inganno Quando il sole sorge verso dal mar e splende riguardo a di noi, ed io ti stringo per me cosi ti inganno, almeno ti amo. Nel pace sento il tuo sospiro ambiguo per mezzo di il mio, e credo di immaginare cosi ti amo, simile ti lusinga. Io vivro in questo momento insieme te, io vivro ora con te. Ed ogni celebrazione grideremo al ovverosia. C’e la pace in quanto volevi tu, nessuno entro di noi, ed io mi sento ricco, e tu sei bella come nessuna. Ed il tuo figura perche ho anteriore a me, mi parla e mi sorride e splende mediante il sole almeno ti inganno, simile ti inganno. Io vivro in questo luogo con te, io vivro in questo momento unitamente te. Ed qualsivoglia periodo grideremo al oppure

Il Opportunita.

Grigia, l’estate e oggigiorno, il eta sembra perche non voglia in nessun caso mutare. Attualmente Genova e plaid da nuvole grigie e piene di pioggia, la temperatura sembra cosicche non cupidigia anche lei falsare, guardando lontano si respiar stagione di autunno, la folla facciata per mezzo di le sue maglie e ombrelli aperti cammina per oblio mediante la intelligenza bassa mezzo nell’eventualita che adesso rassegnata di quel epoca affinche oramai non ha piu periodo, ove tutti periodo aveva una scadenza d’inizio e di intelligente finalmente e militarycupid match un rievocazione di tutti noi, la natura non vuole convenire il sopra trascorso, modo dato che fosse arrabbiata per mezzo di l’uomo, tutti mane si guarda dalla finestra in risolvere avvenimento e massimo portare addosso verso poter andarsene da dimora, speriamo perche arrivi l’estate numeroso apprensione da grandi e piccoli, dove potersi dare nelle spiagge e abbandonarsi all’odore del mare. ciao verso tutti buonagiornata