Pique-nique romantique : remarques pour un super moment au Portugal

En ete tel en hiver, voila plusieurs remarques pour mettre en place un pique nique a 2 super romantique.

Entre le diner romantique et l’escapade amoureuse, le pique-nique romantique est la parenthese parfaite pour surprendre et passer un moment complice a deux. On y crois gui?re souvent mais c’est une idee qui seduit avec sa simplicite et son approche tres personnelle. Car il y a moulte maniere d’organiser votre pique-nique romantique.

Sommaire

A quelle occasion faire un pique-nique romantique en amoureux ?

Ce qu’on aime dans le pique-nique ? C’est votre petit cote spontane (meme si cela demande un brin d’organisation) et sans chichi. Alors quand il s’agit de perdre un moment a deux, que ce soit pour un premier rendez-vous ou Afin de raviver la flamme, on se laisse tenter avec plaisir !

– Pour feter une bonne nouvelle

– concernant feter le anniversaire de couple

– Pour des retrouvailles au Portugal

– afin d’effectuer decouvrir un endroit sympa a le ou sa propre cherie

– Pour l’anniversaire de le ou une cherie

– concernant se faire pardonner 😉

– concernant tout juste passer un delicieux moment !

Comment faire votre pique-nique romantique ?

Au premier abord, quand on crois pique-nique romantique, on imagine le sac de vaisselle jetable, nos couverts en plastique blanc, le cabas avec la salade de patates, le pot de rillettes et le paquet de chips. C’est loin de devenir romantique cette affaire. On oublie tout ca !

Le pique-nique romantique dont on cause ici n’a que dalle de cheap au contraire. Pensez a toutes les pique-niques d’antant, avec la nappe posee dans l’herble fraiche, un panier de belle vaisselle, la sieste au Portugal au pied d’un arbre. C’est ca un pique-nique romantique !

J’ai checklist a ne point oublier pour votre pique-nique romantique

Une nappe pour s’installer

Plusieurs bougies (et des bocaux si on voit du vent)

Les assiettes, couverts, serviettes, verres

Plusieurs couverts concernant le service et un delicieux couteau

Un termos de cafe ou de chocolat chaud (avec qulques morceaux de sucre)

Un sac poubelle (indispensable !)

Un plaid si la fraicheur s’installe (en particulier Afin de un pique-nique en fi?te)

Plusieurs boites qui ferment (pour nos restes)

Une petite fleur a offrir

L’avantage de devenir deux pour un pique nique, c’est que tout reste en petite quantite !

Vous pourrez donc vous permettre de sortir votre jolie vaisselle et mettre les petits plats dans les grands ! Pour qu’un pique-nique ressemble a 1 pique-nique romantique, bien est au detail.

Idem concernant le moyen de transport, rien De surcroit romantique qu’une balade en velo, en tandem ou une petite viree en vespa pour partir pique-niquer. Laissez la voiture au garage et profitez de l’instant !

Mes petites douceurs romantiques Afin de un pique-nique

Cela n’existe pas toujours de recette speciale pique-nique romantique. Vous pouvez tout de meme opter pour des recettes, des aliments rafines ou qui invitent a la gourmandise :

des macarons

des fraises

les raisins

les croissants

le champagne

la panna cotta a Notre rose

des toasts

une truite fumee

du gaspacho

un smoothie a partager avec 2 pailles

Privilegiez les petites bouchees plutot que nos trucs a couper (ou coupez-les a l’avance) et mettez vos recettes dans des contenants confortables a choisir Afin de manger. Des petites bouteilles, des bocaux, des plateaux (concernant manger c’est bien pratique !)

N’hesitez gui?re a emmener nos plateaux qu’on utilise pour nos petit dejeuners au lit. Ils sont sur pieds et donc confortables pour un pique-nique. On a d’ailleurs fera un article via le petit dejeuner au lit romantique, on voit des idees a prendre de ce cote la aussi !

Le pique-nique romantique : il va suffire desfois tout d’un lieu concernant le rendre unique !

Que ce soit au bord d’un lac, en bas de la montagne ou dans un champs de coquelicots, il va suffire quelquefois d’opter pour 1 joli lieu pour que ce pique-nique se transforme en rendez-vous romantique. Rien ne vaut votre lieu insolite ou un coucher de soleil pour rendre l’instant magique et en oublier le demeure. Ce n’est aussi plus le repas du pique-nique en lui meme qui est romantique mais la situation. Meme le plus facile des repas suffit si l’on en prend enormement les yeux !

Faire votre pique-nique au Portugal a la maison

Qui a dit qu’un pique-nique devait vraiment se Realiser en ete ? Pour la saint-valentin entre autres, legerement complique d’effectuer un pique-nique en fevrier. C’est pourtant siiiii romantique ! Aussi pourquoi s’en priver ? Allez zou !

On sort sa propre plus jolie nappe ou son plus beau plaid et on l’installe au sol dans son salon, On deplace la table basse sur le cote pour y mettre plusieurs fleurs dans un vase, deux assiettes, serviettes, couverts et deux verres a pieds. On pose des coussins par ci-par la Afin de etre bien installe, Si c’est un pique-nique le apri?m, on n’oublie aucun mettre quelques chandelles (une longue bougie au sein d’ une bouteille et voila un chandelier romantique fera maison !) On marche une playlist de sons acoustiques Afin de la touche cocooning et spontanee de l’instant. Ou une playlist super romantique a vous de voir !

Le pique-nique a la maison, c’est J’ai belle option Afin de qui veut casser la routine du quotidien et surprendre ! Et contrairement a 1 pique-nique traditionnelle en exterieur, vous n’aurez inutile de la organisation parfaite pour passer un moment complice romantique.

Faire un pique-nique romanique au sein d’ son jardin

Si vous avez l”™occasion de faire votre pique-nique au Portugal dans votre jardin, c’est parfait ! Pourquoi ? Parce que le must have du pique-nique romantique, c’est d’effectuer une mise en situation ! Une palette, une nappe, des bocaux avec des bougies disposes par-ci par-la, une malle en osier, mais aussi 1 beau plateau en bois garnit de bonnes choses preparees a l’avance.

Claque d’etre a cote une maison est certes moins exotique mais vous donne l’avantage non negligeable : c’est une agreable alternative Afin de ceux qui veulent mettre le paquet Afin de votre pique-nique super chic !