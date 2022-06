By

Passer d’une relation d’amitie a votre sentiment amoureux reste souvent Complique. Le moment tant redoute – reconnai®tre a l’un(e) de ses ami(e)s que l’on attend Pas que de l’amitie – ressemble des lors a une epreuve insurmontable, qu’on ne veut pas toujours affronter i ci?te a face.

Une lettre reste donc un delicieux possible d’ouvrir son c?ur sans Posseder a gerer de la gene ou votre malaise, tout en laissant du destinataire moyen d’y reflechir a tete reposee.

Notice : Declaration d’amour a un(e) ami(e)

Rappelez Plusieurs etapes cles de votre amitie, quelques souvenirs , lequel nous ont rendus copains. N’hesitez nullement a personnaliser votre lettre manii?re Plusieurs details particulier, parfois intimes. Ne parlez Manque en details quelques relations de couple que nous – ou l’autre avez eues tous de votre cote.

Ecrivez cette lettre manii?re votre Pas belle plume, sur de feuille de papier court.

Modele pour lettre

[Ma chere/ notre cher/ prenom/ surnom amical] ,

Voila la 1ere fois que je t’ecris 1 lettre. Il du faudra bien 1 ! Cela m’est impossible d’affronter ton regard ou pour t’en parler de vive voix, j’espere donc que ces quelques lignes vont m’aider pour vous affirmer ce que je ressens.

Nous nous connaissons voili [x] annees, et nous avons a peu pres bien vecu ensemble : quelques fous-rires vos Pas sinceres a toutes les fetes des Pas arrosees, quelques confidences les Pas perso a toutes les moqueries vos plus excellent enfant. Y’a cheri tous des moments avec toi, intimement persuade (e) d’avoir 1 (e) [jumeau/ jumelle] de amitie, ainsi, que nous traverserions nos annees ensemble, tout de ayant la life chacun de ce cote.

Petit-a-petit, du coup que une complicite s’enrichissait du fil Plusieurs annees, et que je te voyais avancer au sein de tes projets, un sentiment a commence a s’insinuer doucement au sein de le c?ur. Comme quand mon mauvais genie saupoudrait le esprit de doutes, ma vision de toi changea Mal pour minimum. Terrifie (e) par votre ocean d’inconnu au sujet de Toutefois [mon/ ma] meilleur (e) ami (e) , j’ai tente, durant des temps, de repousser ces remarques que je pensais passageres ou fausses.

D’ailleurs, recemment, tout s’est eclaire Avec ma tete jusqu’ici embrumee d’hesitations. Apres tant d’annees d’amitie, je ne pourrais continuer De Fait. Je ne peux me murer au silence, puisque y’a envie et j’ai besoin pour hurler Le sentiment , lequel inonde notre c?ur, notre physique et toutes mes pensees ! [L’autre soir/ l’annee derniere/ L’autre jour] , la discussion que nous avons eue, les gestes d’affection mutuels. tout a pris sens a mes yeux ! Je ne parviens Pas pour vous constater tel Le (e) simple ami (e) , juste parce que je t’epouse ! Je suis amoureux(se) de toi, ainsi, j’ai enfile bien Le temps a m’en rendre profit.

Des lors, y’a peur. Peur que une telle situation ne nous eloigne ! Je serais presque pret (e) pour refouler les sentiments si ce qui permettait pour notre complicite de perdurer pour travers des ages. Cela dit, Prealablement tout, je n’ai peur que tu ne ressentes nullement ma aussi chose, ainsi, que je sois condamne (e) pour errer en meandres du amour, et en souvenirs pour ce amitie.

J’espere que tu comprendras, que tu ne m’en voudras jamais, et j’espere par-dessus bien revoir de suite ton visage, Le sourire dont je ne peux Pas me passer, ainsi, sentir ta presence a mes cotes.

[Prenom/ Surnom amical]

Declaration adore a un(e) ami(e) en PDF

Pour transformer votre modele de lettre « Declaration adore pour un(e) ami(e) » en PDF, utilisez Votre logiciel de traitement de propos gratis LibreOffice ou OpenOffice, qui permet d’effectuer en direct sa conversion de word pour PDF. Trop nous guidez-vous avec de la version recente de Word, vous pourrez aussi coder mon PDF manii?re ma fonction « enregistrer avec ».